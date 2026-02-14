Topul celor mai primitoare orașe și regiuni din lume. Șapte dintre destinațiile unde turiștii se simt ca acasă sunt în Europa

Dresda, Saxonia. Foto: Getty Images

Oamenii pe care îi întâlnim în călătorii contează la fel de mult ca locurile pe care le vizităm. Pornind de la acest criteriu, Booking.com a publicat lista celor mai primitoare 10 orașe și 10 regiuni din lume, realizată pe baza recenziilor lăsate de turiști în ultimul an, potrivit Euronews.

Deși fotografiile din vacanțe surprind adesea plaje spectaculoase sau clădiri impresionante, amintirile care ne rămân cel mai vii sunt, de multe ori, legate de oamenii pe care îi întâlnim pe drum. Recomandările de călătorie primite de la prieteni sau familie includ frecvent observații despre cât de primitori sunt localnicii, iar acest lucru contează tot mai mult atunci când ne alegem destinațiile, mai ales într-o perioadă în care protestele împotriva turismului apar constant în fiecare vară în marile orașe europene.

Oamenii dau viață unui loc, iar dacă vrei să mergi într-o destinație cunoscută pentru faptul că își întâmpină vizitatorii cu brațele deschise, Booking.com a publicat lista celor mai primitoare 10 orașe și 10 regiuni din lume.

Cele mai primitoare orașe și regiuni din Europa

Montepulciano, din sudul Toscanei (Italia), a ocupat primul loc în clasamentul mondial al celor mai primitoare orașe.

Pe lângă localnicii prietenoși, orașul de pe deal este cunoscut pentru vinul Vino Nobile, produs în zonă, iar mulți turiști ajung aici pentru tururi ale podgoriilor și degustări.

Montepulciano. Foto: Getty Images

Orașul balnear Harrogate, din Anglia, s-a clasat pe locul patru, fiind preferat de turiști pentru zilele de relaxare și tratamente spa.

Harrogate. Foto: Getty Images

Ultimul pe lista orașelor (dar deloc de neglijat) este Klaipėda, din Lituania. O plimbare prin centrul vechi al orașului-port este obligatorie, mai ales pentru iubitorii de artă, deoarece străzile sunt presărate cu sculpturi.

Klaipėda. Foto: Profimedia Images

Patru regiuni europene au fost, de asemenea, apreciate pentru ospitalitate:

Navarra, Spania (locul 3)

Saxonia, Germania (locul 6)

Overijssel, Olanda (locul 8)

Epirus, Grecia (locul 9)

Navarra este cunoscută mai ales pentru celebra cursă a taurilor din Pamplona, organizată în fiecare iulie, dar atrage turiști și prin peisajele sale naturale, precum deșertul Bardenas Reales și pădurea Irati.

Bardenas Reales. Foto: Getty Images

Saxonia oferă destinații excelente pentru city break-uri, cum sunt Dresda, capitala regiunii, și Leipzig, cel mai mare oraș. De asemenea, Chemnitz a fost Capitală Culturală Europeană în 2025.

Dresda, Saxonia. Foto: Getty Images

Overijssel găzduiește Giethoorn, supranumit „Veneția Nordului”, un sat străbătut de canale navigabile, dar și orașul Kampen, fost centru hanseatic plin de clădiri istorice.

Overijssel. Foto: Getty Images

Regiunea Epirus, din Grecia continentală, este preferată de iubitorii de drumeții datorită Munților Pindos. Satele din zonă, cunoscute sub numele de Zagorochoria, au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO în 2023.

Orașul Parga, Epirus. Foto: Getty Images

Cele mai primitoare orașe și regiuni din lume

Magong, un oraș din arhipelagul Penghu, situat în largul coastei de vest a Taiwanului, a fost desemnat al doilea cel mai primitor oraș din lume. Turiștii ajung aici pentru apele limpezi și pentru obiective istorice precum Templul Penghu Tianhou, cel mai vechi templu Mazu din țară.

Locul trei a revenit orașului San Martín de los Andes din Argentina, situat pe malul spectaculosului lac Lácar.

Fredericksburg, din Texas, a completat top cinci. Orașul poartă numele prințului Frederick al Prusiei și este cunoscut pentru moștenirea sa germană.

În restul topului 10 se mai regăsesc:

Pirenópolis (Brazilia)

Swakopmund (Namibia)

Takayama (Japonia)

Noosa Heads (Australia)

Regiunea Hidalgo din Mexic, unde se află impresionantul canion cu coloane de bazalt Prismas Basálticos, a fost desemnată cea mai primitoare regiune din lume. Pe locul al doilea s-a situat Newfoundland și Labrador din Canada, cunoscută pentru fauna sa bogată.

Alte destinații din top 10 includ statul Idaho (SUA), Himachal Pradesh (India), Phang Nga (Thailanda) și Chiriquí (Panama).

Cum au fost realizate clasamentele

Listele celor mai primitoare orașe și regiuni au fost publicate în cadrul premiilor Booking.com Traveller Review Award 2026.

Aceste clasamente își propun să evidențieze destinațiile care „oferă o ospitalitate memorabilă, prin atenția la detalii, interacțiuni calde și gazde care fac un efort suplimentar pentru oaspeți”.

Rezultatele se bazează pe numărul de premii obținute de fiecare destinație. În clasament au intrat acele orașe și regiuni care au avut cea mai mare proporție de unități de cazare premiate, raportată la totalul hotelurilor, caselor de vacanță și altor furnizori de servicii turistice listate pe platformă.