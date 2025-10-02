Bolile cardiovasculare și mitul „nu ai voie”. Prof. John Eric Deanfield: „Cheia sănătății cardiovasculare nu e să spui ‘nu'

Doctorul ascultă bătăile inimii și respirația unei femei în vârstă folosind un stetoscop. foto: getty images.com/Halfpoint Images

Prevenția bolilor cardiovasculare nu înseamnă doar interdicții și restricții alimentare, ci schimbări treptate de comportament, care pot avea impact major asupra sănătății publice și pot salva mii de vieți. Este mesajul transmis de Prof. John Eric Deanfield, cardiolog britanic și director al Institutului Național de Cercetare a Rezultatelor Cardiovasculare (NICOR), prezent la cea de-a 64-a ediție a Congresului Național de Cardiologie de la Sinaia.

La doar 15 ani, Deanfield a fost acceptat la Churchill College, Cambridge, unde a studiat Științele Medicale. Ulterior, și-a continuat pregătirea prin stagii clinice la Middlesex, Hammersmith și Great Ormond Street, specializându-se atât în cardiologia pediatrică, cât și pentru adulți.

Profesorul britanic a explicat pentru DC Medical că avem, în sfârșit, „rețeta” prevenției cardiovasculare la scară populațională: „Cunoaștem factorii de risc care explică majoritatea infarctelor și accidentelor vasculare cerebrale și știm că expunerea la aceștia se acumulează de-a lungul multor ani înainte ca boala să apară. Putem reduce riscul prin medicamente sau schimbări comportamentale – aceasta este adevărata investiție în arterele noastre.”

Potrivit lui Deanfield, abordarea tradițională bazată pe „nu ai voie” sau moralizare nu funcționează. Cheia este reducerea graduală a factorilor de risc – fumat, colesterol, tensiune arterială și diabet – prin pași mici și constanți, care se acumulează în timp și reduc semnificativ riscul cardiovascular.

„Nu le spunem oamenilor să nu mai mănânce anumite alimente, ci să-și schimbe treptat dieta. La fel și cu fumatul: reducerea treptată a consumului de țigări sau trecerea la produse cu risc mai mic poate produce beneficii reale asupra sănătății,” a explicat Deanfield. El a oferit ca exemplu Suedia, unde trecerea multor fumători la nicotină orală a redus dramatic daunele legate de tutun la nivel populațional.

Profesorul a subliniat că prevenția „cu pași mici” nu doar că salvează vieți, dar reduce și costurile sistemului de sănătate: „Investițiile mărunte, făcute devreme și susținute, produc o mare diferență asupra riscurilor viitoare și asupra sănătății publice.”

Pentru contribuțiile sale în tratamentul și prevenția bolilor cardiovasculare, Prof. Deanfield a fost decorat cu titlul Commander of the Order of the British Empire (CBE) și continuă să promoveze conceptul de „investiție în arterele tale”, arătând că fiecare alegere sănătoasă contează și se adună în timp.