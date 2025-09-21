Pe ”Plaja Popcorn” nu stai pe șezlong și nu mergi să faci baie. Dincolo de imaginile ireale, există o explicație pentru nisipul bizar

Playa del Bajo de la Burra, cunoscută drept ”Popcorn Beach”, a devenit virală pe rețelele sociale datorită aspectului său inedit. FOTO: Getty Images

Turiștii care merg în Insulele Canare au ocazia să descopere un fenomen natural unic: o plajă unde nisipul seamănă izbitor cu popcornul. Playa del Bajo de la Burra, cunoscută drept ”Popcorn Beach”, a devenit virală pe rețelele sociale datorită aspectului său inedit, pentru care există însă o explicație științifică.

Playa del Bajo de la Burra, situată pe coasta de nord a insulei Fuerteventura, este adesea comparată cu un covor de floricele de porumb. Deși pare o destinație desprinsă dintr-un decor cinematografic, nisipul nu este format din granule obișnuite, ci din rodoliți, alge calcifere combinate cu nisip alb, formate de-a lungul a cel puțin 50 de ani, scrie Travel&Leiure.

Potrivit autorităților turistice ale Insulelor Canare, rodoliții sunt poroși, relativ duri, cresc cu doar un milimetru pe an și pot avea o vârstă de peste 4.000 de ani. Un studiu publicat în 2022 în Frontiers in Marine Science arată că aceste formațiuni marine sunt răspândite în jurul țărmurilor Fuerteventurii, iar fragmentele aduse la mal constituie nisipul plajelor moderne.

Cercetătorii atrag atenția că rodoliții sunt cruciali pentru biodiversitate, motiv pentru care luarea lor de pe plajă reprezintă o amenințare la adresa ecosistemelor. „Resturile rodoliților contribuie esențial la formarea sedimentelor care dau naștere plajelor contemporane”, avertizează studiul, cerând protecție și conservare.

Plaja Popcorn nu este destinată relaxării clasice la malul mării. Aici nu există șezlonguri sau umbrele, iar apa oceanului este considerată periculoasă pentru înot. Vizitatorii se pot bucura de plimbări, picnicuri și fotografii spectaculoase, urmând ca apoi să exploreze restul insulei sau să se retragă la Casa Montelongo, un mic hotel destinat exclusiv adulților, aflat la circa 30 de minute distanță.

Pentru a evita aglomerația, turiștilor li se recomandă să ajungă dimineața devreme. Cele mai bune luni pentru vizită sunt aprilie-iunie și septembrie-noiembrie, când vremea este blândă.

Cel mai apropiat oraș de Popcorn Beach este Corralejo, în municipiul La Oliva. De acolo, vizitatorii pot ajunge pe jos, într-o oră sau mai mult, ori cu mașina. Drumul de acces este însă neasfaltat și anevoios, potrivit celor care au făcut traseul.