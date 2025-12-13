Castelul fermecător din granit roz, cu o poveste fascinantă, se vinde în Franța la un preț neașteptat, cu tot cu insula pe care se află

O insulă de coastă din Franța, pe care se află un castel de piatră unde un autor laureat al Premiului Nobel a scris cel mai faimos roman al său, a fost scoasă la vânzare pentru prima dată în 37 de ani.

Prețul este de 9,5 milioane de euro.

Castelul de pe insulă a fost construit în 1892 și are o sală a cavalerilor, dar și una pentru banchete și recepții. Este amplasat într-o zonă împădurită, pitorească și dispune de două plaje cu nisip, cu ape liniștite și acces pentru ambarcațiuni. Se află chiar lângă celebra Côte de Granit Rose din nord-vestul Bretaniei și se spune că este cea mai fotografiată locuință din zonă, potrivit agentului imobiliar Peter Bos, citat de Mansion Global.

Locuința este suficient de aproape de continent încât rezidenții pot ajunge la ea cu o mașină 4x4 pe nisip, la reflux, sau pot folosi o barcă în timpul fluxului.

„Proprietatea este un refugiu în armonie cu natura și ritmul mării, ideal pentru cei care iubesc viața pe apă”, a spus Bos. „Oferă priveliști uimitoare din fiecare fereastră. Există mai multe balcoane și terase, astfel încât te poți bucura de soare și de peisaj în orice moment al zilei”.

Castelul a fost construit în stil neogotic de Bruno Abdank-Abakanowicz, un matematician, inginer și inventator lituano-polonez.

Abdank-Abakanowicz a găzduit acolo numeroși artiști polonezi, inclusiv pe prietenul său Henryk Sienkiewicz, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1905. Sienkiewicz a scris romanul „Quo Vadis”, publicat în 1895, în castelul proaspăt construit. Actualul proprietar a achiziționat casa în 1988.

Construit din granit roz local, impresionantul castel are un aer romantic, cu turnulețe, ferestre arcuite și parapete crenelate. Spațiile de locuit includ impunătoarea sală a cavalerilor, cu un șemineu amplu, pe toată înălțimea, și pardoseală din parchet, precum și un living generos care se deschide spre o terasă însorită. Proprietatea are o bucătărie nouă, băi renovate și un sistem de încălzire modern, a spus Bos.

Castelul are cinci dormitoare, mai multe saloane de recepție și un teren generos. Dispune de conexiuni la rețeaua continentală pentru apă, electricitate și linie telefonică.

Ca facilități are o saună, o sală de sport, o cameră panoramică și mai multe terase exterioare elegante. Are, de asemenea, o piscină în aer liber, în prezent acoperită cu o terasă din lemn masiv, dar aceasta poate fi repusă în funcțiune, potrivit agentului imobiliar.

Insula dispune de un punct de ancorare pentru o barcă mică și de două rampe pentru lansarea ambarcațiunilor. Grădinile sunt frumos amenajate, cu peste 200 de specii de arbori, arbuști și flori.

Se află pe raza localității Trégastel, care are magazine și un restaurant de fine dining. Satul face parte din Côte de Granit Rose (Coasta de Granit Roz), o zonă cu mai multe insule, stânci din granit roz și peisaje de coastă nealterate.