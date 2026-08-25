Celebra plajă Anthony Quinn din Grecia este subiect de scandal. Localnicii au îndepărtat șezlongurile și umbrelele pentru turiști

Plaja din Golful Anthony Quinn este considerată una dintre cele mai frumoase din insula Rodos. Sursa colaj foto: Getty Images

Anthony Quinn Bay, un golf mic aflat pe insula Rodos, a devenit un test al efortului Greciei de a aplica noile reguli de protecție a plajelor după acuzații de utilizare comercială neautorizată, relatează eKathimerini.com. După filmările pentru "Tunurile din Navarone", în regia lui J. Lee Thompson, plaja a ajuns să fie cunoscută de localnici sub numele celebrului actor Anthony Quinn. De altfel, starul a dorit chiar să cumpere acest golf din insula Rodos.

Golful, cunoscut pentru apele sale turcoaz, înconjurat de stânci acoperite de vegetație verde și numit după actorul Anthony Quinn, a făcut obiectul unei plângeri publice depuse pe 26 iulie de Umbrella Network, o inițiativă cetățenească din Rhodos care monitorizează și militează pentru protejarea spațiului public și a accesului liber la plaje împotriva privatizărilor și a ocupării abuzive de către operatorii economici.

Potrivit grupului, umbrelele și șezlongurile de plajă au fost instalate fără autorizație legală. Pe 20 august, o echipă a Serviciului de Administrare a Proprietăților din Dodecanez le-a îndepărtat.

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Disputa a început în urmă cu mai bine de cinci luni, mai exact pe 9 martie, când statul a scos la licitație o secțiune de 116 metri pătrați din plaja de aproximativ 440 de metri pătrați pentru amplasarea de umbrele. Oferta de pornire pentru o concesiune de trei ani a fost de 4.384,80 de euro, dar licitația a crescut la 200.272,80 de euro, conform sursei citate. O companie de servicii alimentare a câștigat licitația, dar nu a depus documentele necesare și a fost exclusă de la semnarea unui contract.

Umbrella a declarat că, totuși, compania a operat pe plajă fără o concesiune legală sau plăți de chirie. Astfel, s-a cerut o aplicare mai strictă a legii și o mai bună dotare cu personal a serviciilor de proprietăți.

Documentele oficiale arată că firma și-a pierdut garanția și ar putea datora, de asemenea, diferența dintre oferta sa și cea a următorului ofertant, deși documentele publicate nu precizează dacă acea sumă a fost încasată.

Acesta este unul dintre mai multe cazuri din insula Rhodos. De asemenea, Umbrella a semnalat presupuse încălcări la Kallithea Waters, unde autoritățile au dispus ulterior demontare, amenzi și închiderea unei afaceri.

Cazurile intră sub incidența unui nou cadru legislativ, introdus după "mișcarea prosopului de plajă" din Grecia. Legea a creat licitații electronice, un registru digital al concesiunilor, limite mai stricte privind suprafața ocupată și sancțiuni mai severe, au mai scris jurnaliştii publicaţiei eKathimerini.

Oficialii guvernamentali au raportat peste 1.500 de inspecții în acest an, în timp ce arhipelagul Dodecanez a rămas printre regiunile cu cele mai multe încălcări raportate. Golful Anthony Quinn figurează printre plajele din Rhodos.

Actorul de origine mexicană Anthony Quinn a iubit atât de mult Grecia încât, după filmarea filmului "The Guns of Navarone" în Rodos, a decis să cumpere un golf izolat de pe insulă pentru a crea un centru internațional pentru artiști și realizatori de film, a notat The Guardian.

Deși numele inițial al plajei era altul, localnicii au denumit această plajă Anthony Quinn după ce pelicula "The Guns of Navarone" a fost filmată în acest loc.

Anthony Quinn Bay !! à Falikari ?

La baie a été nommée en l'honneur de l'acteur Anthony Quinn, qui y a tourné des scènes du film « Les Canons de Navarone » en 1961 ?? pic.twitter.com/OYT4W1lLwc — Walachuriá??⭐ (@vall_kyries) July 21, 2026

În ciuda promisiunilor guvernului că actorul Anthony Quinn, cunoscut în toată lumea pentru interpretarea magistrală a lui Alexis Zorba în filmul "Zorba Grecul", ar putea cumpăra golful pentru o sumă simbolică, în semn de recunoaștere a rolului său în promovarea frumuseții insulelor, achiziția a fost ulterior anulată.