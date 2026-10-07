35 de miliarde de dolari pentru o bucată de deșert. Cea mai mare investiție din istoria Egiptului schimbă litoralul mediteraneean

Marsa Matrouh. sursa foto: Getty

Un litoral egiptean care până de curând era doar deșert se transformă într-o destinație de lux de zeci de miliarde de dolari. Fonduri suverane din Abu Dhabi și Qatar, alături de gigantul Emaar din Dubai, construiesc pe coasta de nord a Egiptului orașe noi, porturi de iahturi și hoteluri de lux. Miza este ca regiunea, frecventată până acum doar de egiptenii înstăriți vara, să devină noua destinație internațională a Mediteranei, scrie Financial Times.

Cu câteva decenii în urmă, cine pleca spre vest din Alexandria, pe coasta mediteraneeană a Egiptului, străbătea un deșert mărginit de o mare turcoaz. Pe drum întâlnea doar case de piatră ale beduinilor și monumente ridicate în memoria soldaților britanici, italieni și germani căzuți în al Doilea Război Mondial. Primul oraș, Marsa Matruh, apărea abia după vreo 260 de kilometri.

Între timp, coasta a devenit o destinație de vacanță populară printre egiptenii înstăriți. Aici s-au ridicat complexe rezidențiale închise, cu prețuri atât de exorbitante încât porțiunea cea mai scumpă, din vest, a primit porecla de „coasta malefică”.

Acum, regiunea se află în pragul unei transformări mult mai ample, speră dezvoltatorii, veniți în mare parte din Golf. Din destinație locală, cu un sezon scurt, coasta ar urma să devină un centru internațional, care să atragă turiști și cumpărători străini de proprietăți.

Fonduri suverane din Abu Dhabi și Qatar, alături de dezvoltatorul Emaar, din Dubai, investesc miliarde de dolari în megaproiecte cu hoteluri, porturi de iahturi, mall-uri, școli și unități medicale. La rândul său, guvernul egiptean a investit masiv în drumuri, aeroporturi și în orașul New Alamein, gândit pentru a fi locuit tot anul.

„Venirea dezvoltatorilor din Golf poate schimba complet jocul”, spune Omar El-Shenety, bancher de investiții egiptean și partener-director la Zilla Capital. Dezvoltatorii „sunt nume foarte cunoscute pentru cetățenii din Golf, care au încredere în ei. Așa că mă aștept ca aceștia să devină cumpărători importanți”.

Mulți economiști au văzut investițiile din Abu Dhabi și Qatar drept niște colaci de salvare pentru finanțele Egiptului, puternic îndatorat, și un ajutor pentru obținerea împrumuturilor de la FMI.

În 2024, Abu Dhabi a plătit 35 de miliarde de dolari pentru drepturile de dezvoltare a 40.600 de acri (aproximativ 16.400 de hectare) la Ras el-Hekma.

Suprafața este de circa 1,7 ori mai mare decât Barcelona. Este cea mai mare investiție străină din istoria Egiptului. Dezvoltatorul principal, Modon Holding, a anunțat că pe amplasament vor exista facilități turistice, un port de agrement, un aeroport, zone de investiții și zone libere, plus 310.000 de locuințe pentru o populație estimată, în final, la 2 milioane de oameni.

A urmat, în 2025, Qatari Diar, deținută de fondul suveran al Qatarului, cu un proiect de 30 de miliarde de dolari. Scopul este transformarea zonei Alam al-Roum într-o destinație de lux, deschisă tot anul.

Cel mai mare dezvoltator imobiliar al Egiptului, Talaat Moustafa Group (TMG), s-a asociat cu statul în proiectul SouthMED, de 21 de miliarde de dolari. Lansat în 2024, proiectul a avut o campanie publicitară în limba engleză, cu actorul Sylvester Stallone drept imagine. TMG l-a promovat ca pe „o nouă destinație globală care se înalță la Mediterana”.

Construcția și vânzările din faza de proiect au început deja pentru primele etape ale tuturor celor trei megaproiecte. Riscul este însă ca proiecte urbane de asemenea dimensiuni să nu meargă conform planului. „Va exista mereu o vulnerabilitate la riscurile economice și geopolitice din regiune”, spune El-Shenety.

„Aș descrie coasta de nord ca pe o destinație în tranziție, nu ca pe o piață turistică internațională pe deplin matură”, spune Moataz Sedky, director general al Travco Holidays, companie de turism care deține nouă hoteluri pe coasta de nord.

Destinații egiptene precum Sharm el-Sheikh, la Marea Roșie, sau Luxor atrag de mult timp vizitatori străini. Coasta mediteraneeană s-a adresat însă aproape exclusiv egiptenilor.

Potrivit lui Sedky, regiunea „începe să vadă apariția a două noi piețe: vizitatorii din Golf și turiștii internaționali de vacanță, în special europenii”.

Speranța, spun analiștii, este ca noile megaproiecte să schimbe un model economic construit acum în jurul unui sezon estival scurt.

În iunie, restaurantele și magazinele de lux se deschid pentru turiști. Vând de toate, de la mobilier de exterior la cărucioare de golf pentru deplasările prin complexe. Pe la jumătatea lui septembrie, când pleacă vizitatorii, aproape totul se închide.

O imagine a potențialului regiunii o oferă Marassi, o stațiune de lux construită de Emaar. Complexul, amenajat impecabil și străjuit de palmieri, are un front la mare de 6,5 kilometri, 8.000 de locuințe și 12 hoteluri de lux. În vârful sezonului, o noapte poate costa peste 1.000 de dolari.

Portul de iahturi este dominat de o promenadă cu zeci de restaurante și buticuri de lux. Într-o seară de august, aici se îmbulzea o mulțime elegantă, inclusiv mulți vizitatori din Golf, care așteptau o masă la terase. Atmosfera amintea mai degrabă de Dubai decât de Egipt, doar că fără căldura sufocantă.

Ali, un om de afaceri kuweitian care lua cina cu copiii și nu a vrut să-și dea numele complet, spune că nu a văzut „plaje mai curate și mai frumoase. Venim pentru înot și stăm în mare de dimineața până seara”.

La sfârșitul lui august, 65% dintre ocupanții hotelurilor din Marassi erau străini, aproape toți din țările Golfului, spune Mohamed Alabbar, fondatorul și directorul general al Emaar. „Asta ne doream acum șase ani, pentru că, de regulă, ei cheltuiesc mult și stau mult timp”.

Doar 10-15% dintre locuințe au fost însă vândute cetățenilor din Golf. „Abia începem, pentru că [coasta de nord] nu a fost încă descoperită. Chiar și noi, în Golf, am aflat abia în ultimii 10 ani cât de frumoasă este și ce vreme extraordinară are”.

Alabbar insistă să prelungească sezonul la Marassi dincolo de septembrie. Trei dintre hoteluri funcționează tot anul, iar el a cerut ca magazinele din port să rămână deschise și în octombrie.

„Anul trecut le-am spus că, dacă rămân deschiși, nu le iau chirie”, povestește el. „Dar am fost clar: dacă nu deschideți, nu vă reînnoiesc contractul. Toți au deschis, cu excepția unui singur comerciant, căruia îi reziliem contractul”.

Noile proiecte ar putea aduce beneficii și complexelor existente. Ramla, o stațiune nouă aflată chiar lângă proiectul Modon de la Ras el-Hekma, speră să profite de vecinătatea a ceea ce ar trebui să devină un oraș cu servicii, locuri de muncă și locuitori tot anul, spune Ahmed Badrawi, vicepreședinte executiv al dezvoltatorului Marakez.

„Fiind o comunitate turistică relativ mică, am avea avantajele unui complex mic, plus toate beneficiile vecinătății cu un oraș complet integrat”, spune el.

Vânzările de proprietăți de pe coasta de nord au depășit 10,4 miliarde de dolari în 2025. Regiunea a devenit astfel a doua cea mai importantă destinație de investiții imobiliare din țară, după estul Cairoului, potrivit lui Ahmed Zaki, director general al firmei de consultanță The Board Consulting.

Pentru ca turiștii să vină și după sezonul de plajă, spune Sedky, este nevoie de mai multe hoteluri, zboruri regulate tot anul, restaurante, centre de conferințe și baze sportive.

„Capacitatea hotelieră rămâne principala limită, dacă cererea internațională continuă să crească în ritmul actual”, spune el. Potrivit acestuia, o parte din iarnă ar fi potrivită pentru turism sportiv, de conferințe și cultural. „Greșeala ar fi să credem că o destinație deschisă tot anul trebuie să vândă în ianuarie același produs ca în iulie”.

Turiștii de pe coastă nu sunt departe de atracțiile tradiționale ale Egiptului, subliniază Alabbar. „Poți petrece aici trei sau patru zile, poți merge cu mașina să vezi Piramidele și apoi te întorci”.