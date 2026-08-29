Grecia a devenit un magnet pentru străinii care vor să se retragă la pensie într-o țară cu soare și mare turcoaz

1 minut de citit Publicat la 20:00 29 Aug 2026 Modificat la 20:00 29 Aug 2026

Clima și stilul de viață sunt alte motive pentru care Grecia atrage pensionari din străinătate / sursă foto: Getty Images

Grecia devine tot mai atractivă pentru pensionari. Costul vieții, facilitățile fiscale și stilul de viață sunt printre principalele motive pentru care tot mai mulți străini aleg Grecia ca destinație pentru anii de liniște, scrie publicația Ekathimerini.

Potrivit datelor furnizate de agenții imobiliari Elxis-At Home In Greece, specializați în vânzarea de proprietăți către cumpărători străini, cei mai mulți pensionari care aleg să se mute în Grecia sunt din Olanda, Germania, Marea Britanie și SUA.

De asemenea, cererea din partea australienilor, în principal greco-australieni, s-a dublat anul acesta.

Potrivit datelor, 30,8% dintre aceștia doresc să rămână permanent în Grecia sau pentru o perioadă mai îndelungată.

„Acesta este un procent semnificativ și, de asemenea, o evoluție foarte pozitivă, deoarece investițiile (clienților) au o valoare adăugată ridicată.

Aceștia nu se limitează la achiziționarea unei proprietăți, ci continuă să contribuie la economie ca noi rezidenți (pe termen lung)”, a declarat George Gavriilidis, șeful departamentului juridic al Elxis, potrivit sursei citate.

Costul vieții în Grecia este mai mic decât în ​​SUA

În ultimii ani, Grecia a introdus și o serie de facilități fiscale pentru pensionarii străini.

Cei care își schimbă baza de impozitare și locuiesc cel puțin 183 de zile pe an un impozit pe venit de 7%, dacă provin din state care au încheiat cu Grecia acorduri pentru evitarea dublei impuneri.

Mai mult decât atât, pe lângă avantajele fiscale, clima și stilul de viață sunt alte motive pentru care Grecia atrage pensionari din străinătate.

Cu un buget de aproximativ 320.000-340.000 de euro, aceștia pot găsi locuințe mai spațioase decât în alte țări din sudul Europei, adesea cu grădină, piscină și vedere la mare.

Un alt criteriu este costul total al vieții. În Grecia, acesta este estimat la 30-50% mai mic decât în ​​SUA și cu 20-30% mai mic decât în ​​Europa de Vest și de Nord.