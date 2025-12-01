Paradisul devine accesibil: Cum s-a transformat Maldive într-o destinație pentru mai toate buzunarele

Insulele Maldive nu mai sunt doar pentru bogați. Foto: Hepta

Maldive, odată o destinație exclusivistă pentru cei foarte bogați, a devenit acum mai accesibilă datorită unui model de turism local și sustenabil, care permite mai multor oameni să descopere „paradisul”, relatează BBC.

În urma reformelor adoptate de guvern, maldivienii pot deschide pensiuni pe insule locuite - o regulă care fusese interzisă timp de zeci de ani. Rezultatul este spectaculos: peste 1.200 de pensiuni funcționează în prezent pe aproximativ 90 de insule, potrivit Ministerului Turismului din Maldive. Astfel, turiștii au acces la experiențe mult mai accesibile și mai apropiate de cultura locală.

Creștere accelerată a turismului comunitar

BBC notează că insule precum Thoddoo, cunoscută drept „insula fermelor”, reprezintă acum alternativa vizitatorilor care preferă autenticitatea și bugetele moderate. Pensiunile sunt simple, curate și oferă mâncare locală, iar vizitatorii pot explora recifurile, plantațiile și comunitățile locale fără costurile ridicate ale resorturilor exclusiviste.

Liderii acestei mișcări, precum Ahmed Karam, președintele Asociației Pensiunilor, subliniază că turismul local le oferă locuitorilor șansa de a câștiga direct din activitatea care reprezintă motorul economiei maldiviene. În același timp, comunitățile devin mai conștiente de necesitatea protejării mediului.

Resorturile maldiviene adoptă modelul sustenabil

Schimbarea nu se oprește însă la turismul comunitar. Și resorturile tradiționale încep să pună accent pe sustenabilitate. Proprietăți maldiviene precum Sun Siyam Olhuveli, situat în atolul South Malé, adoptă programe active de protejare a mediului: inițiative de curățare a plajelor, replantarea coralilor, reducerea plasticului și refolosirea materialelor.

În paralel, guvernul maldivian urmărește obiective ambițioase. Sub conducerea președintelui Mohamed Muizzu, țara vizează ca 33% din energia electrică să fie produsă din surse regenerabile până în 2028, un pas esențial pentru protejarea ecosistemelor fragile de care depinde turismul.

Ministrul Turismului și Mediului, Thoriq Ibrahim, a declarat pentru BBC că „mediul natural este resursa fundamentală a țării și nu este sacrificat în numele creșterii economice”.

BBC subliniază că insulele Maldive trec de la exclusivitatea de altădată la un model incluziv, care le permite chiar și familiilor cu buget moderat să descopere recifele, viața marină, satele locale și ospitalitatea maldiviană.

Pentru turiști, transformarea înseamnă acces la o gamă mult mai largă de opțiuni - de la pensiuni conduse de localnici până la resorturi sustenabile - iar pentru comunități reprezintă un pas decisiv spre o distribuire mai echitabilă a veniturilor din turism.