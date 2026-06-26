Barcelona vrea să tripleze taxa pentru turiștii de pe vasele de croazieră. Cât vor ajunge să plătească

Barcelona, unul dintre cele mai vizitate orașe europene. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Barcelona propune aproape triplarea taxei turistice pentru pasagerii de croazieră. Taxa majorată s-ar aplica doar croazierelor care fac escală în port și stau acostate mai puțin de 12 ore, scrie Euronews.

Politicienii din Barcelona susțin creșterea taxei turistice pentru pasagerii de croazieră, în încercarea de a limita turismul excesiv.

Propunerea a fost agreată de partidele din Consiliul Local Barcelona, însă Parlamentul Cataloniei trebuie să își dea acordul înainte ca modificarea să devină lege.

Dacă va fi aprobată, taxa va fi aproape triplată și va ajunge la 30 de euro pe zi. În prezent, pasagerii de croazieră plătesc 11 euro dacă petrec mai puțin de 12 ore în oraș, sumă formată dintr-o suprataxă municipală de 5 euro și o taxă regională de 6 euro.

Taxa mai mare ar trebui să descurajeze croazierele cu opriri scurte

Taxa majorată s-ar aplica doar croazierelor care fac escală și stau în port mai puțin de 12 ore. Criticii spun că acest tip de turism aduce puține beneficii economiei locale, comparativ cu disconfortul pe care îl provoacă.

Croazierele care încep sau se termină în Barcelona nu ar urma să plătească taxa majorată, pentru că acestea sunt considerate mai benefice pentru economia orașului, prin cheltuieli precum cazarea la hoteluri și serviciile de transport.

Există încă discuții legate de scopul exact al creșterii taxei. Marc Serra, din partidul de stânga BComú, a subliniat că majorarea nu ar trebui să fie doar o metodă de a aduce mai mulți bani la buget.

El a spus că taxa ar trebui să funcționeze ca un instrument de descurajare pentru acest tip de turism și să transmită un mesaj clar despre rolul pe care Barcelona vrea să îl aibă sosirile navelor de croazieră, potrivit publicației locale APD.

Alte partide cer o limită strictă pentru numărul de pasageri de croazieră care ajung anual în oraș, însă Consiliul Local spune că o astfel de măsură este mai greu de impus.

Pasagerii de croazieră reprezintă 7,5% din numărul zilnic de vizitatori ai orașului în sezonul de vârf și petrec, în medie, 5,7 ore în Barcelona.

„Creșterile bruște de taxe produc rareori rezultatele dorite”

Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor, WTTC, și-a exprimat îngrijorarea față de propunere și a avertizat că măsura ar putea slăbi competitivitatea orașului și ar putea avea efecte nedorite asupra economiei locale.

„Deși înțelegem provocările complexe ale administrării unei destinații de talie mondială, propunerea [...] ar putea pune Barcelona într-un dezavantaj competitiv față de alte porturi mediteraneene”, a transmis Gloria Guevara, președinte și CEO al WTTC.

„Dovezile adunate de WTTC din alte destinații arată că majorările bruște de taxe produc rareori rezultatele dorite. Costurile suplimentare pentru vizitatorii Barcelonei ar reduce, cel mai probabil, contribuția economică totală generată de industria croazierelor, pe măsură ce turiștii și-ar ajusta cheltuielile la țărm”.

Ea a adăugat că Barcelona este unul dintre principalele porturi de plecare și sosire pentru croaziere din lume, primind aproximativ 4 milioane de pasageri pe an și generând cheltuieli locale medii de aproximativ 255 de euro pentru fiecare pasager care pornește sau încheie croaziera în oraș, printre cele mai ridicate valori la nivel global.

„Impactul mai larg al unor astfel de măsuri ar putea fi semnificativ, nu doar în privința cererii din partea vizitatorilor, ci și a contribuției fiscale care susține economiile locale și regionale. Numai industria croazierelor a contribuit cu 11,9 milioane de euro în taxe la Consiliul Local Barcelona în 2024”, a spus ea.