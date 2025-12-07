Analizele care ne pot salva viața. Ce arată sângele nostru și cum putem preveni o boală

Medicul avertizează că multe dintre boli pot să evoluează în tăcere. Sursa foto: Hepta

Sângele nostru, oglinda sănătății noastre. Un simplu set de analize poate arăta tot ce nu se vede și, uneori, ne poate salva viața. Medicul Daniela Stegaru a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre ce ne poate spune sângele, ce semne trimite corpul, și de ce e mai ușor să previi decât să tratezi.

Medicul avertizează că multe dintre boli pot să evoluează în tăcere. „Marea majoritate a bolilor cronice netransmisibile nu ne dau niciun fel de semnal de alarmă”, a spus aceasta „Le spun pacienților mei – în special celor cu diabet, dislipidemie sau hipertensiune, că aceste boli nu dor, iar atunci când încep să doară, poate fi prea târziu.”

Mituri demontate despre analizele medicale

Unul dintre cele mai răspândite mituri este acela că analizele sunt necesare doar la vârsta a treia. „Fals în totalitate. Analizele sunt pentru toată lumea, de la copii, la tineri și până la pacienții vârstnici. Un adult tânăr, dacă este sănătos, ar trebui să facă un set complet o dată la doi ani.”

Un alt mit frecvent întâlnit se referă la alimentația înaintea analizelor. „Parțial adevărat”. „Ceea ce se modifică dacă analizele sunt făcute pe mâncate sunt glicemia, colesterolul și trigliceridele. În schimb, markerii care arată funcția rinichiului, a ficatului sau compoziția sângelui nu se schimbă.”

„De ce să-mi fac analize dacă nu mă doare nimic?” La această întrebare, răspunsul medicului Daniela Stegaru rămâne unul ferm. „Este mai simplu să prevenim decât să tratăm. Când apar modificări mici în analize, putem acționa la timp, putem preveni bolile cronice printr-un stil de viață sănătos și mișcare zilnică.”

Analizele care îți pot salva viața, în funcție de vârstă. Costă cât două plinuri de benzină

Analizele medicale anuale reprezintă un obicei simplu, dar esențial pentru menținerea sănătății. Medicul Daniela Stegaru a subliniat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, că în România, persoanele asigurate pot beneficia gratuit de analize medicale de rutină. Prevenția este nu doar mai eficientă, ci și mult mai ieftină decât tratamentul, iar lipsa obiceiului de a verifica periodic starea de sănătate rămâne o problemă majoră în rândul românilor.

Recomandările pentru analize diferă în funcție de vârstă: persoanele tinere ar trebui să efectueze hemograma, profilul lipidic, glicemia și verificarea funcției hepatice și renale, în timp ce după 40 de ani este necesară şi evaluarea prostatei pentru bărbați, mamografia și testele pentru tiroidă pentru femei.

Mai mult decât atât, vârstnicii necesită investigații cardiovasculare complete și analize metabolice. Costurile analizelor anuale sunt reduse, în jur de 200 de lei sau chiar zero pentru pacienţii asiguraţi, în timp ce tratamentul bolilor cronice poate ajunge la mii de lei anual.

De ce este esențial să facem analizele periodic

depistarea timpurie a bolilor

monitorizarea stării generale de sănătate

prevenirea anumitor complicații

personalizarea tratamentelor și a stilului de viață

economisirea pe termen lung

liniște sufletească

Analizele generale de sânge

hemoleucograma completă

markeri inflamatori (VSH, proteina C reactivă – CRP)

glicemie

colesterol HDL și LDL

transaminaze

uree, creatinină