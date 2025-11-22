Un adolescent român de 14 ani a devenit cel mai tânăr somelier din lume

1 minut de citit Publicat la 08:00 22 Noi 2025 Modificat la 08:38 22 Noi 2025

David este cel mai tânăr absolvent al prestigioasei Școli Superioare de Ulei de Măsline din Spania. Foto: Facebook / Federația Națională a Degustătorilor Autorizați

Un adolescent român în vârstă de doar 14 ani a obținut o performanță remarcabilă pe plan internațional. David Filipas, originar din Gherla (județul Cluj), a devenit cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din România și cel mai tânăr absolvent al prestigioasei Școli Superioare de Ulei de Măsline din Spania (Olive Oil School of Spain), în cadrul programului intensiv desfășurat la Universitatea Politehnică din Valencia.

Federația Națională a Degustătorilor Autorizați (FNDA) a anunțat reușita printr-un mesaj publicat pe o rețea socială, felicitându-l pe adolescent:

„Suntem bucuroși să vă anunțăm reușita unui tânăr român, care a obținut titlul de somelier de ulei de măsline la Școala Superioară de Ulei de Măsline din Spania. Reușita sa este cu atât mai importantă cu cât a obținut această diplomă la doar 14 ani (…) Felicitări și gânduri bune lui David și familiei!”

FNDA și Asociația Degustătorilor de Ulei de Măsline l-au invitat pe tânărul somelier să adere la organizație și să participe la viitoarele concursuri de profil din România, atât ca producător, cât și, pe viitor, în calitate de jurat.

Singurul copil dintr-un curs dedicat profesioniștilor

Programul, considerat unul dintre cele mai riguroase la nivel internațional, a reunit peste 20 de participanți din întreaga lume – de la șefi de restaurante și proprietari de plantații, la antreprenori și experți în gastronomie. David a fost singurul minor din sală, iar examenul final, recunoscut pentru gradul ridicat de dificultate, a evaluat capacitatea cursanților de a identifica arome, texturi, defecte și calități specifice uleiurilor premium.

Certificarea ESAO, acreditată internațional și conform standardului ISO 9001, atestă competențe avansate în degustarea și clasificarea uleiului de măsline, în înțelegerea analizelor fizico-chimice și a principalelor soiuri de măsline.

În ceea ce privește alte categorii de somelier, situația este următoarea:

Pentru vinuri, cel mai tânăr somelier din lume a fost Toru Takamatsu, care a obținut titlul de Master Sommelier la vârsta de 24 de ani.

Pentru apă, cel mai tânăr somelier din lume are 29 de ani.

Astfel, realizarea lui David Filipaș este remarcabilă, deoarece a devenit cel mai tânăr somelier din lume, nu doar de ulei de măsline, la o vârstă mult mai fragedă decât deținătorii recordurilor din alte domenii.