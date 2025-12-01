VIDEO Zecii de mii de turişti au blocat centrul oraşului Napoli. Locuitorii s-au plâns că nu au putut ieşi din case

Autorităţile au implementat un traseu cu sens unic, cu agenți de pază și poliție locală. Sursa foto: captura facebook/ Marcus Probst

Zeci de mii de turiști au luat cu asalt centrul istoric al orașului Napoli dumincă dimineață şi au blocat întreaga zonă. Locuitorii și-au strigat revolta: „Nu putem ieși din casele noastre”.

Mulţimea era atât de mare, încât le era foarte greu chiar şi pietonilor să meargă pe jos, în timp ce locuitorii au fost blocați în casele din centrul oraşului. Autorităţile au implementat un traseu cu sens unic, cu agenți de pază și poliție locală, relatează Fanpage.

„Trebuie să gestionăm mai bine fluxul de turiști”, a comentat un locuitor, „pentru a evita incidentele. Sunt sute de mii de oameni”. Autorităţile au decis ca sensul unic de deplasare din zona respectivă să varieze alternativ în fiecare weekend pentru a fluidiza fluxul de persoane.

Gennaro Esposito, președintele Comitetului Cetățenilor pentru Condiții de Viabilitate și consilier local din Napoli, a solicitat un control mai strict al traficului în zona respectivă: „Este o situație șocantă, locuitorii sunt blocați acasă: nu pot ieși din clădire sau nu se pot întoarce la apartamentele lor. Mersul pe jos pe Via Benedetto Croce este aproape imposibil din cauza mulțimii incredibile. Este nevoie de mai multă poliție locală și supraveghere.”

Mulți locuitori şi-au exprimat îngrijorarea: „Dacă s-ar întâmpla ceva, cum ar trece ambulanțele de urgență? Cum ar ajunge ajutoarele? Cineva s-ar putea răni sau ar putea fi mai rău.” Aceștia au solicitat autorităţilor de la Napoli să reglementeze mai bine fluxurile de trafic pietonal.

Pentru weekendul prelungit care va avea loc în Italia cu ocazia sărbătorii catolice L'Immacolata (6-8 decembrie) se preconizează un adevărat record de turişti pentru oraşul Napoli. Estimările întocmite de centrul de cercetare Confesercenti Campania indică posibilitatea unui aflux de aproximativ 430.000 de vizitatori, generând un impact economic total de aproximativ 215 milioane de euro.