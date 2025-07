Paradisul pierdut. Destinaţii de vacanţă din Grecia, Italia, Spania şi Franţa, distruse de schimbările climatice

Plaja Montgat, aflată la aproape 14 km nord‑est de Barcelona, este o destinație preferată de cei ce caută un refugiu mai liniștit față de aglomerația litoralului urban. Sursa foto: Getty Images

Schimbările climatice transformă radical verile din țările europene. Astfel, destinaţii de vacanţă preferate de mulţi români în Grecia, Italia, Spania şi Franţa au suferit modificări importante fie din cauza incendiilor de vegetaţie, provocate de temperaturile ridicate sau a inundaţiilor devastatoare, fie din cauza furtunilor puternice de nisip ori din cauza creşterii nivelului mărilor, au relatat jurnaliştii de la The New York Times.

Ne aflăm în plin sezon estival, iar multe dintre cele mai dorite destinaţii de vacanţă din Europa devin locuri de relaxare şi deconectare de la cotidian pentru milioane de oameni, inclusiv pentru foarte mulţi români, care preferă să îşi programeze concediile peste hotare.

Nu cu mult timp în urmă, turiştii care ajungeau pe plaja din Montgat, Spania, în apropiere de Barcelona, construiau castele de nisip, se jucau cu paletele de tenis și se relaxau pe întinderea largă de nisip – o imagine perfectă a vacanței de vară în Europa. Dar acum, în unele locuri, abia dacă mai e loc să îți așezi prosopul.

În vârstă de 19 ani, Sofia Mella a povestit pentru publicaţia The New York Times cât de mult s-a modificat acest colţ de rai din cauza schimbărilor climatice.

"De aici până acolo", a spus Sofia Mella, 19 ani, arătând că, departe, în largul mării, "era tot nisip".

Schimbările climatice transformă unele ţări Europa într-un paradis estival pierdut. În întreaga Spanie, dar și în Italia, Grecia, Franța și alte țări, furtunile care devorează nisipul şi, implicit, plajele, creșterea nivelului mării, temperaturile sufocante, inundațiile mortale și incendiile de vegetație devastatoare au modificat, an de an, unele dintre cele mai râvnite destinații turistice de pe continent în locuri mizerabile de care vrei, mai degrabă, să fugi.

Două turiste, pe o plajă din Italia. Sursa foto: Getty Images

Pe măsură ce europenii din sud visează la fiorduri, destinațiile fierbinți tradiționale și atracțiile oferite de pachetele de servicii ale agențiilor de turism nu mai par atât de tentante. Săptămâna trecută, deși, temperaturile au fost extreme în mare parte a continentului, experții și autoritățile au avertizat că un nou val de căldură va veni în curând, punând în pericol persoanele vulnerabile și făcându-i pe turiști să se întrebe în ce s-au băgat.

În plus, au mai scris jurnaliştii de la The New York Times, chiar și activiștii care vor să își elibereze orașele de flagelul turismului excesiv nu au văzut niciun aspect pozitiv al condițiilor brutale.

"Este un iad", a declarat Daniel Pardo Rivacoba, care trăieşte în Barcelona şi care a vorbit în numele unui grup ce luptă împotriva supraaglomerării turistice – și a zborurilor care alimentează schimbările climatice. El nu vede soarele arzător ca pe un aliat care să țină turiștii departe, ci ca pe un dușman comun care îi va topi pe toți.

Sute de turişti pe plaja Barceloneta, aflată în oraşul Barcelona. Sursa foto: Getty Images

În vârstă de 40 de ani, Susanna Martínez a mărturisit în cadrul interviului oferit despre transformarea suferită de plaja din Montgat: "De fiecare dată când venim, e tot mai puțin nisip". Potrivit publicaţiei americane, femeia merge la această plajă împreună cu familia ei de un deceniu.

În Sevilla, orașul din sudul Spaniei numit uneori "tigaia" Europei, călugărițele au agățat de mult timp draperii albe în jurul mănăstirilor ca să ţină la distanţă razele puternice ale soarelui şi, astfel, să suporte mai uşor temperaturile infernale. Însă, mai recent, orașul a început să acopere străzile înguste cu cearșafuri albe, întinse deasupra acoperișurilor ca niște copertine, baldachine. În unele zone din Sevilla se folosește un sistem antic de conducte subterane pentru a aduce aer mai rece la suprafață, iar un alt proiect direcționează apa de ploaie către spații publice umbrite, adesea răcorite cu vapori de apă.

Unii dintre localnici au considerat canicula ca fiind un răgaz binevenit de la mulțimile sufocante de turiști.

Din păcate, în mai multe zone din Grecia, unele preferate de români, dar şi în Croaţia şi Franţa au izbucnit incendii devastatoare de vegetaţie. Echipe de salvatori din România și Italia au fost mobilizate rapid în sudul Franţei, iar preşedintele Emmanuel Macron le-a mulţumit tuturor într-o postare făcută pe platforma X.