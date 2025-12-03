Tot mai mulţi români aleg să-şi petreacă vacanţa de iarnă în locuri călduroase. "Cererea pentru destinaţii internaţionale a crescut"

Printre alegerile oamenilor se află Zanzibar, Londra sau chiar Budapesta. Foto: Getty Images

Tot mai mulți români aleg să-și petreacă vacanțele de iarnă în destinații calde și exotice, preferând soarele în locul frigului de acasă. Cererea pentru astfel de călătorii a crescut, iar oamenii caută pachete complete care includ zbor și cazare, pentru experiențe mai relaxante și mai lungi. În același timp, destinațiile tradiționale din Europa și stațiunile montane din România sunt şi ele printre preferinţe.

Tot mai mulți români aleg să petreacă vacanțele de iarnă în locuri noi și exotice, căutând să descopere culturi diverse și experiențe inedite, de la plaje însorite la aventuri urbane, iar cererea pentru astfel de vacanțe a înregistrat o creștere semnificativă.

"Și-au dorit foarte mult să petreacă din nou Revelionul la căldură, așa încât în topul preferințelor sunt Emiratele, nu numai Dubai. O creștere extraordinară au înregistrat Doha și statele învecinate.

Vorbim în continuare de turiști care vor să petreacă mai mult de 7 zile, cei care vor să petreacă clar Revelionul pe plajă: Zanzibar, Cuba, unde pachetele pornesc de la 1.500 de euro de persoană şi pot depăși și 3.000 de euro de persoană", a explicat Roxana Ilinca, directorul unei agenţii de turism.

Românii își împart alegerile de vacanță: unii caută destinații călduroase și exotice, în timp ce alții preferă să trăiască atmosfera tradițională a sărbătorilor de iarnă.

"Creșterea față de anul trecut pentru destinațiile internaționale este de 15-20%", a adăugat Ilinca.



Și în România, hotelierii au pregătit oferte speciale pentru perioada sărbătorilor.

"În Poiana Brașov sunt hoteluri de 4 și 5 stele care atrag turiști pentru experiențe la SPA și cine festive. Pachetele în Poiană, pentru semipensiune, pornesc de la o mie de euro de persoană, cameră dublă. În Maramureș, în zona tradițională, putem găsi 4 nopți în jur de 500-600 de euro", a adăugat Ilinca.

Anul acesta, planificarea vacanțelor de iarnă devine tot mai diversificată, oferind oportunitatea de a combina relaxarea, aventura și experiențele culturale, indiferent de destinație sau buget.