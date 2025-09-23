Orașul "cuib de vultur" ascuns pe care Alexandru cel Mare nu l-a putut cuceri. E considerat o minune arheologică

Ruinele oraşului Termessos au rămas aproape neatinse vreme de peste un mileniu și jumătate. Sursa foto: Hepta & Getty Images

Alexandru cel Mare a încercat să cucerească Termessos, oraşul antic situat pe crestelor munţilor din Turcia, dar a eșuat. Astăzi, incredibilele ruine părăsite ale acestui oraș care, în trecut era unul puternic, cocoțat ca un cuib de vultur fortificat în munții din sud-vestul Turciei, pot fi "cucerite" de oricine este dispus să facă drumeția până acolo, au scris jurnaliştii de la CNN. Considerată o minune arheologică, puţini sunt cei care reuşesc să ajungă pe dealurile de deasupra coastei sud-vestice a Mării Egee din Turcia.

Termessos, o minune arheologică din Turcia

Termessos se află în Parcul Naţional Güllük Dağı, la 35 kilometri depărtare de centrul oraşului Antalya. Într-o zi cu trafic normal, o călătorie cu maşina până acolo ar fi de aproape o oră.

Jurnaliştii de la CNN au relatat că Termessos este pustiu în cele mai multe zile ale anului. O bijuterie arheologică spectaculoasă, conservată în izolare şi văzută doar de câteva zeci de oameni care pornesc în excursie din stațiunile de pe plajele popularei zone turistice Antalya. Este păcat pentru cei care pierd această experiență. Însă, pentru cei care ajung să exploreze oraşul "cuib de vultur", este un adevărat câștig – ei au ocazia să se plimbe singuri prin unul dintre cele mai impresionante orașe antice ale Turciei.

› Vezi galeria foto ‹

Este un loc cu o atmosferă incredibilă: istorie și peisaj; priveliști și liniște; natură și distrugere – toate combinate pentru a crea una dintre marile minuni arheologice necunoscute ale Mediteranei.

Mausolee gigantice şi temple la Termessos

Aici, înghițite încet de vegetație și uzate de timp, se află mausolee gigantice, cisterne subterane vaste, temple, ziduri impunătoare și un teatru uluitor cocoțat, precum Machu Picchu, faimoasa citadelă incaşă din Peru, pe un deal care oferă priveliști care se întind pe kilometri întregi în jur.

În ciuda pustietății sale, Termessos este ușor de accesat. Este nevoie de doar 45 de minute pentru a conduce din centrul orașului Antalya, plin de trafic, până la porțile Parcului Național Muntele Güllük-Termessos – un paradis natural protejat care înconjoară ruinele.

După ce plătesc o taxă de intrare de trei euro la intrarea în parc, vizitatorii mai au de parcurs încă 10 minute pe un drum în pantă care ajunge la aproape 1.000 de metri deasupra nivelului mării, pe dealurile acoperite cu pini și tufărișuri.

În cele din urmă, drumul ajunge în ceea ce pare a fi o parcare neinteresantă cu o toaletă publică. Aceasta a fost, de fapt, la un moment dat, o agora uriașă, sau piața orașului, care, în perioada sa de glorie de acum 2.000 de ani, ar fi fost plină de comercianți și cetățeni.

Aici începe aventura Termessos. Și începe cu moartea.

Jefuitorii de morminte

Ascunse de vegetație, la un capăt al agorei, se află rămășițele pline de pietre ale ceea ce a fost cândva o stradă măreață care ducea de-a lungul dealului. În loc de case sau magazine, aceasta era străjuită de mormintele celor bogați și puternici din Termessos.

Sarcofagele vechi, sculptate cu indicii despre cei înmormântați cândva aici, cum ar fi scuturi și sulițe pentru războinici, zac împrăștiate. Unele sunt mici, altele uriașe – oferind indicii despre nivelurile de bogăție sau putere. Unele sunt neterminate, piedestalele lor uriașe făcând aluzie la ceea ce ar fi trebuit să fie.

De-a lungul secolelor, toate au fost sparte de tâlhari, cu pereții zdrobiți sau cu capacele smulse, deși odată erau închise cu cleme metalice. Rădăcinile copacilor și lianele de iederă au șerpuit, de asemenea, prin zidurile de piatră.

"Hoții care lucrau aici erau foarte buni în meseria lor", a declarat Önder Uğuz, un profesor de artă din Antalya și ghid autorizat care oferă tururi ale Termessosului, de care a fost captivat de când a venit aici pentru prima dată ca student în 1996 ("A fost dragoste la prima vedere!").

Locuitorii din Termessos erau cunoscuți sub numele de "Solyms"

Ajungerea în inima orașului antic presupune o urcare de-a lungul unei poteci cu frunze, care este puțin accidentată și abruptă pe alocuri. Vizitatorii trebuie să fie echipați cu încălțăminte rezistentă și să fie de acord cu drumețiile ușor obositoare pe teren dificil. Vara, cel mai bine este să vizitați devreme, înainte ca temperaturile să înceapă să urce, și să aduceți apă.

În curând, zidurile inferioare ale orașului apar la vedere – un prim indiciu despre cât de bine apărat era Termessos atunci când a fost construit, probabil în jurul secolului al IV-lea sau al V-lea î.Hr., cu mult înainte ca romanii să apară cu abilitățile inginerești care vor transforma întreaga lume cunoscută la acea vreme. Ceea ce ridică întrebarea: "Cum au făcut-o locuitorii din Termessos?".

Önder Uğuz râde de orice sugestie de mister aici. În opinia lui, suntem prea prinși în realizările epocii noastre tehnologice pentru a aprecia chiar și abilitățile de bază ale strămoșilor noștri îndepărtați.

"Tu și cu mine nu suntem nimic fără computerele noastre și fără conturile de social media", a spus specialistul (la scurt timp după ce a făcut o poză pentru propriul său Instagram). Ulterior, a mai făcut următoarele precizări: "Dacă ni le ia cineva suntem neajutorați. Nu și acești oameni. Ei au lucrat cu piatra timp de secole. Nu aveau nimic altceva. Să construiască lucruri ca acestea era ceea ce știau să facă".

Oamenii din Termessos erau cunoscuți sub numele de "Solyms", descendenți ai Luwians, o civilizație antică răspândită în ceea ce este acum Turcia, dar în mare parte ignorată de cercetătorii arheologi până în ultimele câteva decenii.

Până în prezent, se știu puține lucruri despre acești oameni sau despre momentul în care și-au construit orașul. Dar este clar că ei știau ce fac. Alegerea locației lor a demonstrat un geniu al gândirii strategice. Nu numai că se afla pe o rută comercială majoră, ceea ce îi permitea să se îmbogățească cu bunuri și plăți de la oamenii care se îndreptau spre și dinspre Marea Mediterană, dar altitudinea sa și priveliștea dominantă îl făceau ușor de apărat.

Acesta este motivul pentru care, atunci când Alexandru cel Mare a apărut în jurul anului 333 î.Hr. – când Termessos și-a făcut prima apariție reală în cărțile de istorie – se pare că nu a reușit să invadeze sau să blocheze orașul pentru a îi forța pe ocupanți să se predea, în ciuda multiplelor încercări. Se spune că el a numit orașul un "cuib de vultur".

Mai târziu, romanii au avut mai mult succes în controlarea orașului. Nu prin forță, a mai explicat Önder Uğuz în interviul oferit celor de la CNN, ci prin mijloace mai insidioase, cum ar fi oferirea autonomiei sub "protecția" romană. "Romanii erau ca mafia", a mai afirmat profesorul de artă din Antalya.

Școala de lupte din Termessos

Urcând mai sus pe deal, pe o cărare stâncoasă plină de salvie sălbatică parfumată, există mai multe dovezi despre cât de sofisticată ar fi fost viața în Termessos. În stânga, se află ruinele de marmură ale gimnaziului orașului, un fel de campus universitar pentru soldații stagiari, dotat cu baie și refectoriu.

O parte din clădirea principală este încă intactă, cu indicii că arcuri impresionante treceau odată prin peretele frontal. În interior erau două etaje, plus o boltă subterană folosită pe post de depozit. În față se află palaestra, o zonă care ar fi fost folosită pentru lupte și antrenamente de luptă și care astăzi este plină de bucăți din țiglele de teracotă ale gimnaziului.

Este, desigur, în mare parte abandonată. Se crede că Termessos a fost distrus de un cutremur a cărui dată exactă nu este cunoscută, dar posibil în secolul al IV-lea sau al V-lea. Ceea ce a rămas nu este opera de reconstrucție arheologică. Este starea autentică în care a fost lăsată clădirea în ultimii 1.600 de ani.

Aici, liniștea și goliciunea locului permit imaginației să rătăcească – readucând la viață acești războinici și permițând vizualizarea bătăliilor lor simulate într-un loc care s-a schimbat atât de puțin de-a lungul timpului.

Mai sus, zidurile superioare ale orașului oferă priveliști dominante asupra pădurii de dedesubt și oferă un bun punct de observație asupra oricui încearcă să se furișeze pentru o invazie. Dincolo de ele se află mai multe dovezi ale civilizației.

Aici se află rămășițele unui sistem acoperit de drenare a apei. Și pentru un oraș care avea puține surse de apă, acestea sunt unul dintre cele mai impresionante atuuri ale sale – cisterne subterane gigantice cu mai multe camere, sculptate manual în rocă solidă și căptușite cu ipsos.

Capabile să țină până la 1 500 de tone de apă, aceste containere cavernoase ar fi fost vitale pentru supraviețuirea unui oraș care avea puține surse naturale de apă – mai ales atunci când Alexandru cel Mare monta blocade. Astăzi, acestea sunt pline de coloane rupte și alte molozuri, probabil aruncate acolo când orașul a fost abandonat. Se speculează că lipsa apei ar fi putut sta la baza deciziei de a reloca în cele din urmă orașul în altă parte.

Magazine de lux din oraşul antic Termessos

În apropiere, se află zidul exterior impunător al bouleuterionului sau al casei de adunare care ar fi fost sediul puterii orașului, o altă agora centrală datând din epoca preromană și ruinele unei străzi cu coloane care găzduia odinioară cele mai exclusiviste magazine din oraș.

"Acesta este Champs-Élysées din Termessos", a afirmat Önder Uğuz. La fel ca bulevardul parizian al magazinelor de lux, acesta ar fi fost locul unde cei bogați își cheltuiau banii, explică el. Cele mai bune uleiuri de măsline, țesături, articole de marochinărie și articole importate din întreaga Mediterană ar fi fost de vânzare aici.

Toate acestea sunt spectacolele secundare ale atracției principale a orașului: teatrul.

După o ultimă cățărare peste plăci uriașe de marmură, priveliștea se deschide spre o panoramă epică a spațiului mare de spectacol, cocoțat pe cel mai înalt punct al orașului.

Decorul este uluitor, cu râpe de munte care se prăvălesc de o parte și de alta. Căderea abruptă din spatele pereților superiori ai teatrului este amețitoare. Ne reamintește să fim atenți atunci când explorăm ruine care nu au fost împrejmuite pentru siguranță.

Cu loc pentru aproximativ 4.000 de persoane, semicercul de terase din piatră se află în fața ruinelor a ceea ce ar fi fost o scenă. Probabil că teatrul a fost construit înainte de sosirea romanilor, dar a fost modernizat ulterior după modelul roman.

În Termessos, locația este deosebit de semnificativă, deoarece se află vizavi de un munte care a fost odată sacru pentru locuitorii orașului. Este ușor de înțeles de ce acesta era un loc atât de sacru, cu vederi care, în zilele fără ceață, se întind până la portul Antalya.

Și, din nou, este un loc în care poți să stai și să-ți imaginezi cum era viața acum aproape 2.000 de ani, când astfel de teatre ar fi fost folosite de romani ca, potrivit lui Uğuz, un instrument de propagandă.

În ceea ce privește lecțiile de istorie, acest lucru este destul de spectaculos.

Profesorul de artă din Antalya a mai spus că explorarea orașului Termessos nu îl obosește niciodată. El oferă, de asemenea, tururi ale altor situri arheologice mai populare din zonă, dar liniștea și frumusețea acestei minuni antice ascunse îl atrag din nou și din nou. Îi place în special să admire priveliștile de pe zidurile superioare ale orașului.

"De obicei, stau acolo cu soția mea, sub un ienupăr primăvara, un cer albastru frumos cu acest peisaj minunat. Pentru mine este perfect. Doar tu și natura; mici veverițe și arheologie. Singurul lucru care lipsește este o bere rece", a mai spus Önder Uğuz, adăugând că pe tot parcursul anului, singurătatea oferită de Termessos este, de asemenea, o atracție.