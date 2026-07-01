Se scumpesc vacanțele la mare în România. Ce prețuri plătesc turiștii la cazare și pe mâncare la restaurant, de astăzi, 1 iulie

Alge pe plajă, pe litoralul românesc, 1 iulie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Începând de astăzi, 1 iulie, vacanțele pe litoralul românesc devin mai scumpe. Hotelierii majorează tarifele la cazare cu 10-15%, iar în unele cazuri creșterile pot ajunge chiar la 20%, odată cu debutul sezonului estival de vârf. Și operatorii de pe plajă iau în calcul scumpirea șezlongurilor, în timp ce restaurantele vor aplica, la rândul lor, majorări de preț.

Data de 1 iulie reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale sezonului pentru industria turismului de la malul mării. Odată cu începerea vacanței de vară a elevilor și creșterea numărului de turiști, hotelierii ajustează tarifele pentru cazare.

Astfel, o cameră dublă la un hotel de două sau trei stele, care până acum costa în jur de 170 de lei pe noapte, va ajunge să coste între 200 și 220 de lei, în funcție de unitatea de cazare. Majorările se aplică, în general, indiferent de categoria hotelului.

Scumpirile nu se opresc însă la cazare. Turiștii vor plăti mai mult și la restaurante, unde prețul preparatelor va crește, în medie, cu 2-3 lei pentru fiecare produs.

În plus, operatorii de pe plajă nu exclud o majorare a tarifelor pentru șezlonguri, în condițiile în care sezonul estival intră în perioada cu cea mai mare cerere.

Hotelierii de pe litoral încearcă să atragă turiștii cu oferte

Chiar dacă prețurile cresc, hotelierii încearcă să compenseze prin diverse promoții. Printre ofertele disponibile se numără pachete de tipul „plătești trei nopți și stai patru”, dar și alte facilități incluse în tariful de cazare.

Gradul de ocupare este deja unul ridicat. În timpul săptămânii, hotelurile de pe litoral înregistrează un grad de ocupare de 70-80%, iar pentru weekend multe unități se apropie de capacitatea maximă.

O altă problemă pentru turiști: algele au reapărut pe litoral

Pe lângă scumpiri, turiștii care ajung în aceste zile la mare se confruntă și cu o altă neplăcere. În mai multe zone ale litoralului și-au făcut apariția algele, care creează disconfort atât la intrarea în apă, cât și pe plajă.

Cu toate acestea, interesul pentru vacanțele pe litoral rămâne ridicat, iar hotelierii se așteaptă ca următoarele săptămâni să fie printre cele mai aglomerate din acest sezon.

Alte scumpiri care intră în vigoare de la 1 iulie

Pe lângă majorările de pe litoral, 1 iulie aduce și alte creșteri de preț pentru români.

Facturile la apă și canalizare cresc în mai multe județe, după ajustările de tarife aprobate de autorități. În unele zone, impactul cumulat asupra facturilor poate ajunge la aproape 30% , în funcție de operatorul regional și de serviciile utilizate.

în mai multe județe, după ajustările de tarife aprobate de autorități. În unele zone, impactul cumulat asupra facturilor poate ajunge la , în funcție de operatorul regional și de serviciile utilizate. Carburanții se scumpesc, după expirarea plafonării adaosului comercial și a reducerii accizei pentru motorină. În unele benzinării, motorina s-a scumpit chiar din această dimineață cu 36 de bani pe litru, iar transportatorii avertizează că sunt posibile creșteri de până la 50 de bani/litru. Miercuri, un litru de benzină standard costă în jur de 8,62 lei, iar motorina standard 9,24 lei/litru, însă în unele stații dieselul a ajuns deja la 9,54 lei/litru.

Cresc amenzile rutiere

Tot de la 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă se majorează, ceea ce înseamnă că toate sancțiunile din trafic vor fi mai mari. Noile valori vor crește automat cuantumul amenzilor pentru abateri rutiere, inclusiv pentru depășirea vitezei sau alte contravenții.