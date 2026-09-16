Americanul care a testat pe propriul corp inversarea îmbătrânirii vine la București, la Congresul Internațional de Longevitate

Americanul care a testat pe propriul corp inversarea îmbătrânirii vine la București. Walter Crompton, la Congresul Internațional de Longevitate

Teama de suferință și declin fizic îi determină pe mulți oameni să caute soluții medicale urgente, refuzând să accepte bătrânețea ca pe o sentință definitivă. Această dorință profundă de a opri timpul a determinat anumiți cercetători și ingineri să devină propriii lor subiecți de testare, pentru a valida tratamente capabile să regenereze organismul uman.

Experiențele acestor pionieri care forțează limitele biologiei ajung în atenția publicului din țara noastră, prin intermediul celei de-a doua ediții a Congresului Internațional de Longevitate. Evenimentul, organizat pe data de 24 septembrie 2026 la Biblioteca Națională a României de către Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în prim-plan cazuri reale și documentate clinic de întinerire celulară.

Una dintre cele mai așteptate prezențe pe scena de la București este cea a inginerului biomedical american Walter H. Crompton, director executiv al American Longevity Alliance. Renunțând la prudența teoretică, specialistul a decis să participe voluntar la unul dintre primele studii clinice din lume care a demonstrat scăderea vârstei biologice la oameni. Programul a urmărit regenerarea timusului, o glandă esențială a sistemului imunitar care se atrofiază odată cu trecerea anilor. Tratamentul a presupus administrarea unui amestec strict monitorizat de hormoni și medicamente destinate controlului glicemiei. Rezultatele au arătat o întinerire biologică medie de doi ani și jumătate a pacienților, iar Crompton a descris vitalitatea recâștigată în termeni categorici, declarând că a simțit un nivel de energie atât de ridicat încât avea senzația că poate depăși orice obstacol fizic major dintr-o singură mișcare.

Convingerea că medicina trebuie să acționeze rapid l-a determinat să exploreze și alte proceduri de avangardă. Expertul american este un susținător activ al schimbului terapeutic de plasmă, o procedură prin care fluidele îmbătrânite din corp sunt înlocuite cu plasmă provenită de la donatori tineri, cu scopul de a curăța organismul de toxine și de a reduce inflamația sistemică.

Asumându-și public statutul de pacient experimental pentru a accelera aprobarea acestor metode de curățare celulară, el a transmis un mesaj ferm comunității științifice: „Voi fi subiect de test. Trimiteți-mă în Texas. Voi urma tratamentele”.

Dincolo de aceste intervenții pentru adulți, eforturile sale actuale se concentrează pe educația preventivă, demonstrând că o viață lungă și ferită de boli se construiește încă din perioada copilăriei timpurii, prin nutriție corectă și reducerea factorilor de stres.

Relatările sale extraordinare vor fi susținute la congres de expertiza unor medici, biologi și profesori universitari sosiți din Statele Unite, Europa, Israel, India și Arabia Saudită. Prezentările acestor specialiști oferă comunității medicale românești și pacienților o perspectivă complet nouă asupra procesului de vindecare. Informațiile dezbătute la București demonstrează asertiv că intervențiile de protejare a sănătății pot fi aplicate cu succes în orice etapă a vieții, transformând dorința firească de a trăi activ într-o realitate medicală documentată și perfect realizabilă.