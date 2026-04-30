Dubai, scos din planurile de vacanță ale românilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Nu-mi mai permit”

Hotelul Jumeirah Burj Al Arab din Dubai. Sursa foto: Jumeirah

Vacanțele devin tot mai greu de accesat pentru mulți români, în contextul scumpirilor, al incertitudinii economice și al tensiunilor geopolitice. Efectele se văd direct în turism, unde vânzările de pachete au scăzut semnificativ față de anul trecut. Printre cele mai afectate destinații se numără și Dubaiul, care a dispărut din topul rezervărilor.

Dacă în urmă cu ceva timp, românii așteptau cu nerăbdare sezonul vacanțelor, acum mulți privesc acest moment cu incertitudine.

O parte dintre ei spun că au renunțat complet la concedii, fie din motive financiare, fie pentru că preferă să își conserve bugetele până la o eventuală stabilizare a situației economice şi geopolitice. Când vine vorba de Dubai, una dintre destinațiile preferate ale românilor, mulți spun că nu mai au curajul să îşi petreacă vacanţele acolo.

„În Dubai, momentan nu”, susține un român.

„Să fiu sincer, nu îmi mai permit, mi-am permis până în urmă cu 2-3 ani

În Orientul Mijlociu nici într-un caz, știm foarte bine că acolo se dispută niște lupte și nu”, spune alt român.

Agenţiile de turism au înregistrat scăderi semnificative ale vânzărilor.

„Aveam multe rezervări pornite, plus un grup mărișor care trebuia să plece în Dubai, oameni de 70 de ani care își doreau asta foarte mult, e clar că din momentul acela vânzările au scăzut foarte mult”, a declarat Zenaida Moșneag, administrator agenție de turism.

Cei care alegeau în mod tradițional Dubaiul își îndreaptă tot mai des atenția către Egipt, considerat o alternativă mai accesibilă și mai stabilă în acest moment.

„Avem câteva pachete vândute pe Egipt, ceea ce ne bucură, pentru că din toate destinațiile externe în perioada asta, egiptul a mers foarte bine, nu au fost acolo probleme, turismul își vede în continuare de treabă”, a mai adăugat Zenaida Moșneag, administrator agenție de turism.

Cei care își planifică vacanțele sunt sfătuiți să verifice cu atenție atât destinația aleasă, cât și seriozitatea operatorilor prin care își achiziționează pachetele, într-un context în care siguranța rezervărilor devine la fel de importantă ca alegerea concediului în sine.