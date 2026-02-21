Ultimele cuvinte ale actorului Eric Dane au fost către fiicele lui: „Am încercat, sunteți inima mea, sunteți totul”

Ultimele sale cuvinte, adresate fiicelor sale, au fost cele care au provocat o reacție emoționantă puternică în rândul fanilor. Foto: Hepta

Actorul Eric Dane și-a petrecut ultimele zile din viață alături de soția lui, actrița Rebecca Gayheart, și de fiicele lor, Billie și Georgia. Ultimele sale cuvinte au fost pentru fiicele lui, potrivit unui episod emoționant din documentarul „Famous Last Words”, făcut public de Netflix, după moartea artistului. Acolo, actorul își ia rămas bun de la Billie și Georgia și le spune care sunt patru sfaturi de viață pe care ar vrea ca adolescentele să le urmeze în viețile lor.

În episodul din documentar, care este și ultimul interviu dat vreodată de actor, Dane a vorbit pe larg despre copilăria sa traumatică, lupta cu dependența de droguri și cu boala care în cele din urmă l-a răpus. Însă, „ultimele sale cuvinte” adresate fiicelor sale au fost cele care au provocat o reacție emoționantă puternică în rândul fanilor.

„Sper că am demonstrat că poți înfrunta orice. Poți înfrunta sfârșitul zilelor tale. Poți înfrunta iadul cu demnitate. Luptați, fetelor, și țineți capul sus. Billie și Georgia, voi sunteți inima mea. Sunteți totul meu. Noapte bună. Vă iubesc. Acestea sunt ultimele mele cuvinte”, a spus Eric Dane în documentar.

Ce a spus Eric Dane

Spre finalul interviului din „Famous Last Words” de pe Netflix, Eric Dane a împărtășit patru sfaturi de viață pentru fiicele sale.

El a început astfel: „Billie și Georgia, aceste cuvinte sunt pentru voi. Am încercat. Uneori m-am poticnit, dar am încercat. Per total, ne-am distrat de minune, nu-i așa? Îmi amintesc toate momentele petrecute la plajă — voi două, eu și mama — în Santa Monica, Hawaii, Mexic. Vă văd și acum jucându-vă în ocean ore întregi, micile mele sirene. Zilele acelea, la propriu și la figurat, au fost raiul. Vreau să vă spun patru lucruri pe care le-am învățat din această boală și sper nu doar să mă ascultați, ci să mă auziți cu adevărat.”

Primul sfat pentru fiicele lui a fost: „Trăiți acum. Chiar acum. În prezent. Este greu, dar am învățat să fac asta. Ani la rând, am rătăcit mental, pierdut în propriile gânduri pentru perioade lungi, copleșit de autocompătimire, rușine și îndoială. Am reluat decizii și m-am întrebat dacă nu cumva am greșit: «N-ar fi trebuit să fac asta. N-ar fi trebuit niciodată să fac acel lucru.» Gata. Din pur instinct de supraviețuire, sunt forțat să rămân în prezent. Dar nici nu vreau să fiu în altă parte. Trecutul conține regrete. Viitorul rămâne necunoscut. Așa că trebuie să trăiți acum. Prezentul este tot ce aveți. Prețuiți-l. Bucurați-vă de fiecare clipă.”

El a continuat: „În al doilea rând, îndrăgostiți-vă. Nu neapărat de o persoană, deși recomand și asta. Îndrăgostiți-vă de ceva. Găsiți-vă pasiunea, bucuria. Găsiți acel lucru care vă face să vreți să vă ridicați din pat dimineața și care vă motivează întreaga zi. Eu m-am îndrăgostit pentru prima dată cam la vârsta voastră. M-am îndrăgostit de actorie. Acea iubire m-a ajutat, în cele din urmă, să trec prin cele mai întunecate ore, zile și cel mai greu an din viața mea. Încă îmi iubesc munca; încă o aștept cu nerăbdare. Încă vreau să stau în fața camerei și să-mi joc rolul. Munca mea nu mă definește, dar mă entuziasmează. Găsiți ceva care vă entuziasmează. Găsiți-vă drumul, scopul, visul. Apoi mergeți după el. Cu adevărat.”

Mai mult, el a adăugat: „În al treilea rând, alegeți-vă prietenii cu grijă. Găsiți-vă oamenii și lăsați-i să vă găsească. Apoi dăruiți-vă lor. Cei mai buni dintre ei vă vor oferi înapoi: fără judecată, fără condiții, fără întrebări. Sunt atât de recunoscător pentru familia și prietenii mei apropiați. Fiecare dintre ei a fost alături de mine. Nu mai pot face lucrurile mărunte pe care le făceam înainte. Nu mai pot conduce, merge la sală, lua o cafea sau ieși în oraș. Dar am învățat să accept alternativele. Prietenii vin la mine; mâncăm împreună, ne uităm la un meci și ascultăm muzică. Nu fac nimic special; pur și simplu sunt acolo. Asta contează enorm. Doar fiți prezenți. Și iubiți-vă prietenii cu tot ce aveți. Țineți de ei. Vă vor distra, vă vor ghida, vă vor ajuta, vă vor sprijini, iar unii vă vor salva.”

Ultima lecție pentru fiicele sale: „În final, luptați cu fiecare fibră a ființei voastre și cu demnitate. Când vă confruntați cu provocări, fie ele de sănătate sau de altă natură, luptați. Nu renunțați niciodată. Luptați până la ultima suflare. Această boală îmi ia încet corpul, dar nu-mi va lua niciodată spiritul. Sunteți două persoane diferite, dar amândouă sunteți puternice și reziliente. Ați moștenit reziliența de la mine. Este superputerea mea. Mă dobori, mă ridic imediat și revin. Mă ridic iar și iar și iar. Mark spune că sunt ca o pisică, doar că o pisică are nouă vieți, iar eu sunt deja la numărul 15, fără îndoială. Așa că atunci când ceva neașteptat vă lovește - și se va întâmpla, pentru că asta este viața -luptați și înfruntați-l cu onestitate, integritate și grație, chiar dacă pare de netrecut.”

Actorul Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la vârsta de 53 de ani. În 2025 el anunțase că suferă de scleroză laterală amiotrofică, o boală cunoscută și sub numele de Lou Gehrig, care afectează progresiv celulele nervoase din creier şi măduva spinării.

„Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase ale sale, Billie și Georgia, care au fost centrul universului său. De-a lungul luptei sale cu ALS, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării acestei boli, hotărât să facă o diferență pentru alții care duc aceeași luptă”, a transmis familia acestuia într-un comunicat.

Într-unul dintre ultimele sale roluri, Dane a interpretat un pompier diagnosticat cu ALS în serialul „Brilliant Minds” difuzat de NBC. Este cel mai cunoscut pentru rolul Dr. Mark Sloan, supranumit McSteamy, din „Grey’s Anatomy”. Dane, care l-a interpretat pe Cal Jacobs în „Euphoria” de la HBO, și-a reluat rolul în cel de-al treilea sezon, programat să fie lansat în aprilie anul acesta.