Izvoare termale care nu există. Cum a păcălit un articol generat cu AI mai mulți turiști: „Primeam zilnic telefoane și vizite”

2 minute de citit Publicat la 12:00 31 Ian 2026 Modificat la 12:14 31 Ian 2026

„Izvoarele termale Weldborough” erau promovate ca fiind un loc apreciat de turiști. Sursă foto: Getty Images

Un articol publicat pe site-ul unei agenții de turism din Australia, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, a creat confuzie în rândul turiștilor, după ce a promovat izvoare termale care, în realitate, nu există, scrie CNN.

Articolul, care a fost șters între timp, era publicat pe site-ul Tasmania Tours și recomanda așa-numitele „Weldborough Hot Springs”, izvoare termale care reprezintă un „refugiu liniștit”.

CNN a obținut capturile de ecran din articolul șters și, potrivit acestora, „Izvoarele termale Weldborough” erau promovate ca fiind un loc apreciat de turiști.

În realitate însă, Weldborough este o localitate care nu are astfel de atracții.

Kristy Probert, proprietara hotelului local din Weldborough, susține că, inițial, nu a înțeles de ce era cererea atât de mare pentru hotelul din zonă.

De asemenea, ea a precizat că mulți dintre turiști au întrebat-o despre izvoarele termale.

„La început au fost doar câteva apeluri, dar apoi oamenii au început să apară constant. Primeam zilnic telefoane și vizite, deși suntem într-o zonă foarte izolată”, a spus ea.

„AI-ul nostru a dat-o complet în bară”

Ulterior, ea a povestit că a început să le răspundă în mod ironic, atunci când era întrebată despre izvoarele termale:



„Dacă le găsiți, berea este din partea mea”.

Aceasta a mai explicat că „există o saună într-un oraș din apropiere. Poate că unii au combinat lucrurile”.

Totodată, Scott Hennessey, proprietarul companiei Australian Tours and Cruises, care operează Tasmania Tours, a mărturisit pentru Australian Broadcasting Network (ABC) că „AI-ul nostru a dat-o complet în bară”.

El a explicat că materialele de marketing au fost realizate de o firmă externă și că articolul a fost publicat în timp ce se afla în afara țării.



„Încercăm să concurăm cu giganții din industrie, iar asta presupune să avem mereu conținut nou”, a spus Hennessey, insistând că firma nu este o escrocherie.

Specialiștii avertizează că turiștii trebuie să facă propriile cercetări

Anne Hardy, profesor adjunct în turism la Southern Cross University, Australia, a declarat pentru sursa citată că AI a devenit „omniprezentă în călătorii și turism”, adăugând că aproximativ 37% dintre turiști utilizează inteligența artificială pentru sfaturi de călătorie sau itinerarii.

„Turiștii au mai multă încredere în AI decât în site-urile de recenzii”, a spus ea, adăugând că operatorii de turism utilizează IA nu numai pentru bloguri și materiale de marketing, ci și pentru itinerarii și calcularea costurilor.

„AI poate fi extrem de utilă”, a spus Hardy. „Economisește timp și, în cele din urmă, bani.”

Cu toate acestea, el recomandă turiștilor să se documenteze singuri și să nu se bazeze în totalitate pe informațiile generate de inteligența artificială.