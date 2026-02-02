Orașul din Italia care prinde viață iarna. Februarie este considerată luna ideală pentru un city break

Pentru turiștii care vor să vadă Italia în perioada sezonului de iarnă, Torino este destinația ideală pentru o experiență de neuitat / sursă foto: Getty Images

Deși luna februarie este, pentru multe regiuni din Italia, o perioadă liniștită, la Torino lucrurile stau exact invers. Orașul elegant de la poalele Alpilor italieni prinde viață iarna, odată cu festivaluri, parade de Carnaval și evenimente gastronomice care atrag localnici și turiști deopotrivă, potrivit BBC.

Pentru turiștii care vor să vadă Italia în perioada sezonului de iarnă, Torino este destinația ideală pentru o experiență de neuitat.

În lunile ianuarie și februarie, calendarul orașului este plin de sărbători și evenimente care respectă tradiții și obiceiuri străvechi.

Carnavalul de la Torino

Atracția principală este carnavalul, care transformă cartierele în scene animate, cu parade, costume și spectacole stradale, iar piețele devin puncte de întâlnire pentru comunitate.

Evenimentul are loc în prima parte a lunii februarie și include procesiuni și petreceri de cartier desfășurate în întreg orașul între 1 și 15 februarie.

Un punct important este piața de antichități Balôn din Piazza Borgo Dora, unde măștile de carnaval se îmbină cu reconstituiri istorice și personaje tradiționale, precum Rusnenta, masca specifică zonei.

Festivalul ciocolatei

Din a doua parte a lunii februarie, Torino devine capitala ciocolatei odată cu festivalul CioccolaTò, organizat în Piazza Vittorio Veneto.

Tradiția locală a ciocolatei datează din secolul al XVII-lea, iar turiștii sunt impresionați de numeroasele ateliere și standuri de desgustare.

Spre finalul lunii februarie, vermutul, un vin vechi care datează din al XVIII-lea, devine vedeta orașului.

Vinul este servit în cafenele și baruri istorice, de regulă simplu, cu gheață și o coajă de citrice.

Punctul central al acestei perioade este Salone del Vermouth, eveniment completat de degustări, tururi și manifestări tematice organizate în tot orașul.

Tot atunci are loc și Salone del Vino, un târg care reunește sute de producători de vin din regiunea Piemont.

Festival culinar

Pentru gurmanzi, în Torino, iarna este sezonul mâncărurilor consistente: bagna cauda, fonduta, fritto misto, gran bollito misto sau brasato al Barolo, toate acestea definesc meniurile tradiționale.

Desertul emblematic este bunet, o cremă densă de ciocolată și amaretti.

De altfel, în ultimii ani, numărul turiștilor a crescut semnificativ în oraș, iar localnicii sunt încântați să le ofere sfaturi și recomandări pentru o experiență de neuitat.

De asemenea, aceștia împărtășesc câteva reguli pentru cei care vin pentru prima dată în oraș: „îmbrăcați-vă cu haine groase, țineți la îndemână o cană cu vin fiert (vinul fiert din Piemont) și purtați berretto frigio roșu – căciula celebră care semnifică neutralitate”.