„Plictisește-te cât vrei”. O țară din Europa atrage turiștii cu promisiunea că acolo nu au parte de experiențe extravagante

2 minute de citit Publicat la 23:29 29 Noi 2025 Modificat la 23:29 29 Noi 2025

Fie că este vorba de plimbări lungi sau de nopți petrecute privind stelele, Suedia vine cu o ofertă turistică pe care o consideră imbatabilă: farmecul „plictiselii”. FOTO Visit Sweden

Fie că este vorba de plimbări lungi sau de nopți petrecute privind stelele, Suedia vine cu o ofertă turistică pe care o consideră imbatabilă: farmecul „plictiselii”, scrie Euronews.

Ai o viață mult prea agitată? Suedia ar putea avea antidotul. Țara scandinavă îi invită pe turiști să vină și să se plictisească iarna aceasta.

Într-o nouă campanie de promovare, Suedia îi încurajează pe vizitatori să încetinească ritmul, să se deconecteze și să petreacă timp în natură, fără să aibă un plan fix. Campania de final de an a Visit Sweden scoate în evidență activități precum privitul stelelor lângă un foc de tabără, observarea animalelor sălbatice sau așteptatul, ore întregi, ca un pește să muște momeala, pe un lac înghețat.

De ce plictiseala este, de fapt, ideea centrală

Potrivit Visit Sweden, obiectivul este să le ofere oamenilor permisiunea de a face mai puține lucruri la finalul unui an aglomerat.

În loc să pună în prim-plan activitățile de iarnă deja consacrate, campania îi direcționează pe turiști către colțuri mai liniștite ale țării, unde foarte puține lucruri necesită concentrare.

În Sörmland, cabanele de lângă potecile de pădure îi atrag pe vizitatori cu promisiunea unei singurătăți binecuvântate. Hälsingland mizează pe sejururi de detox digital în locuri cu WiFi limitat, în timp ce Laponia propune o încetinire radicală a ritmului. Aprinderea unui foc de tabără, o simplă plimbare, privitul cerului înstelat sau contemplarea aurorei boreale: campania prezintă aceste momente de liniște ca pe un atu, nu ca pe o lipsă de activitate.

Chiar și drumețiile pe cea mai înaltă șosea asfaltată din Suedia, care traversează păduri și munți unde cutreieră renii, sunt considerate suficiente pentru a umple itinerariul unei zile.

Într-o eră definită de fluxul neîntrerupt de știri și divertisment, „slow travel” marchează o schimbare profundă în ceea ce își doresc mulți turiști de la vacanțele lor.

Vacanțele în natură, călătoriile în zone aflate în afara circuitelor clasice, au câștigat teren în ultima vreme, alimentate de dorința oamenilor de a avea mai mult spațiu și mai puține planuri bătute în cuie.

Anul trecut, termenul „JOMO”, „joy of missing out” (bucuria de a rata), a devenit emblematic pentru exact genul de activități pe care Suedia le promovează acum.

Totuși, Suedia nu este singura țară europeană care încearcă să atragă turiștii dornici de vacanțe mai puțin agitate. Croația îi încurajează pe vizitatori să descopere golfurile mai liniștite și micile orașe de coastă, în loc să aglomereze insulele deja cunoscute. Chiar și Italia a făcut ceva similar în anumite zone de coastă, invitând turiștii să se bucure de aceleași peisaje ca în locurile sale renumite, dar într-un ritm lent și fără presiunea mulțimilor.