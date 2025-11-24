Criza transportului la Machu Picchu: 1.400 de turiști au rămas blocați, după ce localnicii au blocat calea ferată cu pietre

Pentru a ajunge la Machu Picchu fără a merge pe jos, turiștii trebuie mai întâi să ia trenul către orașul Aguas Calientes, o călătorie de două până la trei ore și jumătate, apoi să urce în autobuz pentru ultima parte a drumului. Foto: Profimedia Images

1.400 de turiști au rămas blocați pe Machu Picchu, după ce localnicii au blocat autobuzele firmei care i-a dus la situl UNESCO, relatează BBC. Criza transportului public din cea mai populară destinație turistică din Peru scoate la iveală nemulțumirile localnicilor, care deși trăiesc într-un loc care ar trebui să le aducă prosperitate spun că nu servicii de bază precum canalizare sau spitale.

Machu Picchu, rămășițele unui oraș incaș din secolul al XV-lea, este cea mai populară destinație turistică din Peru și sit al patrimoniului mondial UNESCO. Destinația turistică este acum în centrul unei crize a transportului.

Acuzații de monopol

În ultimii 30 de ani, firma Consettur a dus în jur de 4.500 de oameni pe zi pe ruta Aguas Calientes - Machu Picchu și înapoi. Călătoria durează 20 de minute și singura alternativă este o drumeție dificilă și abruptă de două ore.

Directorul de operațiuni al companiei, Cristian Alberto Caballero Chacón, recunoaște că în ultimele luni „au existat unele conflicte între oamenii din diferite comunități de aici”.

Scandalul a izbucnit după ce Consettur și-a pierdut licența de transport.

Pentru a ajunge la Machu Picchu fără a merge pe jos, turiștii trebuie mai întâi să ia trenul către orașul Aguas Calientes, o călătorie de două până la trei ore și jumătate, apoi să urce în autobuz pentru ultima parte a drumului.

În septembrie, protestatarii locali, nemulțumiți că licența Consettur a fost înlocuită în urma unei licitații considerate a fi netransparentă, au blocat linia ferată spre Aguas Calientes cu pietre. Autoritățile peruviene au fost nevoite să curețe traseul și să evacueze turiștii cu trenuri speciale.

Mai mulți localnici au spus pentru BBC că protestatarii erau nemulțumiți deoarece Consettur deținea monopolul pe o rută profitabilă, iar poziția ei de furnizor unic urma pur și simplu să fie transferată către compania San Antonio de Torontoy. Practic, acuză ei, un monopol e înlocuit cu altul. Un bilet dus-întors cu autobuzul costă 24 de dolari pentru străini și 15 dolari pentru cetățenii din Peru.

Deși licența Consettur a expirat în septembrie, compania continuă să opereze cursele. Iar din cauza contestațiilor legale, San Antonio de Torontoy încă nu a început activitatea.

Situația este complicată, deoarece mai multe comunități locale revendică o parte din veniturile generate. Totuși, Caballero insistă că firma Consettur nu este un monopol.

„Proprietarii companiei o administrează de 30 de ani și sunt oameni de aici. Acesta nu este un monopol. Consettur este formată din 12 companii diferite, cu mai mulți parteneri”, afirmă el.

Printre acești parteneri se numără însă și Consiliul Local, care deține 38% din companie.

În timp ce disputa legală continuă, turiștii se plâng de costul trenului către Aguas Calientes. Cel mai ieftin bilet dus-întors costă 140 de dolari, iar cel mai scump ajunge la 2.000 de dolari pentru clasa de lux. „Credeam că este un singur tren până la Machu Picchu. Și am crezut că, dacă există transport suplimentar pentru a urca, va fi inclus în preț, pentru că plătești foarte mult pentru tren”, a spus o turistă din Australia pentru BBC.

Sărăcie în cea mai populară destinație din Peru

Primarul din Aguas Calientes, Elvis La Torre, este de asemenea nemulțumit de prețul biletelor, dar din alt motiv. Edilul spune că cea mai mare parte a banilor nu rămâne în zonă.

„Doar 10% din veniturile obținute din vânzarea biletelor rămân în regiune. Restul merge la Ministerul Culturii, pentru întreținerea altor situri arheologice din Peru și plata salariilor”, a explicat el.

El dorește ca o parte mai mare din venituri să fie direcționată comunităților locale, pentru a îmbunătăți turismul și a finanța proiecte pentru locuitori.

Între timp, localnicii care trăiesc tot din turism, din banii pe care îi obțin din vânzarea de suveniruri, se plâng de condițiile grele în care trăiesc.

Ea adaugă: „Nu avem servicii de bază, precum apă curentă sau spital, iar școlile trebuie renovate”, spune Dina Huillca.

Carlos González, președintele Camerei de Turism din regiunea Cusco, are o dorință ambițioasă ca statul să preia controlul asupra transportului public din Peru.

„Luptăm pentru actualizarea legii, astfel încât viceministerul turismului să se ocupe de toate resursele de transport din țară”, afirmă el.

Totuși, el soune că instabilitatea politică din Peru face schimbarea dificilă. Țara a avut șase președinți în șase ani.

„Sunt de cinci ani lider în sectorul turismului și am pierdut șirul miniștrilor, viceminiștrilor și parlamentarilor cu care am vorbit”, a explicat el.

În ceea ce privește conflictul de la Aguas Calientes, Caballero spune că ar fi bucuros ca atât Consettur, cât și San Antonio de Torontoy să transporte turiști. „Dacă vor primi aprobarea finală, nu avem nicio problemă să lucrăm împreună. Nu îi vom bloca.”