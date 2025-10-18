Un tânăr de 27 de ani și-a făcut implant de păr, dar o reacție neașteptată l-a făcut să arate ca un personaj de desen animat

2 minute de citit Publicat la 12:00 18 Oct 2025 Modificat la 12:00 18 Oct 2025

În SUA, peste 35 de milioane de bărbați se confruntă cu alopecia androgenetică (chelia ereditară). Foto: iam.thats.a.bad.idea

Cât de departe ai merge pentru o podoabă capilară perfectă? Pentru Alex Finken, un tânăr de 27 de ani din Denver (SUA), răspunsul a fost: până la un implant de 17.500 de dolari. Doar că, la o zi după operație, s-a trezit cu o reacție neașteptată — fața i s-a umflat atât de tare încât a ajuns să semene mai mult cu Humpty Dumpty decât cu un influencer.

„Unii oameni doar se umflă puțin, ca și cum ar fi fost într-un meci de box. Eu arătam literalmente ca un ou”, a glumit el într-un clip postat pe TikTok, care a devenit rapid viral.

35 de milioane de bărbați trec prin asta

Alex nu e singurul care se luptă cu căderea părului. În SUA, peste 35 de milioane de bărbați se confruntă cu alopecia androgenetică (chelia ereditară), iar aproximativ 30% încep să piardă părul înainte de 30 de ani.

„La 24 de ani deja purtam șepci tot timpul și mă simțeam stânjenit în public fără ele,” a povestit Alex pentru The New York Post.

Pentru el, implantul nu a fost un gest de vanitate, ci o încercare de a-și recăpăta încrederea în sine:

„Nu era despre cum arăt, ci despre cum mă simt. Voiam doar să fiu din nou eu.”

Cum a decurs procedura

Finken a zburat la Salt Lake City pentru operație. Medicii i-au extras 3.536 de foliculi din partea din spate a capului și i-au implantat în zonele rarefiate de pe frunte și creștet.

„Mi-au refăcut complet linia părului, tâmplele și au adăugat densitate în zonele 2 și 3”, a explicat el într-un clip TikTok, arătând cu degetul regiunile afectate.

Totuși, a doua zi, când s-a uitat în oglindă, a avut un șoc. Fața i se umflase atât de tare încât „arăta ca o versiune animată a lui însuși”.

„Cel mai rău a fost în primele trei zile. După aceea, lucrurile s-au îmbunătățit vizibil,” a spus el.

Transformarea, zi cu zi

În prima zi, tânărului i s-au umflat tâmplele, dar suportabil. A doua zi i-au apărut vânătăile sub un ochi, iar umflătura a început să îi afecteze vederea. A treia zi însă, umflătura i-a coborât până la gât.

„Creierul meu nu e în pericol, căile respiratorii sunt ok. E doar inflamație sub piele,” și-a asigurat el fanii, care i-au lăsat îngrijorați mii de comentarii.

De ce apare edemul

Alex a explicat că fenomenul e perfect normal după implantul de păr.

„Principalul motiv este soluția salină și anestezia injectată în scalp. Fiecare persoană are un sistem limfatic diferit, așa că unii se umflă mai mult, alții mai puțin.”

Totuși, el a recunoscut că n-ar fi trebuit să bea alcool cu câteva zile înainte de procedură.

„Am băut vin vineri și sâmbătă, iar operația era miercuri. Nu faceți asta! Alcoolul dilată vasele de sânge și reduce eficiența anestezicului local,” a avertizat.

„A meritat pe deplin”

Chiar și cu fața umflată, Finken spune că nu regretă decizia.

„Recuperarea a fost mult mai ușoară decât mă așteptam. Trebuie doar răbdare și simțul umorului,” a glumit el. „Durerea a fost minimă – doar prima noapte a fost dificilă. După cinci zile, nu mai simțeam nimic.”

Acum, pe măsură ce noul lui păr începe să prindă rădăcini, spune că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața lui.

„Dacă e ceva ce îți poate reda încrederea sau calitatea vieții, fă-o. Și da, uneori trebuie doar să accepți că o să arăți ca un ou câteva zile.”