Topul celor mai frumoase sate turistice din lume în 2025, realizat de ONU: Cuprinde și locuri din Europa unde poți fugi de aglomerație

1 minut de citit Publicat la 07:30 23 Oct 2025 Modificat la 07:48 23 Oct 2025

Satul Bellano din Italia, pe malul calului Como. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia images

UN Tourism, agenția Organizației Națiunilor Unite (ONU) care se ocupă de turism, a publicat topul celor mai frumoase sate din lume în 2025. Clasamentul evidenţiază comunităţi rurale care, prin turism, creează oportunităţi economice, susţin incluziunea socială şi respectă valorile de mediu şi culturale.

Ce criterii s‑au folosit

Comunităţile participante au fost evaluate pe baza următoarelor nouă domenii:

Resurse culturale şi naturale Promovarea şi conservarea resurselor culturale Sustenabilitate economică Sustenabilitate socială Sustenabilitate de mediu Dezvoltare turistică şi integrarea lanţului de valoare Guvernanţă şi prioritizarea turismului Infrastructură şi conectivitate Sănătate, siguranţă şi securitate

Prin aceste criterii, UN Tourism urmăreşte să asigure că turismul în zone rurale nu este doar un obiectiv de marketing, ci contribuie real la dezvoltarea comunităţii.

Topul celor mai frumoase sate turistice din lume în 2025

Programul „Best Tourism Villages” reprezintă o direcţie clară în turismul mondial: turismul rural nu este doar o alternativă, ci devine motor de dezvoltare durabilă. În contextul în care oraşele devin tot mai aglomerate, iar turiştii caută experienţe autentice, sate precum cele din listă oferă un răspuns.

Prin recunoaşterea acestor comunităţi, UN Tourism trimite un mesaj clar:

Investiţia în infrastructură şi conectivitate este importantă

Conservarea mediului şi patrimoniului cultural rămâne esenţială

Comunitatea locală trebuie să fie inclusă şi să beneficieze direct

Astfel, turiştii pot alege cu încredere să viziteze aceste sate, ştiind că cea mai mare parte din beneficiile turismului rămân locale.

Lista celor 52 de cele mai bune sate turistice desemnate de UN Tourism pentru anul 2025 este următoarea (în ordine alfabetică după numele satului):