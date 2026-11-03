Topul orașelor europene pentru cei care merg singuri în vacanță. Destinațiile recomandate și cele de evitat

2 minute de citit Publicat la 23:27 03 Noi 2026 Modificat la 23:27 03 Noi 2026

Praga, capitala Cehiei, ocupă primul loc în clasament. Foto: Getty Images

Praga, Cracovia și Istanbul sunt cele mai bune orașe europene pentru cei care preferă să călătorească singuri, potrivit unui nou clasament care a analizat costurile, siguranța și posibilitățile de cazare. Studiul arată și care sunt cele mai puțin avantajoase destinații pentru o vacanță pe cont propriu, unde cheltuielile pot fi cu aproape 100 de euro mai mari pe zi, scrie Euronews.

Călătoriile pe cont propriu devin tot mai populare, însă alegerea unei destinații nu este întotdeauna ușoară, mai ales pentru cei care pleacă pentru prima dată singuri în vacanță. Unele orașe sunt mai accesibile, mai sigure și oferă mai multe posibilități de a cunoaște alți turiști.

Pentru a afla care sunt cele mai potrivite destinații, compania Radical Storage a realizat un nou clasament, numit Solo Travel Index, în care a analizat 48 dintre cele mai vizitate orașe din Europa.

Au fost luați în calcul 11 indicatori, printre care cheltuielile medii zilnice pentru o persoană, nivelul de siguranță perceput, potrivit platformei Numbeo, și numărul hostelurilor disponibile, o opțiune populară printre cei care călătoresc singuri.

Fiecare oraș a primit note de la 1 la 10 pentru fiecare indicator, iar media acestora a stabilit poziția în clasamentul final.

Cele mai bune orașe europene pentru cei care călătoresc singuri

Praga, capitala Cehiei, ocupă primul loc în clasament. O zi de vacanță aici costă, în medie, 134,33 de euro, sumă care include cazarea, mâncarea, transportul și activitățile de divertisment. Orașul se află și pe locul opt în privința siguranței, dintre cele 48 de destinații analizate.

Pe locul al doilea se află Cracovia, din Polonia, care este și al doilea cel mai ieftin oraș din întregul clasament.

Podiumul este completat de Istanbul, din Turcia, care s-a remarcat prin cele mai mici prețuri la paturile din camerele comune ale hostelurilor.

Polonia mai are un oraș în primele zece, Gdańsk, aflat pe locul cinci. Portugalia și Spania sunt reprezentate fiecare de câte două destinații: Lisabona și Porto, respectiv Sevilla și Barcelona.

Top 10 orașe europene pentru călătorii pe cont propriu:

Praga, Cehia Cracovia, Polonia Istanbul, Turcia Lisabona, Portugalia Gdańsk, Polonia Berlin, Germania Porto, Portugalia Sevilla, Spania Barcelona, Spania Riga, Letonia

Cele mai puțin avantajoase orașe pentru turiștii care călătoresc singuri

La polul opus se află Zürich, din Elveția, desemnat cel mai puțin avantajos oraș european pentru călătoriile pe cont propriu, în principal din cauza prețurilor ridicate.

Cazarea costă, în medie, 168,13 euro pe zi, cel mai mare preț dintre toate orașele analizate. Zürich are și al doilea cel mai ridicat cost al mâncării și al treilea cel mai mare cost al transportului.

Pe următoarele locuri se află Reykjavík, capitala Islandei, și Veneția, din Italia. Și în cazul acestor destinații, prețurile mari au influențat negativ clasamentul, mai ales că persoanele care călătoresc singure nu au cu cine să împartă costurile cazării.

Diferențele sunt considerabile. Potrivit Radical Storage, o zi de vacanță în cele zece orașe aflate la coada clasamentului costă, în medie, 252 de euro. În schimb, în primele zece destinații, cheltuielile medii sunt de 153 de euro pe zi, cu aproape 100 de euro mai puțin.

Cele 10 orașe europene cel mai slab clasate pentru călătoriile pe cont propriu:

Zürich, Elveția Reykjavík, Islanda Veneția, Italia Aarhus, Danemarca Köln, Germania Geneva, Elveția Frankfurt, Germania Nisa, Franța Marsilia, Franța Dublin, Irlanda

Clasamentul arată că prețurile pot cântări mult în alegerea unei destinații, mai ales pentru turiștii care călătoresc singuri și trebuie să suporte integral cheltuielile cu cazarea, transportul și mesele.