Un desen animat despre viața în comunism a câștigat un Premiu Emmy. Cine este Fritzi, personajul care îi învață pe copii istorie

3 minute de citit Publicat la 13:03 29 Noi 2025 Modificat la 13:03 29 Noi 2025

Pe urmele lui Fritzi este destinat copiilor între 8 și 12 ani și familiilor lor. Foto: captură trailer Pe urmele lui Fritzi /Youtube

O călătorie în timp, o lecție de istorie. Auf Fritzis Spuren (Pe urmele lui Fritzi) spune povestea unei fetițe de 12 ani care locuiește în Germania de Est, în Leipzig, în anul 1989, cu puțin timp înainte de căderea Zidului Berlinului. Desenul animat în șase părți a făcut istorie la New York, unde a fost premiat cu un Emmy. Creatorii au dezvăluit că lucrează la această animație de 16 ani și speră că va fi urmărită și de adulți care au trăit în comunism și că îi va face să fie mai deschiși cu copiii și nepoții lor despre această perioadă istorică, relatează The Guardian.

Povestea este spusă prin intermediul a două avatare animate, Julian și Anna, care pornesc într-o călătorie înapoi în timp în Republica Democrată Germană, într-o perioadă în care protestele împotriva regimului comunist luat avânt. În timpul călătoriei lor, ei întâlnesc persoane care s-au născut în comunism și care le dezvăluie viața lor.

Succesul desenului arată „că nu există niciun subiect prea dificil” pentru copii, este de părere actorul din rolul principal, Julian Janssen. „Exact subiectele dificile trebuie abordate” cu cei mici, crede artistul.

Serialul animat, format din șase episoade, a făcut istorie pentru cinematografia germană. A fost premiat luni seară la New York, devenind primul program german de televiziune pentru copii care câștigă acest premiu la categoria Kids: Factual & Entertainment. Criticii au lăudat serialul pentru modul în care arată „cât de captivantă poate fi istoria”.

„Suntem complet uluiți că am câștigat cu această temă. Conținutul politic pentru copii nu este de obicei subiectul principal al unor astfel de programe … Faptul că povestea unei fetițe din Leipzig, care a trăit colapsul comunismului, a ajuns acum la New York și a câștigat un premiu mare este senzațional pentru noi”, a spus co-regizorul desenului, Ralf Kukula.

Cineastul a spus că creatorii au lucrat la acest proiect timp de 16 ani. „Am început în 2009 – și să fim aici acum se simte pur și simplu incredibil.”

Anke Lindemann, șefa departamentului de programe pentru copii și familie la Radiodifuziunea Centrală Germană (MDR), a spus că speră ca recunoașterea să însemne că serialul va fi văzut nu doar de un public global, ci și de un public mai larg din Germania, unde interpretările despre RDG diferă adesea.

„Când te-ai născut în RDG și ai crescut acolo, așa cum am crescut eu, și știi că, prin această producție, o parte din copilăria ta este explicată copiilor de azi, despre cum a fost, este ceva cu adevărat special. Acum că a ajuns la New York, sperăm că înseamnă că toată lumea va vorbi despre el,” a spus ea.

Pe urmele lui Fritzi este destinat copiilor între 8 și 12 ani și familiilor lor și se alătură filmelor precum The Lives of Others și Good Bye, Lenin!, precum și serialelor de televiziune Deutschland 83 și Kleo, ca producții de succes care au abordat subiectul vieții în comunism.

Serialul alternează între diferite aspecte ale vieții de zi cu zi, de la sala de clasă la mina de cărbune și scena punk, și trece între scene documentare și ficționale, combinând animația cu imagini din viața reală.

Primul episod începe prin explicarea justificării oficiale a autorităților est-germane pentru construirea zidului, respectiv că este o barieră „anti-fascistă”, și sugerează pericolele la care se expuneau cei care îndrăzneau să pună la îndoială această explicație. Se încheie cu o introducere în poliția secretă, Stasi.

Kukula a spus că, într-un perioadă în care Germania era profund divizată, orice experiență care amintea oamenilor ce aveau în comun era importantă.

„Când adulții și copiii urmăresc serialul împreună, și apar discuții între generații ca rezultat, atunci am atins cu adevărat ținta,” a declarat el pentru presa germană.

Serialul animat culminează cu zilele tensionate ale prăbușirii Zidului Berlinului și urmărește euforia care a urmat. „Am vrut să arătăm cum a fost când Germania era cea mai fericită țară din lume,” a spus Kukula, care a scris și scenariul. „Cred că este foarte important să ne amintim din nou de asta.