De ce ar vrea cineva să meargă într-o țară cu risc de răpiri și terorism? Și totuși, numărul turiștilor a crescut cu 50% într-un an

6 minute de citit Publicat la 23:44 24 Noi 2025 Modificat la 23:44 24 Noi 2025

Turiștii din Somalia merg la plajă cu escortă militară. Foto: Abdishukri Haybe/iStock Editorial/Getty Images via CNN Newsource

Timp de decenii, numele Somaliei a fost o prescurtare pentru conflict, piraterie și pericol. De la începutul războiului civil din țară în anii 1990, țara a avut relativ puțini vizitatori occidentali . Cu toate acestea, împotriva așteptărilor, națiunea est-africană înregistrează acum o creștere liniștită a numărului de turiști străini.

Aproximativ 10.000 de turiști au vizitat Somalia în 2024, potrivit Departamentului de Turism al țării - o creștere de 50% față de anul precedent. Aceasta în ciuda faptului că majoritatea guvernelor occidentale încă sfătuiesc împotriva oricăror călătorii.

James Willcox, fondatorul companiei de turism de aventură Untamed Borders, a declarat pentru CNN Travel că cererea crește rapid. Compania sa a organizat un număr record de 13 excursii de grup la Mogadiscio în acest an, comparativ cu doar două în 2023.

Pe 1 septembrie 2025, Somalia a lansat un nou sistem de vize electronice, menit să simplifice procedurile de intrare și să crească numărul de vizitatori. Însă optimismul în jurul programului a fost subminat de diviziunile interne ale țării. Regiunile autonome Somaliland și Puntland au declarat ambele că nu vor recunoaște noile vize, subliniind limitele autorității centrale a Somaliei, chiar dacă aceasta încearcă să proiecteze stabilitate.

„Mogadiscio este periculos. Îl simți imediat ce aterizezi”, a spus Karin Sinniger, o călătoare elvețiană care a vizitat țara în 2020. „Trebuie să dormi în perimetrul securizat sau «Zona Verde». Chiar și acolo au avut loc bombardamente.”

Părăsirea acelei zone, a declarat ea pentru CNN Travel, înseamnă călătoria în convoaie armate cu protecție polițienească și militară. „Totuși”, a adăugat ea, „mersul pe plajă m-a făcut să mă simt în siguranță”.

„Amenințare cu răpirea”

Somalia își păstrează reputația de a fi una dintre cele mai periculoase destinații din lume. Ministerul britanic pentru Externe, Commonwealth și Dezvoltare avertizează asupra unei „riscuri ridicate de răpire”. Departamentul de Stat al SUA clasifică Somalia ca fiind „Nivelul 4: Călătorii interzise ”, invocând „criminalitate, terorism, tulburări civile, probleme de sănătate, răpiri, piraterie și lipsa disponibilității serviciilor consulare de rutină”.

Aceste avertismente sunt departe de a fi teoretice. Militanții Al Shabab continuă să opereze în Somalia, inclusiv în Mogadiscio, unde gruparea a comis mai multe atacuri mortale la începutul anului 2025.

Deci, de ce ar vrea cineva să călătorească acolo?

Pentru Sinniger, călătoria a făcut parte dintr-o provocare personală: o încercare de a vizita toate cele 193 de țări recunoscute de ONU și de a face scufundări în fiecare dintre ele. Când echipamentul ei s-a pierdut în timpul transportului, un scafandru local de homari de pe plaja Lido din Mogadiscio i-a împrumutat un „sistem de narghilea” improvizat - un furtun lung atașat la un compresor de aer - pentru a-și putea finaliza scufundarea.

Willcox a spus că mulți dintre clienții săi sunt, de asemenea, în misiuni de „numărare a țărilor” sau sunt călători în căutare de destinații extreme. „Mogadiscio este destinația cu cel mai mare risc în care operează Untamed Borders”, a spus el, adăugând că a ghidat și organizat tururi în Mogadiscio de peste un deceniu fără incidente. „Riscul de atacuri este real. Toate locurile limitate unde pot sta oaspeții internaționali sunt ținte potențiale. Nu poți ieși de pe radar în Mogadiscio.”

Totuși, a adăugat el, luptele aprige din deceniile anterioare au scăzut drastic. Printre cei care au profitat de această stabilitate relativă s-a numărat Peter Bullock, un inginer de canalizare pensionar din Regatul Unit, care a vizitat Somalia în noiembrie 2024 cu Untamed Borders, ca parte a unei călătorii personale de a vizita toate cele 52 de țări africane.

„Experiență plăcută”

Însoțit de gărzi înarmate, Bullock a vizitat piața de pește a orașului, malul apei și ruinele catedralei. „Trebuie să recunosc, a fost o experiență de călătorie total diferită de orice trăisem până atunci”, a declarat el pentru CNN. „Dar, deoarece îmi place să călătoresc în destinații de la periferie, nu m-am simțit niciodată în nesiguranță”, a adăugat el. „Securitatea aeroportuară la ieșirea din țară a fost impresionantă. A decurs fără probleme. O experiență mult mai plăcută decât trecerea prin aeroportul Heathrow din Londra.”

Provocările umanitare cu care se confruntă țara rămân grave. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), conflictele, tensiunile politice și dezastrele climatice au strămutat peste 550.000 de persoane în Somalia în 2024, adăugându-se la aproape 3 milioane de persoane deja strămutate în interiorul țării. Pirateria, deși redusă, este încă considerată o amenințare în Golful Aden și Oceanul Indian.

„Unele părți ale Somaliei sunt incredibil de periculoase”, a spus Willcox. „Există locuri unde ar fi incredibil de nechibzuit pentru o persoană străină să meargă.”

La nord-vest, republica autoproclamată Somaliland — care funcționează autonom din 1991 — oferă o experiență foarte diferită. Cu propriile forțe armate, un guvern și o monedă alese democratic, a fost considerată mult timp cea mai „sigură” modalitate de a vizita regiunea extinsă a Somaliei.

„Oamenii au multe concepții greșite despre Somaliland, deoarece țara este confundată cu Somalia”, a spus Deke Hassan Abdi, unul dintre primii ghizi turistici din Somaliland. Ea vrea ca vizitatorii să înțeleagă că „țara” ei este foarte diferită de Somalia. „Unii oameni cred că nu este sigură, ceea ce nu este adevărat, așa că turismul este o modalitate excelentă de a ajuta la diferențierea între cele două.”

Ea își dorește ca Somalilandul să câștige recunoaștere internațională și consideră că turismul poate ajuta la plasarea regiunii pe hartă. „Somalilandul oferă o experiență plină de satisfacții pentru călătorii care caută ceva diferit”, a spus ea. Arta rupestră antică, cultura nomadă și plajele imaculate se numără printre atracțiile pe care le recomandă. „Locul meu preferat pentru a duce turiștii este piața locală din centrul orașului Hargeisa. Îmi place să interacționez cu localnicii. Ei văd cât de primitori sunt oamenii mei și cât de sigur este să te plimbi prin oraș, unde nu ai nevoie de un paznic.”

„Nu pentru cei slabi de inimă”

În afara orașului Hargeisa, capitala Somalilandului, turiștii au nevoie de o escortă polițienească armată, iar „granițele” regiunii cu Somalia sunt de obicei listate ca zone interzise de către guvernele occidentale. Însă pentru Dylan Harris, fondatorul Lupine Travel , care operează aici din 2013, Somalilandul este întotdeauna o opțiune mai sigură decât Somalia.

„Pentru Somaliland, marele punct culminant sunt picturile rupestre vechi de 5.000 de ani de la Laas Geel”, a spus Harris. „Dar oamenii sunt interesați și de navele abandonate din vechiul oraș portuar Berbera.”

„Sunt mai puțini oameni interesați de Somalia, probabil din cauza faptului că Somaliland este în prezent mult mai sigur de vizitat și călătorește în cea mai mare parte a regiunii.”

Claire Makin, căreia îi place să călătorească în destinații greu accesibile și a vizitat ambele regiuni cu Untamed Borders, a fost de acord. „Somaliland va ajunge pe harta turistică cu mult înaintea Somaliei”, a spus ea. În Mogadiscio, s-a simțit prea limitată de securitate ca să vorbească cu localnicii. „În Somaliland, oamenii au fost primitori și nu le-a venit să creadă că am ales să vizităm țara lor. Somalia, însă, nu este pentru cei slabi de inimă.”

În noiembrie 2025, Untamed Borders și Lupine Travel au organizat mai multe excursii la Mogadiscio, programate să coincidă cu Summitul celor mai călătoriți oameni, o reuniune anuală a călătorilor extremi care are loc în noiembrie 2025 în Etiopia vecină. Pentru mulți participanți la summit, o scurtă excursie în Somalia va fi o alegere foarte atractivă.

Însă Somalia va rămâne probabil o destinație de nișă în viitorul apropiat. Chiar și cu noua sa viză electronică, peisajul turistic al țării rămâne fragmentat. Sistemul guvernului central se aplică în prezent doar sosirilor din Mogadishu; Somaliland și Puntland, o altă regiune semi-autonomă, l-au respins, menținându-și propriile cerințe de intrare.

Totuși, Willcox a spus că primii săi oaspeți au folosit cu succes noul sistem eVisa. Și însuși faptul că Somalia a lansat o viză electronică ar putea fi un pas semnificativ înainte pentru industria turistică aflată la început de drum a națiunii.

„Am văzut o mulțime de sisteme de vize electronice implementate de-a lungul anilor, în țări precum Pakistan și Tadjikistan, unde lucrăm”, a spus el. „Până acum, aș spune că acesta din Somalia a fost cel mai bun. Nimeni nu a făcut o implementare mai bună.”