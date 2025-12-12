„Cea mai aglomerată țară din lume” este în Europa. Autoritățile iau măsuri pentru a reduce numărul de turiști în unele zone

La fiecare locuitor din Austria revin, în medie, 3,6 turiști. Foto: Getty Images

O destinație europeană de poveste, cu aproximativ nouă milioane de locuitori, primește în fiecare an nu mai puțin de 32 de milioane de vizitatori străini. Surprinzător, titlul de „cea mai aglomerată țară din lume” nu revine Spaniei sau Greciei, ci Austriei, scrie express.co.uk.

În ciuda faptului că nu are ieșire la mare, atrage anual un număr uriaș de turiști.

Un studiu realizat în 2024 de MoneyTransfers.com arată că, la fiecare locuitor din Austria revin, în medie, 3,6 turiști, adică de aproape patru ori mai mulți vizitatori decât rezidenți.

Bineînțeles că atracția principala este Viena, sau ”Orașul Viselor”, celebră pentru Palatul Schönbrunn, Opera din Viena sau Muzeul de Istorie Naturală. Capitala este pregătită pentru fluxuri mari de vizitatori, însă alte zone din țară resimt tot mai greu presiunea turistică.

Hallstatt, o mică localitate cu peisaje alpine spectaculoase, cascade și lacuri sărate, a devenit unul dintre cele mai fotografiate locuri din Europa, ajungând să fie asociată chiar cu regatul Arendelle din filmul Disney „Frozen”. Aici au ajuns, în ultimii ani, peste un miliion de vizitatori, în timp ce localitatea, devenită un magnet turistic, are doar aproximativ 800 de locuitori. În perioadele de vârf, înainte de pandemie, ajungeau aici până la 10.000 de turiști pe zi.

Pentru a limita afluxul, autoritățile au introdus restricții pentru autocare și mașini, iar primarul Alexander Scheutz a vorbit deschis despre necesitatea reducerii numărului de vizitatori cu cel puțin o treime.