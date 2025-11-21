Am fost la târgul de Crăciun din Sibiu. Totul despre ediția din 2025. Plus: cât costă, de fapt, cartoful spiralat

Povestea a început în 2007 cu 38 de căsuțe în Piața Mică și un vis: acela de a pune Sibiul pe harta turistică a Europei. 18 ani mai târziu, este cel mai faimos târg de Crăciun din România. Foto: colaj Andra Oancea/Facebook/Târgul de Crăciun din Sibiu

An de an, o magie familiară învăluie Piața Mare din Sibiu. Sub o cupolă aurie din mii de lumini feerice, Târgul de Crăciun prinde viață de la jumătatea lunii noiembrie până la începutul anului viitor. O vizită e o experiență a simțurilor: mirosul dulce, îmbietor, de migdale prăjite, scorțișoară și vin fiert, însoțit de colinde în surdină, se împletesc cu râsetele încântate ale copiilor care se dau în trenuleț sau carusel.

Din 2007 încoace, în fiecare iarnă, inima Sibiului se transformă într-un adevărat tărâm al iernii și nimic, nici controversele legate de prețuri sau de brad, nu știrbește din bucuria vizitatorilor.

Am petrecut o zi în cel mai faimos târg de Crăciun din România, am vorbit cu sibieni și turiști, am aflat poveștile din spatele celor 120 de căsuțe care au ocupat Piața Mare, iată ce îi așteaptă pe cei care îi trec pragul.

› Vezi galeria foto ‹

„E adevărat, e făcut de tine”

Povestea a început în 2007 cu 38 de căsuțe în Piața Mică și un vis: acela de a pune Sibiul pe harta turistică a Europei. 18 ani mai târziu, este cel mai faimos târg din România, s-a scris despre el în New York Times, iar anul trecut a fost vizitat de 500.000 de turiști. Ediția din acest an a început la data de 14 noiembrie. Piața Mare a fost neîncăpătoare. A fost primul an, după mai mulți, în care târgul a fost deschis cu un concert.

„Toată lumea numără câți oameni au fost aici, efectiv au fost maxim cât poți fi, a fost foarte frumos și atmosfera de concert a fost foarte, foarte frumosă, chiar dacă a fost mai aglomerat”, mi-a spus Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events for Tourism, care organizează târgul.

Ne-am întâlnit în Christmas Chalet, o căbănuță de lemn, amplasată în acest an în Piața Mare, care amintește de o cabană autentică de schi, din vârf de munte.

Atmosfera e caldă, ceaiul perfect și Andrei îmi spune povestea din spatele motto-ului acestei ediții: „E adevărat, e făcut de tine”.

„E practic modul în care noi vrem să transmitem conexiunea cu comunitatea. Crăciunul în sine este un eveniment pe care fiecare îl trăiește în felul lui propriu. Nu este un lucru, nu este un show, nu este un concert al unui artist în care doar vii și te uiți. Fiecare are propriile așteptări. Cum este un Crăciun frumos sau perfect? Fie că vrei să fie împreună cu prietenii sau cu familia sau să fie acasă sau într-o călătorie. Nu este o rețetă a Crăciunului universal și credem că fiecare trebuie să contribuie pentru a și-l face cumva. Asta înseamnă că în ediția aceasta noi chiar ne conectăm cu comunitatea și vrem ca ei să contribuie în direcția pe care o ia Târgul Crăciun din Sibiu”, mi-a spus el.

Astfel, anul acesta, pentru prima dată, în Piața Mare există și Căsuța Inițiativelor Sociale. ONG-uri, dar și instituții ale statului precum Protecția Copilului, au primit această căsuță gratuit ca să strângă bani și să-și popularizeze cauzele printre sibieni.

„Am agreat cu ei un program. Adică câteva zile este una, după aceea se schimbă. Este greu pentru aceste asociații să stea o lună întreagă și nu este cazul. Vrem cât mai multe astfel de cauze să fie cunoscute. Ele fie strâng niște fonduri sau vând lucruri și din vânzarea aceea contribuie la cauzele lor”, a spus Andrei.

Tot anul acesta, copiii care merg la atelierele lui Moș Crăciun vor desena cum și-ar dori ei să decoreze o căsuță din Piața Mare, iar apoi imaginația lor va deveni realitate. Organizatorii vor decora câteva căsuțe așa cum și-au dorit cei mici.

Însă de departe cea mai atipică idee este cea a grătarului în aer liber la care fiecare vizitator își poate prăji un cârnăcior sau un cotlet, gratuit, iar apoi îl poate savura în mijlocul târgului.

„Zona de picnic, așa o denumim noi. O idee foarte controversată, așa a fost primită. Vrem să vedem cum este. Ideea este că poți veni să-ți prăjești un cârnăcior în mijlocul târgului de Crăciun, cârnăciorul ăla poți să ți-l iei de acasă, de la supermarket sau să-l cumperi de aici. Vor oferi câteva căsuțe din târg, dacă n-ai venit tu cu proprii tăi cârnăciori de acasă. E un fel de kit de grătar, dar poți să vii cum vrei tu, să te simți bine, să și mănânci ceva și să-ți prăjești acel cârnăcior, în mijlocul târgului de Crăciun fără să cheltui un ban”, mi-a explicat Andrei.

Ca în fiecare an, prețurile din târgul de Crăciun sunt luate la bani mărunți. Unii le găsesc excesive, alții spun că sunt conforme cu realitate, iar raportul calitate-preț e incontestabil.

Cât de mari sunt prețurile

Când am ajuns eu în târg, era în desfășurare o controversă legată de prețul cartofului spiralat. Totul a pornit de la un live pe TikTok, din care s-a înțeles că un cartof spiralat costă nu mai puțin de...45 de lei. Cât costă el de fapt? 15 lei. Scump? Depinde pe cine întrebi.

„Cred că mulți dintre noi înțelegem că nu este ca și cum e un cartof care îl iei de pe câmp și îl poți băga în gură. (...) Am fi și noi curioși dacă am pune cartoful la un leu așa crud, cu pământ pe el acolo pe tejghea și cel la 15 lei să lăsăm publicul să decidă pe care și-l cumpără. Fiecare expozant știe cam cu cât merită să-și vândă produsele astfel încât oamenii să le cumpere. Pentru că niciun expozant de la niciun târg de Crăciun, nici din țară, nici din străinătate nu-și va pune niște prețuri astfel încât clienții să nu mai vină”, spune Andrei.

Am mers și noi la căsuța cu faimosul cartof spiralat. Proprietara vine la Târgul de Crăciun din Sibiu din Giurgiu de șapte ani. E înfuriată de nedreptatea ce i s-a făcut. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre produsul ei cel mai popular.

„Prețul acesta e de trei ani. Nu scumpim. Prețul e ok”, spune Maria Nițu, proprietara căsuței cu cartof.

De unde a apărut confuzia?

„A adunat două produse diferite. El a ținut în mână cartofii în con, care costă 30 de lei, și cartoful spiralat care costă 15 lei. Împreună, cele două produse, costă 45 de lei”, a explicat ea.

Odată lămurită această chestiune, mergem mai departe. Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din Sibiu? Depinde de căsuță. Un pahar poate costa de la 12 lei, cel mai mic preț, la 25 de lei, cel mai mare.

„Prețul acela de 25 lei este înăuntru. Avem în mijlocul pieței o cabană, un restaurant, care se numește Christmas Chalet și este o cană de vin fiert mare, adică mai mare decât ce se găsește la căsuțele din târg, la cei 25 lei, dar stai într-un loc încălzit, plăcut, servit la masă”, explică organizatorul.

Un pahar de ceai, de suc de mere cald sau de ciocolată caldă pornesc, de asemenea, de la 12 lei. În ceea ce privește mâncarea, un hot dog clasic costă 10 lei, dacă în loc de crenvuști dorești un cârnăcior prețul crește la 20 de lei, iar dacă îl vrei cu de toate, sosuri, jalapeno, castraveți murați prețul ajunge la 40 de lei. O porție de varză călită cu ciolan e 30 de lei, o porție de gulaș cu fasole tot 30 de lei, murăturile costă extra, 9 lei, iar o porție de cartofi prăjiți este 20 de lei, la fel ca o porție de fasole simplă. Clătitele sunt între 25 și 40 de lei, vata de zahăr pe băț începe de la 15 lei, turta dulce între 12 și 25 de lei, iar un porumb fiert costă 12 lei.

În ceea ce privește biletele pentru diverse activități prețurile sunt:

65 de lei pentru o oră și jumătate pe patinoar (prețul include închirierea patinelor);

20 de lei/persoană pentru o cursă de 3 minute în trenuleț/carusel (plătește și însoțitorul);

20 lei/persoană pentru o cursă de 3 minute în roata panoramică;

30 de lei/persoană o plimbare cu Liftul lui Moș Crăciun;

activitățile din weekend de la Atelierul lui Moș Crăciun sunt gratuite, în timpul săptămânii, grupurile plătesc 30 lei/copil;

55 lei/persoană pentru muzeul imersiv de tip pop-up, 45 de lei/persoană pentru copiii între 3-7 ani, studenți și pensionari, copiii sub 3 ani pot intra gratuit;

25 de lei costă o fotografie 10/15 în sania lui Moș Crăciun, în timp ce una 15/20 costă 35, iar cele magnetice sunt mai scumpe, 35 de lei, respectiv 55 de lei;

Și totuși, ce spun vizitatorii? E scump? I-am întrebat:

„Cred că pentru copii e cea mai mare atracție. I-am dat în carusel și trenuleț. Cam mari (prețurile n.red) și doar trei minute, plus că și însoțitorul plătește. Patinoarul e destul de scump...”, mi-a spus o femeie, care a venit cu familia în vizită la târg.

„Un pic mai măricele (prețurile) dar ținând cont că Sibiul e un oraș turistic...Merită banii, e foarte bună mâncarea”, spune o altă femeie, care se afla la masă când am întâlnit-o.

Pe Răzvan îl găsesc tot lângă prietena lui, studiind prețurile la mâncare. El savurează o ciocolată caldă Dubai Latte, ea un Gingerbread Latte, pentru care au dat, în total, 46 de lei.

„Prețurile sunt să zic așa, comparativ cu cele de anul trecut, nu sunt extraordinar de mult crescute. La mâncarea tradițională văd o diferență. Dar așa, în mare, e normal la ce se întâmplă în România, să impacteze inflația, probabil chiria e crescută”, spune el.

Un cuplu din Vâlcea îmi spune că prețurile sunt pe măsura evenimentului și nu au nimic de reproșat. Îi bucură faptul că se cumpără produse românești.

„Mâncarea e bună. Pentru un eveniment e genul acesta, având în vedere că trebuie să câștige și oamenii ceva...”, spune el.

„Ținând cont că și cheltuielile sunt pe măsură, sunt ok prețurile”, îmi spune o altă tânără.

În cale îmi iese un sibian. Este de mână cu copilul lui. Caută să cumpere o căciulă mai groasă pentru cel mic și i-a promis apoi și o clătită. Îl întreb cum sunt prețurile. Răspunsul...

„Mari. În Sibiu cam toate sunt scumpe. În alte locuri din țară aceleași lucru, la aceeași claitate, sunt la prețuri mult mai mici. În Sibiu e scump peste tot, mai ales în zona centrală”, spune el.

Brad artificial sau natural?

Pe pagina de Facebook a Târgului de Crăciun din Sibiu curg comentariile vizitatorilor în care aceștia își exprimă fie felicitările și experiența lor, fie doleanțele și supărările. Pentru prima dată, în acest an, organizatorii acordă timp pentru a le răspunde, direct, oamenilor. O supărare a oamenilor din acest este...bradul. Mai exact, de ce este același și de ce nu este natural.

„Primim tot felul de comentarii și destul de multe. Deci vreau să știe lumea că noi chiar le citim și ne-am gândit că poate ar fi bine să răspundem ca să vadă cu toții că sunt auziți și să înțeleagă și care este părerea noastră”, mi-a explicat Andrei.

I-am întrebat pe vizitori ce cred despre târgul din Sibiu și...despre brad.

„E un târg complet, mult mai multe elemente prezente la căbănuțe față de alte târguri. Comparativ, să zicem, cu cel văzut recent de noi, cel din Craiova, care e mai extins pe străzile adiacente, s-au axat pe decorațiuni, seamănă cu cel vienez, acesta s-a axat pe elementele de la căbănuță. Mult mai mulți oameni, mult mai multe lucruri de vânzare. E fain. Luminile sunt foarte frumoase. Mai așteptăm zăpada să completeze întregul peisaj. Bradul...ar ajuta să îl mai schimbe, e de cinci ani același”, îmi spune un tânăr.

„E un pic mai bine decorat decât anul trecut. Atmofera e simpatică, drăguță, se simte spiritul Crăciunului”, îmi spune Alexandra.

Am întrebat-o apoi ce părere are de brad. Și-ar fi dorit unul natural? „Nu e o problemă asta, dae măcar globurile puteau să le mai schimbe, devine plictistor. Dar că nu fac risipă, e ok”, spune ea.

„Foarte bine organizat. Mult mai bine organizat ca în anii trecuți. Diversificare multă, ok, mișto. Se simte atmosfera de Crăciun. Păcat că nu e vremea de zăpadă”, îmi spune o sibiancă.

„Noi am fi dorit ceva mai tradițional românesc. În rest, ni se pare reușit, mai reușit decât în anii trecuți”, spune o altă femeie.

„E același brad de nouă ani. Aș vrea ceva mai mic și natural, dacă s-ar putea. În fiecare an vin. M-am plictisit, nici nu îmi mai fac poze lângă el. Văd că Brașovul...am văzut că e un brad natural, e mai drăguț”, este de părere o altă femeie.

„E drăguț. Și anul trecut l-am vizitat, E asemănător cu cel de anul trecut, sunt și tonete noi cu produse noi. Bradul mie mi se pare foarte frumos. Dacă poate fi și refolosit pentru următorii ani e și mai bine, e perfect. Să tai un brad atât de mare? Totuși! E foarte frumos. Îmi place și nu mă deranjează că nu e natural. Ar fi fost și frumos natural, dar nu atât de frumos”, spune o altă vizitatoare.

O familie din Spania îmi povestește, încântată, de experiența lor la târg. Cu o jumătate de frază în spaniolă, cealaltă în engleză reușim să ne înțelegem. Sunt doi frați și părinții lor. Unul dintre frați învață la Cluj, prin programul Erasmus, și au profitat de vremea bună ca să dea o fugă până la Sibiu. Îmi spun că târgul e mai mare decât cel din orașul lor, că este frumos și că vor reveni cu siguranță.

Căsuțe de poveste: 120 de expozanți din 22 de județe și două țări

Dincolo de atmosfera magică și diversitatea produselor și a activităților e o muncă care începe încă din luna mai. Anul acesta, la Târgul de Crăciun din Sibiu sunt 120 de expozanți din 22 de județe din România, dar și două căsuțe din Ungaria și Italia cu preparate tradiționale.

„Este Târgul de Crăciun care începe cel mai devreme. Din punctul ăsta concret, organizatoric, din 1 până în 31 mai avem un formular online pe care îl completează. După aceea, echipa noastră, suntem undeva la patru persoane, care evaluăm individual fiecare înscriere. Acordăm note, să zic așa, în baza unor criterii: de la experiența expozantului, modul de prezentare a mărfii...”, îmi explică Andrei.

Rareori este acceptat un expozant nou, deoarece experiența e esențială pentru ca totul să curgă lin la târg. În baza punctajului obținut de fiecare expozant care aplică sunt aleși cei care vor ajunge în fața oamenilor.

Am stat de vorbă cu cel mai vechi expozant de la Târgul de Crăciun. Căsuța cu Migdale vine la Sibiu, în fiecare iarnă, din 2007 încoace. Gabriel Ungurean, proprietarul rulotei, este din Timișoara și spune că „un sfert din viață” și l-a petrecut la Sibiu, un oraș pe care îl cunoaște la fel de bine ca pe cel natal.

„Nu am lipsit în niciun an. Produsele noastre sunt diferite tipuri de alune caramelizate, pralinate, alune de pădure, migdale, arahide, nuci, caju și în acest an un podus nou, fisticul, dacă tot este la modă. E un produs specific târgurilor de Crăciun, un produs tradițional acestui anotimp”, îmi spune el.

Tot aici găsim și reunumitul baton al copilăriei. O ciocolată de casă cu o rețetă „un pic secretă”, dar în care Gabriel mă asigură că este și magie de Crăciun din plin.

„E făcut după o reteță tradițională de când erau părinții mei copii. E specific Sibiului”, mi-a spus antreprenorul.

Mă desprind cu greu de batonul copilăriei și de gustul delicios al migdalelor pralinate și merg să descopăr o altă poveste.

Mi se opresc ochii la o căsuță plină cu lumânări de Crăciun. De la brăduți, stele și globuri la modele complicate de reni, trăsuri și chiar lumânări turnate în sticle de vin. Fiecare lumânare de aici este făcută de mână. Procesul durează între zece ore și două zile, în funcție de model. Pentru un brăduț, în atelierul Darialex, se lucrează o zi și jumătate. Cristina Bota vine de opt ani din Ocna Mureș la Sibiu, la Târgul de Crăciun. Este însoțită de soțul ei, iar în zilele de Crăciun vin și copiii. A devenit deja tradiție să sărbătorească Crăciunul departe de casă, printre sibieni.

„Clienții sunt obișnuiți cu produsele noastre, suntem încântați că am reușit să venim din nou. În acest an avem foarte multe noutăți, una dintre ele este palosantul, lemnul sfânt. Am păstrat portocala cu scorțișoară, care așteaptă să fie descoperite la căsuța numărul 13. Sunt lucrate de noi, de mână, în atelierul propriu. Folosim doar ceară naturală și uleiuri esențiale. Cele mai complexe acestea care sunt lucrate în trei straturi, avem aromele de iarnă vanilie, scorțișoară, lemn de santal”, îmi povestește Cristina.

Cu ce sunt diferite de alte lumânări? Nu scot fum și își mențin aroma ani de zile, chiar dacă nu sunt aprinse.

Plec mai departe și de această dată mă oprește din drum mirosul îmbietor de scorțișoară, portocală și brad. Sunt decorațiuni specifice pentru Crăciun pentru toate gusturile.

Haine de iarnă, decorațiuni de Crăciun, jucării, săpunuri făcute de mână, accesorii de tot felul, de toate se găsesc, din plin, la căsuțele din Piața Mare. O familie din Sibiu, de exemplu, este pentru a doua oară la târg, cu accesorii din piele: poșete, portofele, cercei și brelocuri.

Nicio căsuță nu seamănă cu cealaltă, prețurile sunt pentru toate buzunarele, iar expozanții te întâmpină cu un zâmbet cald și chef de vorbă.

Însă ultima căsuță la care mă opresc nu vinde obiecte ci...speranță. Speranță pentru cei care au mai puțin ca mulți dintre noi. Ajung la Căsuța Inițiativelor Sociale. Era rândul Centrului de Abilitare și Reabilitare (CABR) din Dumbrăveni. Decorațiunile expuse nu aveau preț, fiecare vizitator poate dona cât dorește. Ele sunt făcute de mână de beneficiarii centrului, adulți cu diverse dizabilități. Unii dintre ei doar colorează, fiecare a contribuit cu ce a putut.

„Cu banii o să mai iau câte ceva ce nu pot să iau prin Direcție. Sunt lucruri, poate Direcția nu lucrează cu toți furnizorii, ce mi-ar trebui mie pentru ergoterapie. O să organizez ceva pentru ei de Crăciun, să facem o masă. Îi voi aștepta în sala de ergoterapie cu tort și colinde”, mi-a explicat Sorina Lazăr, expert în ergoterapie.

Muzeul imersiv din Piața Mică

Las în urmă Piața Mare și mă îndrept spre Piața Mică, unde este ultima surpriză a ediției din acest an. Lângă Podul Mincinoșilor a fost instalat un muzeu imersiv de tip pop-up. Parteneriatul este cu celebrul Museum of Immersive New Art (MINA).

„I-am invitat la începutul anului să ia parte. Am vrut să oferim vizitatorilor încă un lucru nou. E destul de greu să aduci lucruri chiar noi an de an și pe care noi să le considerăm valoroase și care să merite vizitate. Acesta era una dintre ele și ne-am coordonat astfel încât ei să aibă loc. Arată fantastic. Vedem și mulți copii, grupe de copiii, care merg în timpul zilei și văd acele spectacole imersive, este o colaborare pe care o avem, fericită și foarte frumoasă și cred că aduce un plus pe perioada asta”, mi-a spus Andrei Drăgan Răduleț.

Vizitatorii pot opta pentru mai multe spectacole:

Van Gogh: The Immersive Show;

Cei mai faimoși pictori clasici români;

Dinozaurii – O călătorie imersivă în lumea preistorică;

Cosmos – Descoperim tainele universului;

Zbor - O experiență imersivă despre relațiile adolescenților de azi;

Magia Sărbătorilor de Iarnă;

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul muzeului.

Târgul de Crăciun de la Sibiu se încheie la data de 4 ianuarie. Toate căsuțele, muzeul imersiv, dar și roata, trenul, caruselul și atelierului Moșului se deschid zilnic de la ora 11:00 fără excepție.