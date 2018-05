Acesta este examenul medical pe care trebuie să ți-l faci de două ori pe an

Trebuie sa stii ca exista afectiuni care nu dau simptome, de aceea trebuie sa iti faci analize de cel putin doua ori pe an pentru a le preveni. Toti adultii ar trebui sa verifice daca au diabet de cel putin doua ori pe ani pentru ca aceasta boala nu are simptome in stadii incipiente.

Daca ai urmatoarele simptome, fa-ti urgent o programare la medic:

- sete extreme

- oboseala constanta

Continuarea AICI.