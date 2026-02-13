Una dintre cele mai ieftine țări din lume a lansat viza pentru nomazi digitali. Aici, o masă la restaurant costă 13 lei

Sri Lanka se numără și printre cele mai pitorești țări din lume, care atrage anual tot mai mulți turiști FOTO: Gety Images

Pentru cei care lucrează de la distanță și își caută „casa departe de casă”, Sri Lanka ar putea fi o opțiune. Țara din Asia de Sud a lansat oficial viza pentru nomazi digitali în luna februarie și mulți oameni care nu sunt legați de o adresă și un job ar putea fi interesați, având în vedere că aici costurile vieții sunt mult mai scăzute decât în țări din Europa sau alte zone ale lumii.

Viza este concepută pentru a „atrage profesioniști străini care doresc să locuiască și să lucreze de la distanță din Sri Lanka, în timp ce oferă servicii clienților sau companiilor cu sediul în afara țării”, potrivit declarațiilor publicate online de Departamentul pentru Imigrare și Emigrare – Divizia Vize de Reședință din Sri Lanka, potrivit CNBC.

› Vezi galeria foto ‹

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții, între care:

Să fie angajați ai unei companii cu sediul într-o altă țară, să fie freelanceri sau să dețină o afacere care nu este înregistrată în Sri Lanka.

Să aibă un venit lunar minim de 2.000 de dolari. Pentru solicitanții cu mai mult de doi dependenți, suma crește cu 500 de dolari pentru fiecare persoană suplimentară.

Solicitanții trebuie să prezinte dovada venitului lunar minim.

Să dețină asigurare medicală și cazare adecvată pentru durata șederii.

Să nu se implice în activități politice sau perturbatoare.

Să prezinte dovada unui cazier judiciar curat din țara de origine.

Potrivit Departamentului pentru Imigrare și Emigrare, taxa de aplicare pentru viză este de 500 de dolari per persoană.

După ce solicitantul are toate documentele în regulă, trebuie să depună documentația necesară online la Departamentul pentru Imigrare și Emigrare – Divizia Vize de Reședință. Dacă cererea este aprobată, viza va fi aplicată în pașaportul solicitantului. Aceasta poate fi reînnoită anual, însă după primul an, solicitanții trebuie să prezinte dovada înregistrării fiscale în Sri Lanka.

Deținătorii vizei pentru nomazi digitali vor avea permisiunea de a deschide conturi bancare personale în Sri Lanka, de a-și înscrie copiii la școli internaționale sau private și de a participa la spații de co-working și la evenimente turistice organizate de guvern sau de entități din sectorul privat.

În cazul în care apar modificări privind locul de muncă, venitul sau persoanele aflate în întreținerea titularului vizei pentru nomazi digitali, Departamentul pentru Imigrare și Emigrare trebuie notificat în termen de 30 de zile.

Creșterea popularității vizelor pentru nomazi digitali

Programele de viză pentru nomazi digitali au devenit tot mai populare după pandemia de Covid-19. Până în 2025, peste 50 de regiuni și țări oferă astfel de programe, inclusiv Italia, Bulgaria și Spania.

Viza pentru nomazi digitali din Sri Lanka este similară celor oferite de alte țări din Europa și Asia. Durata șederii variază de la un loc la altul, însă majoritatea țărilor permit o perioadă cuprinsă între șase luni și un an.

Costurile vieții în Sri Lanka, printre cele mai scăzute din lume

În 2026, Sri Lanka este clasată ca o țară cu prețuri foarte accesibile pentru expați. O familie cu patru persoane poate trăi foarte bine aici cu 2.200 de dolari pe lună, sumă care include închirierea unei case, potrivit Numbeo, cea mai mare bază de date cu date furnizate de utilizatori despre orașe și țări din întreaga lume.

Persoanele singure pot trăi cu până în 500 de dolari (fără chirie).

Deși este foarte atrăgătoare din punct de vedere al costurilor, Sri Lanka se confruntă cu o inflație ridicată, iar recent cheltuielile au crescut.

Potrivit sursei citate, în momentul de față, o masă pentru o persoană la un restaurant local costă 13 lei, iar o masă pentru două persoane la un restaurant „cu pretenții” costă 85 de lei