Care sunt cele mai bune țări din lume în care să locuiești în 2026. Șase din primele 10 se află în Europa

2 minute de citit Publicat la 12:05 18 Oct 2026 Modificat la 12:05 18 Oct 2026

Cei care visează să se mute în străinătate, dar încă nu s-au hotărât unde anume, pot consulta un nou clasament, semnalat de Euronews și realizat de Nomad Capitalist.

Numit „Nomad Lifestyle Index”, studiul a evaluat 63 de destinații pe baza a cinci criterii: natură și climă, taxe, rezidență și acces, siguranță și libertate, alături de calitatea vieții și infrastructură.

Clasamentul a evaluat aspecte precum calitatea aerului, riscul de fenomene meteorologice extreme, căile de obținere a rezidenței legale și a cetățeniei, Indicele Global al Păcii, speranța de viață, costul vieții și viteza internetului, printre altele.

După prelucrarea datelor, primele 10 poziții au fost ocupate în general de țări europene. Fiecare destinație a primit un punctaj de la 1 la 100 pentru fiecare dintre cele cinci criterii, iar scorurile au fost apoi utilizate pentru a calcula un punctaj general.

Între primele trei destinații - Monaco, Andorra și Emiratele Arabe Unite - a existat o diferență de doar 0,74 puncte.

Cele mai bune locuri în care să trăiești în Europa

Monaco a obținut primul loc. Este singura țară care a primit un scor perfect de 100 la capitolul „calitatea vieții și infrastructură”. De asemenea, a obținut un punctaj ridicat la categoria „siguranță și libertate”.

Pe locul al doilea, Andorra conduce la capitolul „siguranță și libertate” și ocupă locul al patrulea în ceea ce privește natura, având cel mai curat aer dintre toate țările europene incluse în „Nomad Lifestyle Index”.

Andorra a ratat prima poziție din cauza condițiilor pentru obținerea cetățeniei, proces care necesită 20 de ani de rezidență, precum și promovarea unui test de limbă și istorie.

Malta s-a clasat pe locul al patrulea, fiind apreciată pentru pașaportul său puternic și pentru posibilitatea de a obține cetățenia prin naturalizare în termen de cinci ani. De asemenea, a obținut un scor bun la categoria „natură”, însă a fost depunctată la capitolele „taxe” și „calitatea vieții și infrastructură”.

Portugalia, o destinație preferată de mult timp de către nomazii digitali, s-a situatpe locul al cincilea, obținând scoruri ridicate la capitolele siguranță și libertate, rezidență și acces, precum și fiscalitate. Țara a fost însă penalizată la capitolul natură, fiind expusă la condiții meteorologice extreme, ca urmare a schimbărilor climatice.

Cipru a ocupat locul al șaselea, clasându-se pe poziția a doua la categoria rezidență și acces, datorită unui pașaport puternic și a unei perioade de șapte ani necesare pentru obținerea cetățeniei. Clasamentul a fost afectat de punctajele la calitatea vieții și infrastructură, precum și la calitatea aerului.

Top 10 este completat de Elveția, care a înregistrat rezultate bune la capitolul siguranță și libertate.

Topul primelor 10 destinații și punctajele aferente, în continuare:

Monaco – 73,89

Andorra – 73,68

Emiratele Arabe Unite – 73,15

Malta – 72,11

Portugalia – 70,09

Cipru – 68,42

Singapore – 67,12

Insulele Cayman – 66,50

Noua Zeelandă – 66,43

Elveția – 65,44