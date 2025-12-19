Ce sunt uriașele roci care au apărut în piața Maggiore din Bologna și de ce toată lumea vorbește despre ele

În centrul istoric al orașului italian Bologna au apărut peste noapte mai mulți megaliți uriași gonflabili, ca parte dintr-un spectacol oferit orașului cu ocazia Crăciunului FOTO: Hepta

Spre uimirea turiștilor și localnicilor care au trecut în valuri săptămâna aceasta prin centrul istoric al orașului italian Bologna, în piața Maggiore au apărut peste noapte mai mulți megaliți uriași. Până să afle ce-i cu ei și cum au ajuns acolo, oamenii s-au îngrămădit ca să facă poze cu ei.

Oamenii au fost luați prin surprindere de apariția misterioasă și abia după ce au analizat mai atent rocile uriașe și-au dat seama că sunt gonflabile. Potrivit Il Resto del Carlino, rocile - 19 la număr - vor compune o scenă tematică de Crăciun care va fi finalizată și inaugurată duminică.

Megalitii care au înnebunit rețelele sociale

Toată lumea s-a întrebat ce sunt acei megaliti uriași „aterizați” în piață, postând mii de fotografii și clipuri care au înnebunit rețelele sociale.

Astfel, „Igwagumi–Dismisura” - spectacolul oferit orașului în cadrul Bologna Festival, cu ocazia Crăciului 2025 - a devenit cel mai discutat subiect din mediul online. Potrivit sursei citate, vor fi în total 19 megaliti, cu înălțimi cuprinse între 2 și 14 metri, care vor fi luminați în culorile munților Dolomiți, între 21 și 26 decembrie.

Iar zilele acestea pe rețelele sociale din Italia doar despre asta se vorbește. Și în timp ce unii sunt fascinați de instalația creată de artistul Nimrod Weis, alții nu s-au arătat deloc încântați.

Însă scopul acestui „spectacol” a fost acela de a produce reacții, iar el a fost atins chiar înainte de inaugurare. Este de așteptat ca numărul de turiști în perioada Crăciunului să fie chiar mai mare decât cel așteptat, iar acest lucru va fi benefic pentru oraș.