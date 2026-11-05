Finlanda a anunțat că oferă vacanțe gratuite de patru zile pentru 16 persoane, cu o singură condiție

În perioada 9 - 19 februarie 2027, participanţii la iniţiativă vor explora Helsinki și Tampere. Sursa foto: Getty Images

Organizația națională oficială de turism a Finlandei Visit Finland caută 16 persoane singure, din întreaga lume care sunt în căutarea iubirii, pentru o excursie de 4 zile, cu toate cheltuielile acoperite la Helsinki și Tampere, în februarie 2027. Inițiativa a stârnit deja comentarii pline de umor pe rețelele sociale.

Finlanda oferă celor care sunt singuri o vacanţă de 4 zile, cu peisaje nordice spectaculoase, experiențe culinare și întâlniri pe nevăzute, totul gratuit, cu șansa de a cunoaște pe cineva special, relatează Corriere della Sera. Sună a scenariu de comedie romantică, dar este, de fapt, o nouă inițiativă a organizației Visit Finland, care invită 16 persoane singure din întreaga lume să exploreze țara în februarie 2027.

Intitulată „The Finnish Dinner Date” (n. red. Întâlnirea la cină în Finlanda), inițiativa promite o experiență cu totul diferită faţă de excursiile organizate obișnuite. Participanţii vor uita de aplicațiile de dating, de gesturile de tip „swipe right” sau de algoritmii creați pentru a-şi găsi sufletul pereche. Tot ce le va trebui este un strop de curiozitate, dorința de a ieși din zona de confort și un videoclip postat pe rețelele sociale.

Inițiativa, promovată și pe Instagram, a stârnit imediat interesul și imaginația oamenilor. Sunt cei care și-ar face bagajele într-o clipită, alţii care se întreabă dacă patru zile sunt, într-adevăr, suficiente pentru a găsi dragostea, iar comentariile în sine au devenit parte din distracție. „Ani și ani petrecuți singuri, iar ei își găsesc dragostea în doar patru zile”, a comentat un internaut. „Eu m-aș mulțumi doar să-mi găsesc puțină liniște”, a scris o altă persoană. Și mai sunt cei care, cu o doză sănătoasă de autoironie, se tem că ar putea ajunge „blocați în «zona de prietenie» chiar și acolo”.

Pe scurt, deși dragostea rămâne o necunoscută, farmecul unei vacanțe în Finlanda pare a fi un aspect asupra căruia toată lumea cade de acord.

Cum funcționează „Finnish Dinner Date”

Cei 16 participanți selectați vor fi împărțiți în două grupuri a câte opt persoane. În perioada 9 - 19 februarie 2027, aceștia vor porni să exploreze Helsinki și Tampere, două orașe care reflectă fațete diferite ale Finlandei. Programul include experiențe culinare, activități locale și ocazii de a cunoaște oameni noi, culminând cu momentul cel mai așteptat: o cină surpriză pentru fiecare grup, la care vor lua parte și doi finlandezi singuri. Destinația alocată fiecărui participant va fi dezvăluită abia după finalizarea procesului de selecție, adăugând un strop de mister aventurii. La urma urmei, scopul nu este neapărat găsirea sufletului pereche în doar patru zile, ci mai degrabă crearea unor oportunități de interacțiune și descoperirea, în mod direct, a stilului de viață și a tradițiilor acestei națiuni nordice.