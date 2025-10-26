25 de destinații turistice alese de National Geographic, care merită să fie vizitate în 2026

Destinațiile care merită să fie vizitate în anul 2026, conform listei National Geographic. Foto: Hepta

Sezonul estival s-a încheiat, iar toamna își face simțită prezența. E timpul să vă stați pe canapea, să vă înveliți și să începeți să vă planificați următoarea vacanță. National Geographic tocmai a publicat topul țărilor care merită să fie vizitate în anul 2026, cu 25 de destinații alese de echipa internațională de editori și exploratori. CNN a stat de vorbă cu Nathan Lump, redactor-șef al revistei, veche de 137 de ani, pentru a afla ce a ajuns pe listă și de ce.

Orașele care merită să fie vizitate în 2026

„Pittsburgh este unul dintre orașele mele preferate din America”, spune Lump. Acest oraș post industrial din Pennsylvania are o populație tânără și creativă și o scenă artistică vibrantă datorită faptului că este un oraș universitar. Lump recomandă muzeele „fantastice” și „cartierele distractive” cu o mulțime de magazine independente și neconvenționale.

Celelalte orașe din listă sunt Medellín din Columbia și Rio de Janeiro din Brazilia alegerile editorului pentru America de Sud. Medellín este o „poveste” excelentă, spune Lump, cu artă și cultură înfloritoare, grădini frumoase și este „o destinație cu adevărat vibrantă”. Între timp, Rio are noi deschideri de muzee la orizont și o nouă potecă de drumeție până la statuia lui Hristos Mântuitorul.

Orașele care merită să fie vizitate în Europa

Orașele recomandate în Europa sunt Oulu în Finlanda, Guimarães în Portugalia și Hull în Anglia. Oulu a fost ales Capitală Europeană a Culturii pentru 2026, în timp ce Guimarães este Capitala Verde Europeană pentru anul următor.

„O parte din distracția unor astfel de liste este de a le oferi oamenilor un motiv” să reconsidere destinațiile subestimate din propriile țări, spune Lump. Hull este mult defăimat la nivel intern „sumbru”, așa cum a spus recent prietenul său englez, dar Lump spune că este „super important dintr-o perspectivă maritimă” și are un „acvariu grozav”.

Orașele pe care turiști le evită, dar merită vizitate

Turistii care caută destinații mai călduroase știu totul despre atracțiile de pe coasta Turciei, la Marea Egee și Mediterană, dar coasta Mării Negre din nord-estul țării oferă o climă mai blândă, peisaje spectaculoase, comori arhitecturale și călătorii fără aglomerație.

Khiva este mai puțin cunoscută decât Samarkand și Bukhara, celelalte orașe de pe Drumul Mătăsii din Uzbekistan, dar un nou serviciu de tren de mare viteză din Tașkent ar putea schimba acest lucru. National Geographic recomandă vizitarea acestui oraș muzeu în aer liber.

Majoritatea vizitatorilor din Coreea de Sud se îndreaptă spre centrele sale urbane, dar drumețiile sunt în creștere. Secțiuni mari din Traseul Dongseo, un traseu de 865 km, modelat după Camino de Santiago din Spania, urmează să se deschidă în 2026. „Au planificat-o atât de atent”, spune Lump, „fiecare secțiune este o drumeție bună de o zi”.

Prefectura Yamagata, la aproximativ 320 km nord de Tokyo, este considerată o pauză de la mulțimile de turiști cu care se confruntă destinațiile mai populare ale Japoniei. „Este o parte cu adevărat frumoasă a țării”, spune Lump, cu „mâncare grozavă și interesantă și temple”. De asemenea, pe lista din 2026: Coasta Oaxaca din Mexic.

Republica Dominicană este pe cale să înființeze prima rezervație de cașaloți din lume, cu aproximativ 200 de astfel de creaturi maiestuoase înotând în apele sale caraibiene pe tot parcursul anului. Parcul Național Akagera din Rwanda a fost selectat de National Geographic ca un loc ideal pentru safari.

Biblioteca Prezidențială Theodore Roosevelt, proiectată de renumita firmă de arhitectură norvegiană Snøhetta, se va deschide în Badlands din Dakota de Nord în iulie 2026, oferind oamenilor un alt motiv pentru a vizita acest peisaj „bântuitor și auster”, spune Lump.

Țara Bascilor din Spania a intrat pe listă ca fiind unul dintre puținele locuri de pe uscat unde pasionații de fenomene astronomice ar trebui să poată vedea eclipsa totală de soare care va avea loc pe 12 august viitor.

Începând din aprilie, vizitatorii Parcului Național Uluru-Kata Tjuta din Australia vor putea petrece noaptea pentru prima dată, privind stelele lângă focul de tabără de lângă cel mai mare monolit din lume. Pentru cei care își preferă destinații sportive, Vancouver din Canada și Dolomiții din Italia au fost aleși datorită statutului lor de gazde ale Cupei Mondiale FIFA, respectiv Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Maui „își revine” după incendiile care au devastat insula Hawaii în 2023 și „ar putea fi un moment foarte bun să ne gândim să ne întoarcem acolo”, spune Lump.

Arhipelagul Fiji din Pacificul de Sud, cu cele peste 300 de insule paradisiace ale sale, „face pași mari în turismul sustenabil”, spune National Geographic.

În cele din urmă, Oklahoma se pregătește pentru cea de-a 100-a aniversare a Rutei 66, statul investind peste 82 de milioane de dolari în drumul emblematic.