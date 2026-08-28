„Triunghiul Mănăstirilor” din Tulcea: Un traseu cu tradiții importante. Povestea Mănăstirilor Saon, Cocoș și Celic Dere

De la stânga la dreapta: Mănăstirea Saon, Mănăstirea Celic Dere și Mănăstirea Cocoș. Colaj foto: Agerpres

În nordul Dobrogei, trei mănăstiri formează un traseu cunoscut drept „Triunghiul Mănăstirilor”: Saon, Cocoș și Celic Dere. Locurile păstrează povești vechi, tradiții monahale și odoare importante pentru credincioși. O echipă Antena 3 CNN a vizitat aceste locuri pentru a afla poveștile oamenilor care țin aceste așezăminte vii.

„Avem un număr de 14 mănăstiri, între care cea mai importantă este, în cele trei mănăstiri din Triunghiul Mănăstirilor, Mănăstirea Cocoș, întemeiată în secolul Al 19-lea de un călugăr ardelean, Visarion Făgărășanu. Mănăstirea Cocoșii este un reper duhovnicesc.

Avem apoi două mănăstiri de maici: Mănăstirea Celic Dere, care și ea este întemeiată tot în secolul al 18-a lea și mănăstirea de la Balta Saon sau Mănăstirea Saon, tot din secolul al 18-a”, a spus Episcopul Tulcii, Visarion Bălțat.

Prima oprire este la Mănăstirea Saon, așezată într-un peisaj de poveste, aproape de apele Dunării. Viaţa monahală are aici un ritm special: înseamnă reculegere şi efort, seninătate şi muncă de dimineaţă pînă seara. Maicile cresc animale şi cultivă legume în solare. Nimeni nu stă o clipă, iar rugăciunile se ridică spre Cer în fiecare clipă.

„Aici ne aflăm în biserica principală a mănăstirii, care are hramul Acoperământul Maicii Domnului. Mănăstirea se înființează în anul 1846, atunci când Dobrogea se afla încă sub dominația Imperiului Otoman. Inițial, a fost mănăstire de călugări până în anul 1930, când s-a transformat în mănăstire de maici. Se fac pelerinaje regulat. Vin și credincioși din satele apropiate, din orașe, din Constanța, din Galați, din Tulcea și din toată țara”, a spus Monahia Gabriela.

De la Saon, drumul ne poartă spre Mănăstirea Cocoș, un loc cu o istorie bogată și foarte iubit de credincioși. Mănăstirea te primeşte astăzi cu arhitectura ei veche și fermecătoare, unde oricine poate găsi un răgaz de linişte şi reculegere.

„Mănăstirea se cheamă Cocoș datorită poziției locului. Este situată lângă Dealul Cocoșului, pe dealul alăturat, în partea de sud-est a mănăstirii. Cântau cocoși de munte și au spus Dealul Cocoșului.

Este cea mai veche din triunghiul celor trei mănăstiri, cea mai veche întemeiată, și oamenii vin aici pentru rugăciune. Rugăciunea la Mănăstirea Cocoș a funcționat neîntrerupt de la întemeiere până în zilele noastre și s-a săvârșit permanent Sfânta Liturghie.

Oamenii simt lucrul acesta, că e loc de rugăciune. Vin aici să se roage, să se reculeagă și să se închine”, a spus Părintele Protosinghel Atanasie Coșmeriuc, secretarul Mănăstirii și ghid.

Ultima oprire este la Mănăstirea Celic Dere, unul dintre cele mai vechi și importante așezăminte monahale din această parte a țării. Locul păstrează povești și tradiții care au trecut din generație în generație. Şi un odor de mare preț pentru credincioși: icoana Mântuitorului, despre care se spune că este făcătoare de minuni. Pentru cei care ajung aici, întâlnirea cu icoana este momentul cel mai emoţionant al pelerinajului.

„Noi numim icoana care se curăță, nu știm de când datează. A fost adusă la mănăstire aproximativ acum 270 de ani de un soldat. Mănăstirea noastră nu are sfinte moaște, în schimb are multe icoane făcătoare de minuni.

Ocrotitoarea mănăstirii noastre este Maica Domnului. În biserica mare avem o icoană de la care am aflat că Maica Domnului este ocrotitoarea mănăstirii. Suntem în jur de 40 de măicuțe. Am mai rămas în jur de 40 de măicuțe. Avem Sfânta Liturghie în fiecare zi”, a spus Monahia Irinia.

Saon, Cocoș și Celic Dere nu sunt simple opriri pe un traseu turistisc prin județul Tulcea. Sunt locuri în care credința, istoria și viața de zi cu zi se împletesc natural. Iar dacă îți laşi timp să priveşti şi să te bucuri de frumuseţe, pleci de aici cu daruri nepreţuite.