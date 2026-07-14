Grecia, Italia, Spania sau Turcia? Comparație între principalele destinații de vacanță: unde sunt mai ieftine cazările și mâncarea

Comparație între principalele destinații de vacanță din Europa: unde sunt mai ieftine cazările și mâncarea FOTO: Getty Images

O masă pe malul mării, o noapte de cazare sau un pahar de vin pot avea prețuri foarte diferite, în funcție de destinația aleasă pentru vacanța de vară. O analiză realizată de Euronews Business, pe baza datelor Eurostat, compară nivelul prețurilor din șapte dintre cele mai populare destinații turistice europene și arată unde turiștii își pot valorifica cel mai bine bugetul.

Studiul ia în calcul peste 2.000 de bunuri și servicii și reflectă mediile naționale ale prețurilor. Autorii precizează însă că în stațiunile turistice cele mai căutate costurile pot fi semnificativ mai mari decât media din fiecare țară.

Turcia, cea mai avantajoasă destinație din punctul de vedere al prețurilor

Potrivit indicelui prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor (HFCE), Turcia este cea mai ieftină dintre cele șapte țări analizate. Dacă un coș de bunuri și servicii costă, în medie, 100 de euro în Uniunea Europeană, în Turcia același coș valorează doar 59,6 euro, ceea ce înseamnă că prețurile sunt cu peste 40% mai mici decât media europeană.

La polul opus se află Franța, unde același coș ajunge la 100,3 euro, ușor peste media UE. Urmează Italia (97,1 euro), Spania (91,6 euro), Grecia (87,4 euro), Portugalia (86,6 euro) și Croația (78,4 euro).

Portugalia, lider la raportul calitate-preț pentru hoteluri și restaurante

În ceea ce privește cheltuielile cu restaurantele și cazarea, Portugalia se dovedește cea mai avantajoasă destinație. Coșul de servicii din această categorie costă echivalentul a 73,6 euro raportat la media europeană de 100 de euro, ceea ce înseamnă prețuri cu 26,4% mai mici decât media UE.

Și Turcia rămâne o opțiune accesibilă, cu un indice de 78,3.

Cele mai ridicate costuri pentru restaurante și hoteluri sunt în Franța, unde indicele ajunge la 116, urmată de Italia, cu 110,8. Croația (89,6) este ușor mai scumpă decât Grecia (86,1) și Spania (85,4).

Alimentele sunt cele mai ieftine în Turcia

Diferențele de preț la alimente sunt mai reduse între statele analizate, însă Turcia se detașează și aici.

În Franța, un coș alimentar evaluat la 100 de euro la nivelul UE costă 107,9 euro. În schimb, în Turcia același coș ajunge la doar 75,6 euro. Spania se situează sub media europeană, cu un indice de 94,6, în timp ce celelalte destinații se află ușor peste acest nivel.

Alcoolul, mult mai scump în Turcia

Dacă Turcia este una dintre cele mai ieftine destinații în general, situația se schimbă radical când vine vorba despre băuturile alcoolice.

Analiza arată că alcoolul costă aici de peste două ori mai mult decât media europeană, indicele prețurilor fiind de 210,2. Grecia ocupă locul al doilea, la mare distanță, cu 154, urmată de Croația, cu 133,9.

Cele mai mici prețuri la alcool se regăsesc în Italia, unde indicele este de 81,9, urmată de Spania, cu 90,1. Franța și Portugalia sunt apropiate de media europeană, cu valori de 100,9 și, respectiv, 107,1.

În cazul băuturilor nealcoolice, diferențele sunt mai mici, prețurile variind între 81,8 în Italia și 133,5 în Croația.

Tutunul și transportul public, cele mai ieftine în Turcia

Turcia are de departe cele mai mici prețuri la produsele din tutun. Indicele este de doar 25,4, comparativ cu 191,1 în Franța. Chiar și Croația, a doua cea mai ieftină țară din acest punct de vedere, are un indice de 64,6.

Și transportul public este cel mai accesibil în Turcia, cu un indice de 68,3. Singura țară care depășește media europeană este Franța, cu 112,8, în timp ce Portugalia, Spania și Croația se situează în jurul valorii de 80, iar Grecia este foarte aproape de media UE.

Fructele de mare au prețuri similare în toate destinațiile

În cazul fructelor de mare, diferențele sunt relativ reduse. Prețurile variază de la un indice de 95,4 în Portugalia până la 112,7 în Grecia, ceea ce arată că acest tip de produse are valori comparabile în sudul Europei.

Autorii studiului atrag atenția că analiza nu ia în calcul nivelul veniturilor populației. Astfel, diferențele de preț pot fi resimțite diferit de turiștii din țările cu venituri ridicate față de cei care provin din state cu venituri mai mici.