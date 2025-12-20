Țara surpriză care a răsturnat toate topurile destinațiilor turistice. Cum a ajuns să aibă un milion de vizitatori pe an

În anul 2028, Samarkan, orașul de pe Drumul Mătăsii va găzdui Congresul Internațional de Astronautică (IAC). FOTO Getty Images

Sosirile de turiști în Uzbekistan au crescut cu 73% față de 2019 și au depășit țintele naționale, asta datorită investițiilor, a călătoriilor fără viză și a promovării globale. Uzbekistan s-a clasat între cele șapte destinații cu cea mai rapidă creștere din lume, în perioada ianuarie–septembrie 2025, potrivit celor mai recente date analitice publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism), scrie Euronews.

Numărul sosirilor de turiști internaționali a crescut cu 73% comparativ cu nivelurile din 2019. Comitetul pentru Turism al Uzbekistanului afirmă că țintele naționale pentru acest an au fost depășite, iar poziția țării pe harta globală a călătoriilor s-a consolidat. Potrivit lui Umid Shodiyev, președintele Comitetului pentru Turism al Uzbekistanului, creșterea rapidă a sectorului are la bază planificarea de stat pe termen lung. „Turismul este o componentă de bază a strategiei economice naționale a Uzbekistanului și unul dintre sectoarele prioritare din cadrul strategiei de dezvoltare «Uzbekistan–2030». Pentru a susține acest obiectiv, a fost introdus un regim fără viză pentru cetățenii a aproape 100 de țări.”

Peste 10 milioane de turiști

La începutul anului, președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, a stabilit un obiectiv clar pentru sector: atragerea a 10 milioane de turiști până la finalul lui 2025.

Potrivit Comitetului pentru Turism al Uzbekistanului, obiectivul a fost deja depășit: 10,7 milioane de turiști străini au vizitat țara în 2025, până în luna noiembrie, generând aproximativ 3,74 miliarde de euro din exporturi de servicii turistice.

„Anul acesta am atins un prag stabil: începând din aprilie, Uzbekistan a primit peste un milion de turiști în fiecare lună. Ca urmare, doar între ianuarie și octombrie, sosirile totale au ajuns deja la aproape 9,6 milioane”, a declarat pentru Euronews Aziz Mirjalilov, șeful departamentului de marketing al Comitetului pentru Turism al Uzbekistanului. „Important este că nu crește doar volumul vizitatorilor, ci și durata șederii. Dacă înainte turiștii petreceau în medie patru-cinci nopți pe călătorie, acum acest indicator a urcat la șapte, opt și chiar nouă nopți.”

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, sosirile din țările vecine și din Comunitatea Statelor Independente (CSI) au crescut de 1,1 ori, în timp ce sosirile din țări din afara CSI au avansat mai rapid, cu o creștere de 1,5 ori de la an la an.

Vecinii aleg Uzbekistanul

Vecinii din Asia Centrală au dominat proveniența turiștilor. Kârgâzstan s-a situat pe primul loc, cu 2,8 milioane de vizitatori, urmat de Kazahstan cu 2,3 milioane și de Tadjikistan cu 2,2 milioane.

Dintre piețele din afara regiunii, China a înregistrat 217.700 de vizitatori, înaintea Turciei cu 148.100, Indiei cu 66.100 și Coreei de Sud cu 41.600.

Statele Unite au înregistrat un interes în urcare pentru Uzbekistan ca destinație: 28.600 de cetățeni americani au vizitat țara în scop turistic între ianuarie și septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 22,4%. Pentru vizitatorii din SUA, călătoriile sunt motivate de dorința de relaxare și explorare. Mii de persoane vin să descopere peisaje noi, să experimenteze cultura locală sau pur și simplu să se destindă, turiștii ajungând la 23.600.

Călătoriile de afaceri reprezintă o pondere mai mică, dar importantă: 2.400 de vizitatori îmbină munca cu ocazia de a vedea lumea.

Legăturile de familie atrag 2.100 de persoane, care fac drumul pentru a se reconecta cu rudele și a petrece timp împreună.

Educația aduce 395 de persoane aflate în căutare de cunoaștere și experiențe de învățare, iar comerțul motivează 111 călători concentrați pe activități comerciale.

Creștere și pentru turismul intern

Turismul intern din Uzbekistan a înregistrat, la rândul său, o creștere remarcabilă. Între ianuarie și noiembrie 2025, rezidenții au efectuat 23,7 milioane de călătorii interne în cadrul programului „Travel across Uzbekistan”, reflectând un entuziasm reînnoit pentru explorarea diverselor regiuni ale țării.

Pentru a încuraja călătoriile în familie, guvernul a desemnat al doilea weekend din fiecare lună drept „Zilele de călătorie pentru familie și comunitate”.

Comitetul pentru Turism raportează că au fost create aproape 16.100 de locuri de muncă noi în turism și sectoarele conexe, iar 954 de noi unități de cazare, inclusiv hoteluri, pensiuni familiale, hosteluri și alte opțiuni, și-au deschis porțile. La nivel național, numărul total al unităților de cazare a ajuns la 6.861, oferind aproximativ 184.000 de locuri pentru a primi călători din regiune și din lume.

Numărul companiilor turistice și al agențiilor de turism licențiate a urcat la 4.348, iar în țară activează acum 4.345 de ghizi certificați.

Promovarea Uzbekistanului ca destinație turistică

Uzbekistan și-a promovat activ potențialul turistic în 21 de țări, participând la 21 de mari expoziții și târguri internaționale de turism. Anii 2024–2025 au fost declarați „Anii Turismului Uzbekistan” în Rusia și China, fiind însoțiți de peste 20 de evenimente culturale și promoționale de amploare. Drept urmare, se estimează că sosirile turiștilor din China vor crește de cinci ori față de 2023, iar sosirile din Rusia s-ar putea dubla.

Destinațiile Uzbekistanului au câștigat tot mai multă recunoaștere internațională. Mai multe autorități globale de renume în domeniul călătoriilor au evidențiat țara pentru atractivitatea sa unică, incluzând-o în listele destinațiilor de top de vizitat în 2025.

Bukhara a fost prezentată ca un oraș „must-see”, apreciat pentru istoria bogată și scena culturală vibrantă, inclusiv pentru evenimentele majore de artă care scot în evidență creativitatea contemporană. Khiva a fost lăudată pentru patrimoniul excepțional și străzile sale pitorești, iar emblematicul complex Registan din Samarkand a fost recunoscut drept unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, captivând călători și fotografi deopotrivă.

Doar în 2025, investiții turistice au fost de aproximativ 1,4 miliarde de euro, în 421 de proiecte - hoteluri noi de cinci stele sub branduri internaționale precum JW Marriott, Swissôtel, DoubleTree by Hilton și Azimut, precum și stațiuni montane și zone turistice pe malul lacurilor.

Comitetul pentru Turism a lansat Platforma Națională Unificată de Turism (sayohat.uz), care integrează rezervările hoteliere, achiziția de bilete, identificarea digitală și serviciile turistice într-un singur ecosistem. Au fost introduse și hărți turistice interactive, carduri digitale de călătorie și sisteme de plată fără numerar pentru artizani, îmbunătățind semnificativ experiența vizitatorilor.

Uzbekistan a găzduit peste 120 de evenimente turistice internaționale și naționale în 2025, inclusiv Săptămâna Turismului, festivaluri internaționale, forumuri și competiții sportive.

Aziz Mirjalilov, șeful departamentului de marketing al Comitetului pentru Turism al Uzbekistanului, a explicat că țara „implementează activ campanii ample de marketing și PR pentru a promova potențialul turistic, cultural și istoric bogat al Uzbekistanului”. „Asta include participarea la expoziții internaționale majore de turism, precum și găzduirea unor instituții media globale de top. De asemenea, lucrăm îndeaproape cu platforme internaționale și digitale, unde informațiile despre Uzbekistan sunt distribuite constant. Per ansamblu, credem că Uzbekistan și-a câștigat locul printre primele zece destinații din Asia pe care trebuie să le vizitezi.”

Au fost dezvoltate noi rute turistice, trasee de trekking și coridoare de turism transfrontalier, diversificând și mai mult experiențele de călătorie în regiuni.