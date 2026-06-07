Insula care se închide o zi pe săptămână. Un paradis turistic din Europa a luat o decizie radicală pentru că are prea mulți vizitatori

O mică insulă scoțiană se confruntă cu un boom turistic neașteptat. Ulva a înregistrat o creștere puternică a numărului de vizitatori după ce a fost prezentată într-o emisiune TV despre proprietăți, difuzată de BBC. Așa că a decis ca duminica să fie închisă pentru vizitatori.
Peticul de pământ aflat în largul coastei de vest a Scoției are doar 16 locuitori, care fac cu greu față afluxului de turiști.
Insula a decis să se închidă, practic, pentru vizitatori o zi pe săptămână, pentru ca locuitorii să aibă timp să-și "reîncarce bateriile", scrie Euronews.
După apariția în emisiunea BBC Banjo and Ro's Grand Island Hotel, Ulva a atras un "interes fără precedent" din partea turiștilor, potrivit operatorilor locali de feribot. Având în vedere serviciile și infrastructura limitate de pe insulă, destinația a început să resimtă presiunea.
Compania de feribot a transmis, de asemenea, că cererea în creștere pentru serviciile sale și presiunea asupra forței de muncă locale, inclusiv asupra restaurantului Boathouse, au depășit cu mult așteptările.
"Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori", au scris operatorii într-o postare pe rețelele sociale.
Această situație a dus la decizia de a suspenda, duminica, în sezonul de vârf, feribotul pentru pasageri dintre Ulva și insula Mull, singura cale publică de acces. Măsura înseamnă, practic, închiderea insulei pentru vizitatori o zi pe săptămână.
"Pentru a ne oferi nouă, restaurantului Boathouse și celorlalți locuitori ai insulei șansa de a ne reîncărca și de a ne pregăti pentru săptămâna următoare, am luat decizia dificilă de a nu deschide duminicile în această vară", au confirmat operatorii.
Compania a adăugat că turiștii care au rezervări anterioare pentru o vacanță pe insulă și intenționează să călătorească într-o duminică din lunile iunie, iulie sau august vor fi în continuare ajutați să ajungă acolo. Traversarea durează aproximativ cinci minute.
O insulă idilică, fără drumuri asfaltate
Ulva a atras imaginația turiștilor ca o insulă idilică și izolată, fără drumuri asfaltate și cu o bogată viață sălbatică. Vizitatorii pot vedea foci, vidre și delfini în apele din jur.
Insula este deținută de comunitate din 2018, când a fost cumpărată de North West Mull Community Woodland Company.
La acel moment, Ulva avea doar șase locuitori. Compania și-a propus să sprijine dezvoltarea socială și economică pe termen lung și să crească populația locală, care a ajuns acum la 16 persoane.