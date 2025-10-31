Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume

2 minute de citit Publicat la 08:48 31 Oct 2025 Modificat la 08:48 31 Oct 2025

La Sagrada Familia este în construcție încă din anul 1882. Sursa foto: Getty Images

Sagrada Família a devenit cea mai înaltă biserică din lume, după ce muncitorii au montat prima parte a unei cruci în vârful turnului său central. Cu o înălțime actuală de 162,91 metri, bazilica spaniolă a depășit oficial recordul deținut de catedrala Ulm Minster din Germania, care a ocupat această poziție din anul 1890, scrie BBC.

Proiectată de celebrul arhitect Antoni Gaudí, impunătoarea biserică e în construcție în centrul Barcelonei de mai bine de un secol, iar finalizarea clădirii principale este programată pentru anul viitor. Turnul central dedicat lui Iisus Hristos va fi înălțat în următoarele luni odată cu adăugarea restului crucii, atingând în cele din urmă o înălțime de 172 de metri.

Piatra de temelie a Sagrada Família a fost pusă în 1882, iar tânărul arhitect Gaudí a preluat proiectul în anul următor. El a transformat planurile inițiale ale bazilicii într-o viziune mult mai ambițioasă, finanțată la început prin donațiile credincioșilor care doreau ispășirea păcatelor.

La momentul morții sale, în 1926, doar unul dintre cele 18 turnuri planificate fusese finalizat. În anii următori, construcția acestei capodopere arhitecturale a fost gestionată de Fundația Sagrada Família și finanțată din contribuțiile turiștilor, vizitatorilor și donatorilor privați.

Pe lângă pierderea arhitectului său principal, bazilica a întâmpinat numeroase obstacole de-a lungul celor aproape 150 de ani de construcție. În timpul Războiului Civil Spaniol, anarhiștii catalani au incendiat cripta, distrugând planurile și modelele din ghips realizate de Gaudí, care ar fi trebuit să ghideze lucrările viitoare.

Recent, pandemia de Covid-19 a dus la suspendarea lucrărilor, reprezentanții fundației explicând oprirea prin lipsa turiștilor și scăderea drastică a finanțării.

În septembrie anul acesta, directorul general al Sagrada Família, Xavier Martínez, a declarat pentru Associated Press că Turnul lui Iisus Hristos va fi finalizat în 2026, pentru a coincide cu centenarul morții lui Gaudí. Fundația va organiza o serie de evenimente comemorative dedicate arhitectului, care este înmormântat în cripta bisericii.

Lucrările la detaliile decorative, sculpturi și scara care va duce spre intrarea principală a edificiului vor continua în următorul deceniu.