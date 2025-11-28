Castelul Peleş se redeschide și va putea fi vizitat din 3 decembrie

Castelul Peleş se redeschide și va putea fi vizitat din 3 decembrie. FOTO: Facebook Muzeul Național Peles

Castelul Peleş se redeschide în 3 decembrie, după ce timp de o lună a fost închis pentru lucrări de curăţenie și conservare preventivă.



“Colegii mei supraveghetori îndrumați îndeaproape de personalul de la conservare, cu seriozitate, au aplicat metodele științifice clasice de întreținere și curățare a patrimoniului mobil care au constat în desprăfuire, aspirare, sau umectări controlate, utilizate frecvent pentru obiecte muzeale fragile.



Au fost aplicate anumite tratamente chimice - degresare, spălare cu soluții specifice, neutralizare și uscare, aplicate în funcție de natura materialului (ceramică, metal, textile, lemn).



Pentru lucrări la înălțime care au vizat curățarea holului de onoare, au fost contractate servicii de alpinism utilitar”, a transmis Anca Hogea, directorul adjunct al Muzeului National Peles.



La procesul de curățenie a participat și personalul muzeului - serviciul achiziții, compartimentul financiar-contabil, compartimentul conservare-supraveghere, serviciul tehnic, compartimentul restaurare, compartimentul SSM-SU, scrie prahova-news.ro.

Castelele Peleș și Pelișor sunt cele mai vizitate monumente istorice din România. Pentru protejarea acestora și a patrimoniului lor de excepție, biletele de intrare se achiziționează pe intervale orare, in limita a 2000 de persoane/zi la castelul Peleș și a 1500 persoane/zi la castelul Pelișor.

Programul de vizitare la castelul Peleș:

Miercuri: 10:00 - 12:45, 12:45 - 14:30, 14:30 - 16:00

Joi – Duminică: 9:15 - 11:00, 11:00 - 12:45, 12:45 - 14:30, 14:30 - 16:00



Programul de vizitare la castelul Pelișor:



Miercuri: 10:00- 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00

Joi – Duminică: 09:15 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00