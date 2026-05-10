Europa bate Asia la poduri suspendate pietonale. Unde se află cele mai spectaculoase structuri din lume

Pilonii de fier ai podului suspendat Sky Bridge 721, Dolní Morava, Cehia - vedere de aproape. sursa foto: Getty

Cele mai lungi poduri suspendate pietonale din lume nu se află în Asia, ci în Europa. Recordul mondial aparține Ungariei, cu un pod de 723 de metri inaugurat în 2024 lângă granița cu Slovacia, urmat de Cehia și Germania. Toate trei țările au stabilit recorduri în ultimii ani, cu structuri spectaculoase suspendate la zeci de metri deasupra văilor, scrie Euronews.

Podurile suspendate pietonale nu doar conectează văi și munți, ci oferă și fiori, cu înălțimi amețitoare și priveliști impresionante. Mulți ar crede că cele mai lungi astfel de poduri au fost construite în Asia, dar nu e cazul. Se află în Germania, Ungaria și Cehia.

Europa a stabilit recorduri noi în construcția acestor poduri în ultimii ani.

Skywalk Willingen: priveliște peste munții joși

Cel mai lung pod suspendat pietonal din Germania este Skywalk Willingen, în landul Hessa. Podul a fost inaugurat în 2023 și are aproximativ 665 de metri lungime. Traversează Valea Stryck la o înălțime de circa 100 de metri și este proiectat ca o structură îngustă, cu un podea din grilaj metalic. O provocare specială pentru cei care suferă de vertij: traversarea vine cu o senzație ușoară de balansare.

Skywalk este al treilea cel mai lung pod suspendat pietonal din lume.

Cu o lungime de 617 metri, podul suspendat Highwalk traversează Valea Kottenbach lângă Rotenburg an der Fulda și este al doilea cel mai lung pod suspendat din Germania. Este construit la aproximativ 58-60 de metri deasupra fundului văii și oferă o priveliște largă peste peisajul munților joși din nordul landului Hessa. A fost construit în 2024.

Al treilea cel mai lung pod suspendat pietonal din Germania este Titan RT, în Munții Harz. Are 483 de metri și traversează Valea Rappbode. Cu deschiderea sa liberă de 458,5 metri, era considerat cel mai lung pod suspendat de acest tip din lume la momentul inaugurării, în 2017.

Recordul Europei aparține Cehiei

Cel mai lung pod suspendat pietonal din Europa – și al doilea din lume – se află în Cehia: Sky Bridge 721, în regiunea turistică Dolní Morava. Așa cum îi sugerează și numele, podul are 721 de metri lungime și traversează o vale lângă granița cu Polonia, la o înălțime de până la 95 de metri, conectând crestele Slamník și Chlum din munții Glatzer Schneegebirge.

La inaugurarea din mai 2022, era considerat cel mai lung pod suspendat pietonal din lume.

Structura constă dintr-o construcție solidă din oțel, cu mai multe cabluri de susținere și cabluri de stabilizare împotriva vântului. Podul cântărește în total aproximativ 400 de tone. Vizitatorii pot traversa podul doar într-o singură direcție, drumul de întoarcere făcându-se pe un traseu natural de aproximativ doi kilometri.

Sky Bridge 721 este o atracție specială pentru turiștii aventuroși și iubitorii de natură, în principal datorită înălțimii și construcției ușor oscilante. În timpul traversării, poți admira o priveliște neobstrucționată în adâncul văii și asupra peisajului montan din jur.

Cel mai lung din lume se află în Ungaria

Zemplén723 – Podul Unității Naționale din Ungaria este în prezent cel mai lung pod suspendat pietonal din lume. Se află în orașul Sátoraljaújhely, în nord-estul Ungariei, lângă granița cu Slovacia, și a fost inaugurat pe 4 iunie 2024. Podul traversează Valea Májuskút din Munții Zemplén și conectează două dealuri ale parcului de aventură de acolo.

Cu o lungime de 723 de metri, depășește Sky Bridge 721 din Cehia cu doi metri și a primit oficial un Record Mondial Guinness în 2025 ca cel mai lung pod suspendat pietonal tradițional din lume. Structura este suspendată la până la 82 de metri deasupra fundului văii și are în mijloc o secțiune cu podea de sticlă, care le permite vizitatorilor să privească direct în adâncime.

Podul este format dintr-o structură masivă de oțel cu șase cabluri principale de susținere. În total, au fost utilizați peste 24 de kilometri de cabluri de oțel și aproximativ 12.000 de șuruburi. Structura cântărește aproape 500 de tone. În ciuda lungimii sale enorme, pasarela are doar aproximativ 1,2 metri lățime, ceea ce face traversarea deosebit de spectaculoasă.

„Podul Unității Naționale” are o semnificație simbolică pe lângă cea turistică. Numele simbolizează unitatea maghiarilor din țară și din afara granițelor. Podul a fost inaugurat deliberat pe Ziua Unității Naționale a Ungariei.

Poduri suspendate pietonale în Asia

Asia este cunoscută pentru podurile sale suspendate pietonale spectaculoase, țări precum Nepal, China și Japonia fiind celebre pentru structurile lor care bat recorduri. Un exemplu este Podul pietonal Baglung Parbat din Nepal, care are aproximativ 567 de metri lungime și este unul dintre cele mai faimoase poduri suspendate din Himalaya, conectând regiuni montane izolate.

Probabil cea mai impresionantă structură din China este Podul de Sticlă Zhangjiajie din provincia Hunan, care a câștigat recunoaștere internațională datorită podelei de sticlă și înălțimii sale enorme.

Cu toate acestea, nu trebuie neapărat să călătorești până în Asia ca să ți se înmoaie genunchii.