România, recomandată turiștilor de un fost bancher de pe Wall Street, expert în călătorii

România începe să atragă tot mai mult atenția specialiștilor în turism internațional, fiind considerată o destinație autentică și accesibilă, care rivalizează cu marile atracții europene. Printre cei care o recomandă se află și Lee Abbamonte, fost bancher de pe Wall Street și expert în călătorii, cunoscut pentru faptul că a vizitat toate țările lumii, scrie Express.

Potrivit acestuia, turiștii care aleg România au parte de o experiență mult mai tradițională și autentică decât în destinațiile arhicunoscute, precum Spania, Italia sau Grecia, unde turismul de masă a schimbat multe dintre obiceiurile locale.

De ce România?

Abbamonte subliniază că țara noastră este o alegere excelentă pentru un road trip, oferind peisaje spectaculoase și diversificate: de la plaje însorite la munți acoperiți de zăpadă. Transilvania rămâne punctul de atracție principal, cu castele misterioase, bastioane medievale și sate care păstrează un aer de secol trecut.

În același timp, Bucureștiul are tot ce trebuie pentru un city-break reușit: bulevarde largi, muzee cu personalitate și clădiri impresionante.

O destinație prietenoasă cu bugetul

Un alt avantaj este accesibilitatea financiară. România este una dintre cele mai ”budget-friendly” destinații din Europa, unde turiștii pot experimenta cultura locală fără a cheltui sume exorbitante. Prețurile la cazare, mâncare și divertisment sunt mult mai mici decât în țările vestice, ceea ce transformă România într-o opțiune atractivă pentru vacanțe lungi sau scurte.

Între tradiție și modernitate

România îmbină natural frumusețea sălbatică a munților și pădurilor cu farmecul orașelor istorice și dinamismul centrelor urbane moderne. Această diversitate face ca fiecare turist să poată găsi ceva pe gustul său – fie că își dorește drumeții montane, explorarea unor situri istorice sau viață de noapte vibrantă.