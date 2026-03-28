Orașul european cu 40.000 de locuitori și 6,5 milioane de turiști pe an. Lista celor mai aglomerate destinații de vacanță

Dubrovnik, Croația FOTO: Getty Images

Mai multe orașe europene sunt pur și simplu sufocate de turiști, având milioane de vizitatori anual în condițiile în care populațiile lor sunt, în unele cazuri, de câteva zeci de mii de locuitori. Cel mai aglomerat oraș din Europa a înregistrat într-un an 16.250 de turiști la fiecare 100 de localnici.

„Turiști, mergeți acasă” este un slogan rostit tot mai frecvent în locurile turistice extrem de populare precum Barcelona, ​​Tenerife ori Veneția, unde locuitorii protestează împotriva creșterii costurilor de viață, a supraaglomerării și a erodării culturii locale. Dar există și orașe în care oamenii nu par să fie deranjați de numărul mare de vizitatori ori acceptă „invazia” pentru că locurile lor de muncă depind de asta.

DiscoverCars.com a realizat un nou clasament care compară numărul de turiști internaționali cu numărul de localnici din orașele europene. Cinci dintre cele mai populare destinații de vacanță au acum mai mulți vizitatori decât locuitori, subliniază Express.

Pe primul loc se află Dubrovnik, din Croația. Acest oraș istoric uimitor a devenit și mai faimos după ce a fost folosit ca decor pentru King’s Landing în serialul HBO Game of Thrones.

Anul trecut, acest oraș fortificat a primit 6,5 milioane de turiști, un număr incredibil raportat la cei 40.000 de locuitori ai săi. Asta înseamnă 16.250 de turiști la fiecare 100 de localnici.

Surprinzător, pe locul al doilea se află Reykjavik, capitala Islandei.

Acest oraș arctic a avut chiar mai mulți turiști decât Dubrovnik, cu 7,4 milioane de vizitatori la o populație de 140.000, ceea ce înseamnă 5.286 de turiști la fiecare 100 de localnici.

Orașul este renumit pentru băile termale Blue Lagoon și, bineînțeles, pentru șansa de a vedea aurorele boreale luminând cerul.

Pe locul al treilea se află orașul plutitor Veneția, din Italia. Probabil unul dintre cele mai faimoase orașe din lume, Veneția a avut 10,6 milioane de turiști în ultimul an.

Raportat la populația sa de 250.000 de locuitori, asta înseamnă 4.240 de vizitatori internaționali la fiecare 100 de rezidenți. Turiștii iubesc acest oraș pentru arhitectura sa incredibilă și pentru posibilitatea de a se plimba pe canalele sale cu gondola.

Geneva, în Elveția, ocupă locul patru în listă, cu 7,8 milioane de turiști în 2025. Orașul are 200.000 de locuitori, ceea ce înseamnă 3.900 de vizitatori la fiecare 100 de rezidenți.

Renumit pentru priveliștile sale uimitoare asupra Alpilor, orașul Geneva este un loc excelent de unde se poate pleca în excursii montane sau vizitarea satelor pitorești din apropiere.

Pe locul cinci se află Porto, din Portugalia. Orașul a primit șapte milioane de turiști internaționali în 2025, comparativ cu populația sa de 250.000 de locuitori. Cu 2.800 de turiști la fiecare 100 de rezidenți, este un loc foarte popular de vizitat. Străzile înguste sunt pline de arhitectură superbă și faianță portugheză spectaculoasă, perfecte pentru fotografii.

Cele mai aglomerate orașe

Dubrovnik, Croația

Reykjavík, Islanda

Veneția, Italia

Geneva, Elveția

Porto, Portugalia

Phuket, Thailanda

Florența, Italia

Lisabona, Portugalia

Edinburgh, Regatul Unit

Atena, Grecia