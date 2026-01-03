Un oncolog de la Harvard demontează șase mituri despre nutriție și explică de ce dietele care sunt în trend nu funcționează

2 minute de citit Publicat la 12:10 03 Ian 2026 Modificat la 12:10 03 Ian 2026

În ziua de astăzi, în mediul online apar multe rețete și diete miraculoase care promit să rezolve totul / Foto: Getty Images

Un oncolog de la Harvard demontează șase mituri majore despre nutriție și susține că viața lungă depinde de obiceiuri alimentare simple, nu de diete care sunt în trend.

O viață lungă și o stare bună de sănătate depind de obiceiuri simple, echilibrate și ușor de menținut pe termen lung.

Potrivit unui oncolog format la Harvard și expert în politici de sănătate, dacă vrei să trăiești mai mult și să te simți mai bine , nu mai alerga după „modele” alimentare, potrivit CNBC.

El susține că, în ziua de astăzi, în mediul online apar multe rețete și diete miraculoase care promit să rezolve totul.

Potrivit acestuia, majoritatea dietelor care sunt în trend nu aduc rezultate și chiar și cele care prezintă beneficii modeste rareori oferă rezultate care merită timpul, efortul și energia mentală pe care le necesită.

Mituri despre nutriție

Mitul 1: Orice gustare este dăunătoare

Un adult obișnuit consumă aproape 500 de calorii pe zi din gustări, o mare parte din acestea provenind din alimente ultra-procesate, cum ar fi chipsurile, fursecurile și deserturile ambalate. Aceste alimente sunt concepute pentru a încuraja supraalimentarea.

Cercetările arată că gustările sănătoase pot îmbunătăți calitatea generală a dietei.

Nucile, fructele, iaurtul, humusul și legumele oferă fibre, proteine ​​și grăsimi sănătoase care promovează senzația de sațietate fără vârfuri de zahăr din sânge.

Mitul 2: Trebuie să consumăm mai multe proteine

Oncologul susține că este mit că trebuie să consumăm mai multe proteine.

Aportul recomandat este de aproximativ 0,75 până la 1,0 grame pe kilogram de greutate corporală pe zi. El susține că nici pudrele proteice nu sunt cea mai bună opțiune.

Mitul 3: Suplimentele de fibre sunt la fel de sănătoase ca alimentele integrale

Fibrele reduc riscul de cancer, diabet șu boli cardiovasculare. Însă, cu toate acestea, puțini sunt cei care consumă cantitățile ideale zilnice de fibre.

Potrivit oncologului de la Harvard, suplimentele nu pot reproduce calitatea fibrelor din fructe, legume și cereale integrale.

Mitul 4: Produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi sunt întotdeauna mai bune

Consumul de lactate este asociat cu un risc mai scăzut de diabet zaharat de tip 2 și cu o dezvoltare mai bună a copiilor, indiferent de conținutul de grăsimi al acestora.

Contrar percepției potrivit căreia lactatele cu un conținut ridicat de grăsimi ar favoriza creșterea în greutate, dovezile științifice nu susțin această ipoteză.

Studiile arată, dimpotrivă, că acei copii care consumă lactate integrale prezintă un risc mai mic de supraponderalitate și obezitate comparativ cu cei care aleg produse cu conținut redus de grăsimi.

Mitul 5: Grăsimile sunt nocive

Nu toate grăsimile sunt nocive. Studiile arată că grăsimile sănătoase sunt esențiale, mai ales uleiurile vegetale precum ulei de măsline extravirgin sau avocado.

Mitul 6: Alimentația proastă poate fi compensată prin sport

Sportul contribuie la menținerea unui stil de viață sănătos, însă nu anulează un aport caloric excesiv. Alimentația joacă un rol esențial pentru sănătate.