Gluma făcută de Viena. Ca să arate că nu e ”anostă”, a făcut o invitație neobișnuită locuitorilor dintr-un sat scoțian cu nume atipic

2 minute de citit Publicat la 14:21 29 Noi 2025 Modificat la 14:34 29 Noi 2025

Viena vrea să scape, cu zâmbetul pe buze, de eticheta de oraş ”anost” şi a lansat o iniţiativă turistică neobişnuită. FOTO: Getty Images

Viena vrea să scape, cu zâmbetul pe buze, de eticheta de oraş ”anost” şi a lansat o iniţiativă turistică neobişnuită. A invitat aproximativ 100 de locuitori ai unui sat scoţian care se numeşte Dull (în traducere anost) să-i descopere atracţiile.

Agenția municipală de turism a mers personal până în Dull, în Perthshire, Scoţia, pentru a le înmâna localnicilor invitaţii cu sigiliu cerat şi cadouri, scrie Euronews. Viena i-a invitat oficial să petreacă un weekend în capitala Austriei în luna ianuarie a anului viitor, perioadă considerată adesea cea mai „moartă” şi ternă din an.

„În timp ce mare parte a lumii adoptă ‘Dry January’ şi programe stricte la sală, Viena începe anul în spirit de sărbătoare, cu peste 400 de baluri organizate anual, unul dintre cele mai mari patinoare din lume şi comori culinare recunoscute de UNESCO”, subliniază agenția de turism. „Şi cine ar fi mai potrivit să decidă dacă Viena este ‘anostă’ decât locuitorii din Dull?”, adaugă reprezentanţii săi.

Satul Dull a ajuns cunoscut la nivel mondial în ultimii ani după ce s-a înfrățit administrativ cu localitatea Boring (Plictisitor) din Oregon, SUA, un joc de cuvinte devenit atracţie turistică în sine.

Chiar dacă Viena recunoaşte că Dull este „pitoresc” şi înconjurat de peisaje verzi, agenția de turism spune că micuţa comunitate scoţiană nu are teatre, galerii, săli de concert sau alte spaţii culturale.

Cazare de cinci stele şi program personalizat

Oaspeţii din Dull vor fi cazaţi la luxosul Hotel Imperial, unul dintre cele mai emblematice hoteluri din Viena, care a găzduit de-a lungul timpului figuri celebre, precum Regina Elisabeta a II-a sau membrii trupei The Rolling Stones.

Fiecare vizitator va primi un program personalizat, în funcţie de interesele sale. Printre experienţele propuse se numără: tururi la muzee, cursuri de dans, patinaj la „Vienna Ice Dream” – marele patinoar în aer liber al oraşului, tur al Palatului Schönbrunn şi alte activităţi culturale şi de agrement.

Autoritatea de turism anunţă chiar că oaspeţii din Dull ar putea avea ocazia să se întâlnească şi cu ambasadoarea Marii Britanii în Austria, Lindsay Skoll.

„Suntem mândri de muzeele, concertele, balurile şi magia noastră de iarnă, dar avem şi un simţ al umorului foarte bine dezvoltat”, spune Norbert Kettner, CEO al Vienna Tourist Board. „Ianuarie este adesea considerată cea mai plictisitoare lună din an, tocmai de aceea am vrut să aducem Dull la Viena”, explică el, descriind campania drept „ocazia perfectă” de a arăta cât de vibrant poate fi sezonul de iarnă în capitala Austriei.

„Sperăm ca mulţi locuitori să ne accepte invitaţia şi aşteptăm cu nerăbdare verdictul lor de experţi”, adaugă Kettner.