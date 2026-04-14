O țară interzice folosirea bateriilor externe în avioane începând din 24 aprilie. De ce pot fi periculoase pentru pasageri

Publicat la 12:36 14 Apr 2026 Modificat la 12:36 14 Apr 2026

Telefon conectat la o baterie externă într-un avion. Imagine cu caracter ilustrativ.

Japonia va interzice utilizarea bateriilor portabile în avioane începând cu 24 aprilie, a anunţat marţi Ministerul Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor şi Turismului de la Tokio în urma mai multor incidente conexe din Asia, informează EFE, potrivit Agerpres.

Noua restricţie interzice în mod specific utilizarea acestor dispozitive pentru încărcarea smartphone-urilor sau a altor dispozitive electronice în timpul zborurilor, potrivit unui comunicat, iar pasagerilor li se va interzice, de asemenea, utilizarea prizelor de alimentare de pe spătarul scaunelor pentru a încărca aceste baterii.

Reglementarea, pe care Japonia o adoptă acum, a fost lansată de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), care a stipulat că pasagerii pot transporta maximum două baterii în bagajul de mână.

Companii aeriene care au interzis folosirea încărcătoarelor portabile în timpul zborului

Această regulă urmează tendinţa stabilită de alte companii aeriene asiatice, precum Thai Airways şi Singapore Airlines, care au limitat, de asemenea, numărul de baterii permise în bagajele de mână şi au interzis utilizarea încărcătoarelor portabile în timpul zborurilor.

Măsura completează reglementările japoneze existente, care interzic ţinerea bateriilor litiu-ion în cala aeronavei deoarece orice incendiu în acea zonă ar fi dificil de detectat de către echipaj.

În pofida restricţiilor existente, companiile aeriene japoneze au detectat cel puţin 17.000 de baterii cu litiu în timpul verificărilor de securitate efectuate doar pe aeroportul Haneda anul trecut, conform datelor colectate de televiziunea NHK.

Implementarea acestei noi măsuri răspunde nevoii de reglementare a aeronavelor din arhipelagul nipon în urma accidentului din ianuarie de pe aeroportul din Busan (Coreea de Sud), când o baterie a luat foc în compartimentele de deasupra capului, incident soldat cu rănirea uşoară a şapte persoane şi evacuarea altor 176.

De ce bateriile externe pot fi periculoase dacă sunt folosite în timpul zborului

În majoritatea țărilor, bateriile externe (power bank-urile) nu sunt interzise în avion, dar există reguli stricte pentru utilizarea și transportul lor. Motivul principal ține de siguranță, mai exact de riscul asociat bateriilor cu litiu.

De ce sunt considerate riscante?

Majoritatea bateriilor externe folosesc tehnologia litiu-ion, iar aceasta poate deveni periculoasă în anumite condiții:

Supraîncălzire – pot genera căldură excesivă dacă sunt defecte sau folosite necorespunzător

Scurtcircuit – dacă bornele sunt atinse accidental (ex: în buzunar cu chei/monede)

“Thermal runaway” – o reacție în lanț în care bateria ia foc sau chiar explodează

Într-un avion, unde spațiul este limitat și incendiile sunt greu de gestionat, acest risc devine critic.

De ce nu sunt permise în bagajul de cală?

Companii și organizații precum International Air Transport Association și Federal Aviation Administration impun reguli clare:

Bateriile externe trebuie transportate doar în bagajul de mână

Nu sunt permise în cală deoarece un incendiu acolo este greu de detectat și stins și pentru că nu există intervenție rapidă a echipajului