Construită pentru o lume care nu a mai apărut: povestea celei mai bizare stații de metrou din Seul

sursa foto: Instagram / logictomagic

În adâncurile Seulului, la 34 de metri sub pământ, o stație de metrou construită pentru o Primărie care nu s-a mai mutat își caută rostul de un sfert de secol. Noksapyeong a fost pe rând sală de nunți gratuită, muzeu al invențiilor și galerie de artă. Rămâne, totodată, cea mai spectaculoasă și cea mai inutilă stație din capitala sud-coreeană, scrie Korea Times.

Într-o după-amiază de luni, în adâncurile stației Noksapyeong din Seoul, un călător s-a așezat la un pian vertical instalat în holul stației și a început să cânte o nocturnă de Chopin. Notele s-au ridicat prin aerul subteran, au ricoșat de pereții curbi și de balustradele de sticlă translucidă, iar pentru câteva minute neanunțate, sala cavernoasă a încetat să mai semene cu o stație de metrou. Părea mai degrabă un vis care și-a ratat ieșirea.

Exact acesta e efectul pe care Noksapyeong îl are asupra oamenilor. Chiar și după 25 de ani de funcționare, cea mai curajoasă din punct de vedere arhitectural stație de pe Linia 6 a metroului din Seoul îi face pe călători să se oprească la jumătatea scării rulante, forțați să privească în sus, în jos sau în lateral, la o structură care seamănă mai degrabă cu decorul unui film science-fiction decât cu o rețea de transport urban.

Într-un fel, stația a fost construită pentru o lume care nu a mai apărut.

Născută din planuri grandioase

La mijlocul anilor 1990, când Seulul a început construcția celei de-a șasea linii de metrou, urbaniștii aveau motive serioase să gândească la scară mare în zona Noksapyeong. Autoritățile luau în calcul mutarea Primăriei Seulului pe locul actualului sediu al districtului Yongsan, la cinci minute de mers pe jos de viitoarea stație.

Pentru a deservi primăria cu demnitatea cuvenită, planurile prevedeau ca Noksapyeong să devină un nod major de tranzit în inima capitalei sud-coreene. Constructorii au săpat cinci niveluri în pământ, la o adâncime de peste 34 de metri, făcând-o una dintre cele mai adânci stații din oraș.

Atriul cilindric a primit la nivelul străzii o cupolă de sticlă cu un diametru de 21 de metri, care lasă lumina naturală să se reverse în cascadă pe patru etaje subterane. Scările rulante lungi, instalate pentru a transporta călătorii prin întreaga călătorie verticală, oferă o panoramă care se schimbă lent la fiecare metru de coborâre – pereți iluminați, geometrie de oțel și adâncime.

Problema e că primăria nu s-a mai mutat niciodată. A fost construită în cele din urmă tot în centrul orașului, chiar lângă clădirea existentă, transformată acum în Biblioteca Metropolitană Seoul. Iar planul pentru o Linie 11, pe care Noksapyeong ar fi fost stație de transfer, a fost abandonat după ce al treilea plan general de metrou s-a prăbușit în urma crizei financiare din 1997.

Rezultatul: o stație construită la o scară pe care împrejurimile ei nu au putut-o justifica niciodată. Când în primii ani numărul zilnic de călători se situa în jurul a 7.000, pe fondul unui spațiu dimensionat pentru zeci de mii, presa locală a etichetat Noksapyeong drept unul dintre cele mai strigătoare la cer excese bugetare ale capitalei.

Nunți sub cupola de sticlă

Ce faci cu un hol imens de metrou pe care nu-l folosește aproape nimeni? Autoritățile de transport din Seoul au avut o idee pe care nimeni nu ar fi anticipat-o: l-au transformat în sală de nunți.

Începând cu primele săptămâni ale anului 2001 – la doar câteva zile după deschiderea stației, pe 15 decembrie 2000 – Noksapyeong a devenit cel mai neobișnuit loc de nuntă din Seoul.

Logica era pragmatică și veselă totodată: cuplurile se căsătoreau sub cupola de sticlă, își rosteau jurămintele pe scările rulante care coboară de la nivelul B2 la B4, apoi luau metroul până la stația Gongdeok, făceau transfer pe Linia 5 și ajungeau direct la aeroportul Gimpo. Plecau în luna de miere în mai puțin de o oră.

Cu lumină naturală filtrată, tavan boltit și pardoseli strălucitoare, locul era comparat la acea vreme cu interiorul unui hotel de lux. Și era gratuit – ceea ce l-a transformat rapid într-o sală de nunți râvnită de cuplurile tinere care voiau să economisească. Reportajele din 2001 povesteau despre invitați așezați de-a lungul balustradelor de pe coridoare, la patru etaje adâncime, în timp ce mireasa și mirele coborau și urcau pe scara rulantă în locul culoarului tradițional.

Programul a funcționat câțiva ani buni. În 2005, stația a găzduit chiar și un târg de nunți, cu 24 de furnizori din industria mireselor care vindeau produse cu 30% sub prețul pieței. Însă în iulie 2006, pe măsură ce numărul de călători crescuse suficient, programul a fost discret desființat.

Arta a venit după

La sfârșitul anilor 2000, managerii rețelei de transport au căutat alte modalități de a da sens spațiului. În 2009, un parteneriat cu Asociația Coreeană de Inventică a transformat nivelul B4 în prima „stație tematică dedicată invențiilor” din lume, cu săli de expoziție, un panteon al inventatorilor și un studio de televiziune care transmitea săptămânal din holul stației.

Dar transformarea cu adevărat durabilă a venit în 2016, când administrația metropolitană a lansat inițiativa de artă publică „Seoul e un Muzeu”. Câștigătorii au fost doi arhitecți stabiliți la Tokyo – Yuri Naruse și Jun Inokuma – al căror proiect, „Dansul Luminii”, a fost inaugurat în martie 2019.

Piesa centrală este o cupolă albă din plasă metalică expandată, suspendată în interiorul atriului. Pe parcursul zilei, lumina naturală care intră prin cupola de sticlă captează plasa din unghiuri diferite și proiectează tipare de lumină cu mișcare lentă pe pereți și pardoseli.

Pe cele trei niveluri ale grădinii de artă subterane, fiecare etaj are o temă proprie: „Lumină” la B1, „Pădure” la B4, „Pământ” la B5. La nivelul B4, artista Kim Ah-yeon a recreat o pădure de pe versantul muntelui Nam din apropiere, cu arbori autohtoni aranjați în jurul unor bănci și alei. Pe pereții coridoarelor, lucrarea video „Flow” a lui Chung Jin-soo – un artist mai cunoscut ca regizor al unui videoclip pentru trupa indie Hyukoh – proiectează imagini cu peisaje naturale.

Un cartier în jurul unei stații fără rost

În ciuda tuturor reinventărilor, stația nu și-a găsit cu adevărat rostul. Numărul zilnic de călători a urcat la aproape 16.000 în 2015, pe valul de interes pentru strada la modă Gyeongnidan-gil din vecinătate, apoi a coborât din nou sub 10.000 după gentrificare și pandemie.

Dar lucrurile s-au schimbat recent, datorită popularității crescânde a cartierului Haebangchon – „satul eliberării”, cum i se traduce numele, o referință la refugiații din războiul coreean din 1950-1953 și la repatriații postcoloniali care s-au stabilit aici. Astăzi, zona e un labirint de alei abrupte cu restaurante, cafenele și baruri operate internațional și terase pe acoperișuri.

Din ieșirea 2 ajungi pe Gyeongnidan-gil, cu restaurantele ei independente, baruri de vinuri și buticuri. Din ieșirea 3, o pasarelă pietonală oferă una dintre cele mai fotografiate priveliști din Seoul: într-o zi senină, Turnul N Seoul se ridică direct deasupra versantului Haebangchon – un peisaj care a apărut în mai multe seriale coreene, inclusiv „Itaewon Class”.

Lângă pasarelă, Școala Primară Itaewon, cu fațada din dale portocalii, găzduiește o piscină publică redeschisă în octombrie 2025, cu un bilet de doar 3.000 de woni – echivalentul a 2 dolari – pe sesiune.

Iar iubitorii de cărți au motive să zăbovească: Itaewon Books, cea mai veche librărie de carte engleză second-hand din Seoul, funcționează din 1973, cu rafturi populate de-a lungul deceniilor de volume lăsate de militarii americani la plecare – o comoară imprevizibilă de ficțiune, poezie, filozofie și literatura de călătorie. La câteva minute mai sus, buticul PDF Seoul oferă cărți de artă, reviste internaționale de design, ediții limitate și discuri de vinil.

Noksapyeong rămâne, după 25 de ani, o stație care își caută sensul. Dar poate tocmai asta e farmecul ei: un loc construit pentru o lume care nu a mai venit, care a încercat pe rând să fie hub de transport, sală de nunți, muzeu al invențiilor și galerie de artă. Un spațiu grandios care refuză să fie banal – chiar dacă nimeni nu știe, nici acum, ce anume ar trebui să fie.