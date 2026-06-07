Insula care se închide o zi pe săptămână. Un paradis turistic din Europa a luat o decizie radicală pentru că are prea mulți vizitatori

2 minute de citit Publicat la 08:00 07 Iun 2026 Modificat la 08:00 07 Iun 2026

Insula Ulva a înregistrat o creștere puternică a numărului de vizitatori, așa că a decis ca duminica să fie închisă pentru vizitatori. FOTO Facebook Isle of Ulva - a community owned Island

O mică insulă scoțiană se confruntă cu un boom turistic neașteptat. Ulva a înregistrat o creștere puternică a numărului de vizitatori după ce a fost prezentată într-o emisiune TV despre proprietăți, difuzată de BBC. Așa că a decis ca duminica să fie închisă pentru vizitatori.

Peticul de pământ aflat în largul coastei de vest a Scoției are doar 16 locuitori, care fac cu greu față afluxului de turiști.

Insula a decis să se închidă, practic, pentru vizitatori o zi pe săptămână, pentru ca locuitorii să aibă timp să-și "reîncarce bateriile", scrie Euronews.

După apariția în emisiunea BBC Banjo and Ro's Grand Island Hotel, Ulva a atras un "interes fără precedent" din partea turiștilor, potrivit operatorilor locali de feribot. Având în vedere serviciile și infrastructura limitate de pe insulă, destinația a început să resimtă presiunea.

Compania de feribot a transmis, de asemenea, că cererea în creștere pentru serviciile sale și presiunea asupra forței de muncă locale, inclusiv asupra restaurantului Boathouse, au depășit cu mult așteptările.

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"Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori", au scris operatorii într-o postare pe rețelele sociale.

Această situație a dus la decizia de a suspenda, duminica, în sezonul de vârf, feribotul pentru pasageri dintre Ulva și insula Mull, singura cale publică de acces. Măsura înseamnă, practic, închiderea insulei pentru vizitatori o zi pe săptămână.

"Pentru a ne oferi nouă, restaurantului Boathouse și celorlalți locuitori ai insulei șansa de a ne reîncărca și de a ne pregăti pentru săptămâna următoare, am luat decizia dificilă de a nu deschide duminicile în această vară", au confirmat operatorii.

Compania a adăugat că turiștii care au rezervări anterioare pentru o vacanță pe insulă și intenționează să călătorească într-o duminică din lunile iunie, iulie sau august vor fi în continuare ajutați să ajungă acolo. Traversarea durează aproximativ cinci minute.

O insulă idilică, fără drumuri asfaltate

Ulva a atras imaginația turiștilor ca o insulă idilică și izolată, fără drumuri asfaltate și cu o bogată viață sălbatică. Vizitatorii pot vedea foci, vidre și delfini în apele din jur.

Insula este deținută de comunitate din 2018, când a fost cumpărată de North West Mull Community Woodland Company.

La acel moment, Ulva avea doar șase locuitori. Compania și-a propus să sprijine dezvoltarea socială și economică pe termen lung și să crească populația locală, care a ajuns acum la 16 persoane.