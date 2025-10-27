„Totul e vechi, umed, cu mucegai pe pereți, dar face parte din experiență”. De ce au devenit virale călătoriile în Transnistria

Fascinați de relicvele URSS, de statuile uriașe ale lui Lenin, de suvenirurile cu Vladimir Putin și chiar de tancuri T-34 lăsate ca exponate în piețe publice, tot mai mulți turiști occidentali sunt atrași de Transnistria, scrie Euronews.

Deși niciun stat din Europa nu recunoaște autoritatea regimului separatist, iar zona este păzită de aproximativ 1.500 de soldați ruși, Transnistria a devenit un magnet pentru turiștii străini atrași de atmosfera „înghețată în timp”.

Verificarea statisticilor turistice din Transnistria este o provocare. Oficiul de turism din Moldova nu a răspuns solicitărilor Euronews Travel cu privire la cifrele oficiale. Cu toate acestea, Comitetul Vamal al regiunii nerecunoscute transnistrene susține că numărul turiștilor „s-a dublat în ultimii doi ani”.

Deși nu a furnizat cifre clare, un raport publicat în 2020 a estimat că aproximativ 20.000 de turiști ajung în regiune în excursii de o zi din Moldova, în fiecare an. Transnitria a lansat, de asemenea, primul său ghid turistic, disponibil atât în ​​rusă, cât și în engleză. Documentul include informații despre scutirea de taxe vamale, mărfurile interzise și instrucțiuni despre cum străinii își pot aduce vehiculele în statul separatist.

Recent, videoclipuri cu obiective turistice neobișnuite din Transnistria au devenit virale și pe TikTok , peste cinci mii de postări fiind etichetate sub „#Transnistria”. Creatorii care vizitează statul autoproclamat i-au prezentat arhitectura din epoca sovietică și istoria unică, adesea sub pretextul vizitei „locului care nu există”.

„Ca o întoarcere în timp”

Harry Tully, un turist britanic, spune că Transnistria e perfectă pentru pasionații de istorie sovietică. Ajuns acolo după un drum cu trenul de noapte din România spre Moldova, el a vizitat obiective emblematice precum cetatea Bender și o cantină decorată ca în vremurile URSS.

Tully recunoaște că a fost întâmpinat la graniță de tancuri rusești și militari înarmați, dar declară că nu a avut probleme: „Trebuie doar să fii respectuos și să respecți regulile. Nu poți judeca un loc până nu îl vezi cu ochii tăi.” „Familia mea a crezut că sunt nebun și că am o criză a vârstei de mijloc”, spune el.

„Totul e vechi, umed, cu mucegai pe pereți, dar face parte din experiență. Se aud cântece sovietice, iar meniul are carne, legume și multe murături”, a povestit el.

Tully a vizitat și o librărie din Tiraspol unde se vând magneți și afișe cu Vladimir Putin, unul dintre cele mai populare locuri în rândul turiștilor occidentali curioși.

După ce a vizitat și alte destinații neobișnuite, precum Kazahstan, Uzbekistan și Armenia, Tully spune că turiștii trebuie să înțeleagă că guvernul unei țări și poporul unei țări sunt „două lucruri foarte diferite”.

E ste sigur să vizitezi Transnistria?

Ministerul britanic de Externe avertizează cetățenii să evite complet zona, din cauza războiului din Ucraina și a riscului unor pene majore de curent în regiune. De asemenea, o călătorie acolo poate duce la pierderea valabilității asigurării de călătorie.

Experții în turism susțin că o parte dintre călătorii occidentali s-au plictisit de destinațiile „instagramabile” și caută locuri atipice, pline de simbolism istoric. Transnistria oferă exact acest contrast. Totuși, turiștii sunt sfătuiți să intre în regiune doar pe rute oficiale, să aibă toate documentele la ei și să evite fotografierea obiectivelor militare. În plus, ATM-urile funcționează aleatoriu, așa că e recomandat numerarul.

În ciuda tensiunilor dintre Transnistria și Moldova, Biroul de turism al țării oferă în continuare sfaturi despre vizitarea regiunii pe site-ul său web. Detaliază companiile de turism locale care oferă excursii de o zi în cel mai important oraș din Transnistria, Tiraspol, și evidențiază Cetatea Bender și statuile sovietice ca atracții obligatorii.

„Dacă aveți o viză valabilă pentru regiunea moldovenească, atunci aveți voie să vizitați și regiunea transnistreană, iar cetățenilor UE și SUA li se permite să călătorească fără viză în regiunea transnistreană”, se arată în comunicat.

Cu toate acestea, pe pagina sa dedicată siguranței și securității, instituția avertizează că în luna mai a acestui an au avut loc explozii în regiunea transnistreană. „Nu se știe încă sursa acestor explozii și perturbări, iar guvernul moldovean depune eforturi pentru a menține relații pașnice”, se arată în comunicat. „Prin urmare, nu recomandăm niciunui călătorit să viziteze Transnistria în acest moment, deoarece Republica Moldova nu poate asigura siguranța acolo.”

Site-ul include o declarație a guvernului Republicii Moldova care recomandă, de asemenea, „evitarea deplasărilor” și „desfășurarea activităților planificate” în regiune.

Unii vizitatori spun că prin turism susțin micile afaceri și locuitorii simpli, nu regimul separatist. Alții acuză însă că aceste vizite contribuie la propaganda pro-rusească și „romantizează comunismul”.

Un locuitor moldovean citat de Euronews a transmis un mesaj dur turiștilor: „Guvernul separatist și-a ținut populația în frig în ianuarie, doar pentru a nu accepta ajutor din partea UE sau dialog cu Chișinăul. Nu uitați asta când veniți pentru poze.”